Windows 10 güncelleme zorlaması mahkemelik oldu

Microsoft’un çiçeği burnunda işletim sistemi Windows 10, geçen yıl piyasaya çıkma sürecinde bazı eleştirilere maruz kalmıştı. Sürekli kullanıcıların karşısına çıkan güncelleme uyarıları ve otomatik güncellemeler, rahatsızlık verecek seviyelere ulaşmıştı. Bir kullanıcı işi mahkemeye götürmüş durumda.





ABD’nin Seattle eyaletinden gelen bilgilere göre, Teri Goldstein adındaki bir seyahat acentası sahibi, şirketinin Windows 10 güncellemesine zorlandığını ve yetki vermemesine rağmen güncellemenin kurularak bilgisayarını işlevsiz hale getirdiğini iddia ederek mahkemeye başvurdu.

Goldstein, şikayetinde Windows 10 işletim sistemini hiç duymamış olmasına rağmen sürekli güncelleme için zorlandığını ve güncelleme sonrasında da bilgisayarının çökmeye başladığını ifade ediyor. Kullanıcı bu nedenle bilgisayarından verim alamaz hale gelmiş.

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Goldstein, yılın başlarında açtığı açtığı davada hem tazminat hem de bilgisayarının yenilenmesi talebinde bulunmuştu. Daha sonra Microsoft devreye girdi ve uzlaşma sağlayarak kullanıcıya 10 000$ ödemeyi kabul etti. Böylece dava da kapanmış oldu.

Microsoft, bunun kesinlikle bir suç kabul etme davranışı olmadığını ve firmanın imajı açısından davanın ilerlemesinde sakınca gördüklerini ve masrafların şimdiden önüne geçtiklerini ifade ediyor. Normalde Microsoft’un mahkemelerde bu tarz davalar ile en azından belirli bir süre mücadele ettiğine şahit oluyorduk. Uzlaşma hamlesi biraz ilginç bulunuyor.

Diğer taraftan mahkeme sonuçlanmadığı için bu konuda ne tür bir karar verilebilirdi ve başka kullanıcılar da bunu kıyas tutarak dava açabilir miydi bilinmiyor ancak görülen o ki Microsoft bu süreci engellemiş gibi görünüyor. Şimdi ise başka dava açan kullanıcı olup olmayacağı merak konusu oldu.