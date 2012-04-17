Adata, XPG SX900 serisi SSD'lerinin sevkiyatına başlıyor

Küresel pazardaki sayılı SSD üreticilerinden Adata, XPG (Xtreme Performance Gear) SX900 serisi SSD'lerinin, Amerika ve Kanada'ya sevkiyatına başladığını duyurdu.

İhtiyaca göre 64 GB, 128 GB, 256 GB ve 512 GB kapasitelerinde hazırlanan XPG SX900 serisi SSD'ler, SandForce 2281 kontrolcü ve SATA-III (6 Gbps) arabirimi desteğini arkasına almış durumda. Saniyede 550 MB'a varan sıralı okuma hızı ve saniyede 530 MB'a varan sıralı yazma hızı sunan SSD'ler, 85.000 IOPS rastgele 4K okuma performansına erişebiliyor. Yeni SSD'lerin tavsiye edilen satış fiyatları ise merak edenler için şu şekilde;



64 GB: 119.99$

128 GB: 189.99$

256 GB: 329.99$

512 GB: 669.99$

