Adata, XPG SX910 serisi SSD'lerini duyurdu

Global pazarın önde gelen veri depolama çözümü üreticilerinden Adata, XPG SX910 serisi SSD'lerini kısa bir süre önce duyurdu.



128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğine sahip olan SX910 serisi SSD'lere, SATA-III (6 Gbps) arabirimi, LSI SandFoce SF-2281 kontrolcü ve MLC tipi NAND flash bellek yongaları eşlik etmekte.



Saniyede 550 MB'a varan sıralı okuma hızı, saniyede 530 MB'a varan sıralı yazma hızı, 50.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı (maksimum), 85.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı (maksimum) sunan SSD'ler bekleme konumunda 0.5 watt, çalışma esnasında 1.2 watt enerji harcıyor.

Hata öncesi kullanım süreleri 1 milyon saat olarak açıklanan SSD'lerin fiyat bilgisi ise verilmemiş.



http://www.adata-group.com/index.php?action=product_feature&cid=3&piid=183&lan=en