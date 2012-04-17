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Adata, XPG SX900 serisi SSD'lerinin sevkiyatına başlıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Küresel pazardaki sayılı SSD üreticilerinden Adata, XPG (Xtreme Performance Gear) SX900 serisi SSD'lerinin, Amerika ve Kanada'ya sevkiyatına başladığını duyurdu.
İhtiyaca göre 64 GB, 128 GB, 256 GB ve 512 GB kapasitelerinde hazırlanan XPG SX900 serisi SSD'ler, SandForce 2281 kontrolcü ve SATA-III (6 Gbps) arabirimi desteğini arkasına almış durumda. Saniyede 550 MB'a varan sıralı okuma hızı ve saniyede 530 MB'a varan sıralı yazma hızı sunan SSD'ler, 85.000 IOPS rastgele 4K okuma performansına erişebiliyor. Yeni SSD'lerin tavsiye edilen satış fiyatları ise merak edenler için şu şekilde;
  • 64 GB: 119.99$
  • 128 GB: 189.99$
  • 256 GB: 329.99$
  • 512 GB: 669.99$

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ultra_storm 7 yıl en beğenilen
Artık ucuzlasın bu ssd'ler !
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E_Aydin35 7 yıl
512Gb'ıda gördükya artık.. Yani hiç alınıcak cinsden değiller bu SSD lere biraz hızlı bir girişmi yaptılar ne? :/
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inanc13 7 yıl
hiç sanmıyorum maliyetin yüksek oldunu suanda amacları geçirebildikleri kadar geçirmek ayrıca en fazla 512 gb üretildiginede inanmıyorum bence suanda isteseler 3-4 tb üretebilirler
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D-KaoSee 7 yıl
YA bu cihazların maliyetleri cidden bu kadar uçuk mu yoksa belli bi süre daha hedeflerinde tüketiciyi becermek mi var?
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spaydix 7 yıl
512gb den ikitane almam lazım
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wıtchkıng 7 yıl
Beyler fiyatlar gene uçuk, hiç okumadan çıkın.
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ultra_storm 7 yıl en beğenilen
Artık ucuzlasın bu ssd'ler !
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