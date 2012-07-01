Adata, XPG SX910 serisi SSD'lerini duyurdu

Haber Editörü
Global pazarın önde gelen veri depolama çözümü üreticilerinden Adata, XPG SX910 serisi SSD'lerini kısa bir süre önce duyurdu.
128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğine sahip olan SX910 serisi SSD'lere, SATA-III (6 Gbps) arabirimi, LSI SandFoce SF-2281 kontrolcü ve MLC tipi NAND flash bellek yongaları eşlik etmekte.
Saniyede 550 MB'a varan sıralı okuma hızı, saniyede 530 MB'a varan sıralı yazma hızı, 50.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı (maksimum), 85.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı (maksimum) sunan SSD'ler bekleme konumunda 0.5 watt, çalışma esnasında 1.2 watt enerji harcıyor.
Hata öncesi kullanım süreleri 1 milyon saat olarak açıklanan SSD'lerin fiyat bilgisi ise verilmemiş.
http://www.adata-group.com/index.php?action=product_feature&cid=3&piid=183&lan=en Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sevgili kardeşim.
14 senelik bilgisayarcıyım. Fanlar konusunda uzmanımdır. 2001 yılında da Türkiye'ye ilk kez overclock ürünlerini profesyonel anlamda getiren DijitalCenter da overclock uzmanı olarak çalışıyordum.
Katı olmayan disklerde dönmeden dolayı ısı meydana gelir. Notebook'larda ise genelde yekpare bir soğutma sistemi vardır ve bu soğutucu CPU ve Grafik işlemci olan GPU yu da soğutur. Fakat dönmeden dolayı ısınan harddiskin ısısı notebookun içine yayıldıkça bu ısı CPU ve GPU yu daha fazla ısıttığı için, bu soğutucu bunları daha zor soğutabilir hale geldiğinden dolayı sürekli olarak çalışır. Hattâ notebooklara bakarsanız ilk açtığınız zaman bir süre az ısınır, ne kadar uzun süre açık kalırsa ve oyun falan da oynarsanız daha çok ısınır.
SSD takıldığı zaman diskte ısınma olmadığından dolayı CPU ve GPU yu daha kolay soğutan fan da hızını otomatik olarak ayarladığından daha düşük devirlerde görevini başarıyla yapabilecektir...
SSD takılan notebook:
Daha az fan sesi çıkartır.
Pili daha uzun gider.
Diskten de ses gelmediği için o ses te olmaz.
Isı azalır. Daha iyi soğutma sağlar.
SSD nin erişim süresi yüzünden jet gibi çalışır...