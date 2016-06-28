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Windows 10 güncelleme zorlaması mahkemelik oldu

Teri Goldstein adındaki bir seyahat acentası sahibi, izinsiz olarak Windows 10 güncellemesinin bilgisayarına kurulduğunu ve işlevsiz hale getirdiğini iddia ediyor.
2 yıl
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22
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un çiçeği burnunda işletim sistemi Windows 10, geçen yıl piyasaya çıkma sürecinde bazı eleştirilere maruz kalmıştı. Sürekli kullanıcıların karşısına çıkan güncelleme uyarıları ve otomatik güncellemeler, rahatsızlık verecek seviyelere ulaşmıştı. Bir kullanıcı işi mahkemeye götürmüş durumda.

ABD’nin Seattle eyaletinden gelen bilgilere göre, Teri Goldstein adındaki bir seyahat acentası sahibi, şirketinin Windows 10 güncellemesine zorlandığını ve yetki vermemesine rağmen güncellemenin kurularak bilgisayarını işlevsiz hale getirdiğini iddia ederek mahkemeye başvurdu.

Goldstein, şikayetinde Windows 10 işletim sistemini hiç duymamış olmasına rağmen sürekli güncelleme için zorlandığını ve güncelleme sonrasında da bilgisayarının çökmeye başladığını ifade ediyor. Kullanıcı bu nedenle bilgisayarından verim alamaz hale gelmiş.

Ayrıca Bkz. "Windows 10 mobilim ekosistemdeki pazar payı yüzde 10’u geçti"

Goldstein, yılın başlarında açtığı açtığı davada hem tazminat hem de bilgisayarının yenilenmesi talebinde bulunmuştu. Daha sonra Microsoft devreye girdi ve uzlaşma sağlayarak kullanıcıya 10 000$ ödemeyi kabul etti. Böylece dava da kapanmış oldu.

Microsoft, bunun kesinlikle bir suç kabul etme davranışı olmadığını ve firmanın imajı açısından davanın ilerlemesinde sakınca gördüklerini ve masrafların şimdiden önüne geçtiklerini ifade ediyor. Normalde Microsoft’un mahkemelerde bu tarz davalar ile en azından belirli bir süre mücadele ettiğine şahit oluyorduk. Uzlaşma hamlesi biraz ilginç bulunuyor.

Diğer taraftan mahkeme sonuçlanmadığı için bu konuda ne tür bir karar verilebilirdi ve başka kullanıcılar da bunu kıyas tutarak dava açabilir miydi bilinmiyor ancak görülen o ki Microsoft bu süreci engellemiş gibi görünüyor. Şimdi ise başka dava açan kullanıcı olup olmayacağı merak konusu oldu. 

 

http://wccftech.com/microsoft-pays-10000-forced-windows-10/ Yorum Yaz
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Delikli Nane 2 yıl en beğenilen
Biz dava açsak adamlar cebimizdeki parayı da alırlar
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serafon 2 yıl
güncellemeyi bırak her türlü özel bilgiyi alıyorlar izinsiz olarak, onu ne yapacağız? Acilen dünyanın uyanıp alternatif ürünler çıkarması rekabetin artması lazım ki en azından böyle elini kolunu sallaya sallaya istediklerini yapmasınlar. Aslında farkına tam varmıyoruz ama adamlar boynumuza kementi attılar ve her alternatifi ellerine aldılar ve kementi yavaş yavaş sıkıyorlar!!!
güncellemeyi bırak her türlü özel bilgiyi alıyorlar izinsiz olarak, onu ne yapacağız? Acilen dünyanın uyanıp alternatif ürünler çıkarması rekabetin artması lazı...
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DH Misafiri 2 yıl
microsoft çok dayattı yapacağı en maktıklı yöntem windows un eski sürümlerinden çek desteği bak nasıl geçiyorlar geçmeyende virüs yer görür gününü bu kadar basit eski sürüm kullananlarıda anlarım driver çalışmıyordur filan ama adam yeni bilgisayar alıyor gidiyor windows 7 atıyor buda saçmalığın daniskası artık
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Mianfei 2 yıl
Windows 10 8.1'e bin basar 8 serisi kadar çöp bir sistem olamaz daha yapılmadı. 10 tamamen 7'nin gelişmiş versiyonu 8'ler gibi saçma sapan sıkıntıları yok. Arayüzün biraz halledilmesi lazım. Onun dışında güncelleme bildiriminden gına gelen insanların tripleri adlı başlıktayız. Devam edin
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thunderstruck7 2 yıl Mianfei
Kalasso
Windows 10 8.1'e bin basar 8 serisi kadar çöp bir sistem olamaz daha yapılmadı. 10 tamamen 7'nin gelişmiş versiyonu 8'ler gibi saçma sapan sıkıntıları yok. Arayüzün biraz halledilmesi lazım. Onun dışında güncelleme bildiriminden gına gelen insanların tripleri adlı başlıktayız. Devam edin

Neden başlat butonu mu yok
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kadirirdem 2 yıl
otomatik güncellemesi güzel bence...
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mavizaman 2 yıl
7den devam ama sürekli taciz popupları çıkıyor w10 yükle abi diye micisoft sen adam olmazsın.
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A.F.Y.D 2 yıl
evet, bir tanıdığımda yapmıştı ve bilgisayarı bozuldu, iyi olmuş mahkemeye vermesi.
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Spiderhip 2 yıl
Şimdiye kadar böyle bir davanın açılmamış olması beni şaşırtıyordu zaten. Bir kere bizde son saniyeler kala yakalayıp iptal etmiştik. Zira aylardır bin kere win 10 a geç yazısı çıkıyor biz de bin kere hayır istemiyorum diyorduk. Bazen de şu tarihte otomatik geçiriyoruz iptal etmek için buraya tıklayın çıkıyordu, tıklıyorduk iptal et diyorduk. Sonra bir gün bir baktık saniyeler sayıyor geçiriyor diye. Başka tanıdıklarımız bizim kadar şanslı değilmiş, bir bakmış win 10 olmuş pc.
Hayır bu ne haktır anlamıyorum. Microsoft iyice zorbalığı ele aldı. Şimdiye kadar binlerce dava açılır diye bekliyordum. Daha bir tanesinin haberi yeni geldi. Tabiki ödeyecekler tazminatı, çünkü sonuna kadar haksız olduklarını biliyorlar.
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tolgabes64 2 yıl
bir de şu outlook bağlanıldığı an windows şifresini mail şifresine çevirmese otomatik olarak
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HumbiGumbi 2 yıl
Quoand
Haklılar geçen gün güncelleme geldi geldiği gibi wifi devre dışı kaldı sıfırlamama rağmen düzelmiyor saçma sapan güncelleme verip birde zorla yükletiyorlar

Böyle sorun bende win7 den win8 e geçerken oluyordu. Format atarken wifi kapalı kaldığında formattan sonra açamıyordum. belki böyle bir sorun yaşamış olabilirsin driveri kurup wifiyı açmayı dene.
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sadrag 2 yıl
Eninde sonunda mac alacağım heralde bu gidişle.. Win 7 den sonra batırdı herşeyi.
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dawras 2 yıl
Win10 pc gördüm mü ilk işim otomatik güncellemeyi kapatmak zaten.

Sağolsun en gerekli anda performans ve kota kaybı yaşatıyor onu geçtim cihaz güncellenine çoğunlukla saçmalıyor.
Win8.1 candır.
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gs09gs09 2 yıl
Türkiyede bi davada biz açsak katakullie getirsek 10 bin dolarını ezsek bi microsoftun :D
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