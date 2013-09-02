Açık kaynak kodlu kamera sistemi Pixy, farklı objeleri renklerinden algılayarak takip edebiliyor





Teknolojinin hemen her alanında projeye destek bulan ve aramaya devam eden Kickstarter üzerinde başlatılan güncel projelerden Pixy, açık kaynak kodlu yapısıyla farklı objeleri renklerinden algılayarak takip edebiliyor.

Charmed Labs tarafından hazırlanan Pixy, üzerinde yer alan kamera ve görüntüleme sensörü ile yazılım tarafında hazırlanan özel "Renk-tabanlı filtreleme algoritması" ile takip sürecini yerine getirebiliyor. Sıradan kamera sistemlerinin aksine sadece takip için ihtiyaç duyduğu renk bilgisini algılayan ve bu sayede daha az işlem gücü ile oldukça hızlı bir şekilde çalışan ürün, farklı mikroişlemci modülleri ile aktif olarak görevini yerine getirebiliyor. Özellikle açık kaynak kodlu yapısı ve yapılacak 59$ (ABD dışı 10$ kargo) ile elde edilebiliyor olması sayesinde birçok farklı amaç için (Örneğin: Renk körü insanlara yardım amaçlı) rahatlıkla kullanılabilir bir yapı ortaya koyan Pixy, gerekli renk kodları sağlandığı taktirde onlarca farklı objeyi algılayabiliyor. 640 x 400 piksel kamerası ile saniyede 50 kare çekim yapabilen ve bu hızıyla saatte 30 mil hız ile hareket eden objeleri 20 ms güncelleme süresiyle takip edebilen robot, sadece bir tuşa basılması ile gösterilen renkleri algılayarak harekete hazır hale gelebiliyor.

Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 25,000$ hedefi, bitimine 11 gün kala 1,712 bağış miktarı ile 158,609$ seviyesine getiren ve sunduğu özellikler ile başarıya ulaşan Pixy hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilir, takip sürecini ve ortaya konan performansı rahatlıkla görebilirsiniz.

http://technabob.com/blog/2013/08/27/pixy-open-source-robot-camera/