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Açık kaynak kodlu kamera sistemi Pixy, farklı objeleri renklerinden algılayarak takip edebiliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Açık kaynak kodlu kamera sistemi Pixy, farklı objeleri renklerinden algılayarak takip edebiliyor
Açık kaynak kodlu kamera sistemi Pixy, farklı objeleri renklerinden algılayarak takip edebiliyor
Teknolojinin hemen her alanında projeye destek bulan ve aramaya devam eden Kickstarter üzerinde başlatılan güncel projelerden Pixy, açık kaynak kodlu yapısıyla farklı objeleri renklerinden algılayarak takip edebiliyor.
Charmed Labs tarafından hazırlanan Pixy, üzerinde yer alan kamera ve görüntüleme sensörü ile yazılım tarafında hazırlanan özel "Renk-tabanlı filtreleme algoritması" ile takip sürecini yerine getirebiliyor. Sıradan kamera sistemlerinin aksine sadece takip için ihtiyaç duyduğu renk bilgisini algılayan ve bu sayede daha az işlem gücü ile oldukça hızlı bir şekilde çalışan ürün, farklı mikroişlemci modülleri ile aktif olarak görevini yerine getirebiliyor. Özellikle açık kaynak kodlu yapısı ve yapılacak 59$ (ABD dışı 10$ kargo) ile elde edilebiliyor olması sayesinde birçok farklı amaç için (Örneğin: Renk körü insanlara yardım amaçlı) rahatlıkla kullanılabilir bir yapı ortaya koyan Pixy, gerekli renk kodları sağlandığı taktirde onlarca farklı objeyi algılayabiliyor. 640 x 400 piksel kamerası ile saniyede 50 kare çekim yapabilen ve bu hızıyla saatte 30 mil hız ile hareket eden objeleri 20 ms güncelleme süresiyle takip edebilen robot, sadece bir tuşa basılması ile gösterilen renkleri algılayarak harekete hazır hale gelebiliyor.
Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 25,000$ hedefi, bitimine 11 gün kala 1,712 bağış miktarı ile 158,609$ seviyesine getiren ve sunduğu özellikler ile başarıya ulaşan Pixy hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilir, takip sürecini ve ortaya konan performansı rahatlıkla görebilirsiniz. 
 
Açık kaynak kodlu kamera sistemi Pixy, farklı objeleri renklerinden algılayarak takip edebiliyor

http://technabob.com/blog/2013/08/27/pixy-open-source-robot-camera/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Biz bundan sipariş ettik artık her yönde satışa başlamışlar. Allahtan Amerikadan bir tanıdığın Türkiye'ye geldiğini öğrendik. Pan-tilt mechanism ile sipariş verdik 1-2 gün içinde geldi. O da bize getirdi. Yoksa kendimiz sipariş versek kim bilir ne zaman gelirdi. Kamera tek kelimeyle mükemmel ve inanılmaz kolay inanılmaz hazır bir component. Kendi IDE'si var. İçinde obje tanıma adına herşey var. Fiyatı da fena değil.
İsteyene satarız :D
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byob 4 yıl
tam olarak nedir bu, olayın bayağı bir dışında kaldım. ne işe yarıyor?
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DH Misafiri 5 yıl
ben bunu almak istiyorum nereden bula bilirim acilen
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Remlak 5 yıl
Ön satış açılmış.

charmedlabs.com/...
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Ciginix 6 yıl
700 mühendis T40 mevzusu artık kabak tadı vermeye başladı.
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Divinity 6 yıl
proje hedefi 25bin $ olmasına rağmen 10 gün kala 163bin $ olmuş bile.
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join4freee 6 yıl
Bence Amerika'da suçlular için de harika bir açılım sağlar.
Ayarla sarı renge; evin yakınlarına yerleştir.
Federaller yaklaşınca yeleklerindeki sarı renkteki eşşek kadar FBI yazısını algılasın.
Ama yola bakarsa her taksi geçişinde hoplatır adamı :)
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Konungariket Sverige 6 yıl
ülkemizden de böle şeyler bekliyoruz ama bizimkiler 700 türk mühendisiyle gidip t40 yapsın
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Lion 6 yıl
Mükemmel.
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depeche35 6 yıl
harika bir açılım sağlar ileride bu fikir...
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JoeyBane 6 yıl
Yaratıcı düşünce..
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CertificatedStaff 6 yıl
Güzel...
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crazywinner3 6 yıl
mükemmel olmuş
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Basteryus 6 yıl
Güzel proje
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