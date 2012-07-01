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Adata, XPG SX910 serisi SSD'lerini duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Adata, XPG SX910 serisi SSD'lerini duyurdu
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Global pazarın önde gelen veri depolama çözümü üreticilerinden Adata, XPG SX910 serisi SSD'lerini kısa bir süre önce duyurdu.
128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğine sahip olan SX910 serisi SSD'lere, SATA-III (6 Gbps) arabirimi,  LSI SandFoce SF-2281 kontrolcü ve MLC tipi NAND flash bellek yongaları eşlik etmekte.
Saniyede 550 MB'a varan sıralı okuma hızı, saniyede 530 MB'a varan sıralı yazma hızı, 50.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı (maksimum), 85.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı (maksimum) sunan SSD'ler bekleme konumunda 0.5 watt, çalışma esnasında 1.2 watt enerji harcıyor.
Hata öncesi kullanım süreleri 1 milyon saat olarak açıklanan SSD'lerin fiyat bilgisi ise verilmemiş.
Adata, XPG SX910 serisi SSD'lerini duyurdu
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http://www.adata-group.com/index.php?action=product_feature&cid=3&piid=183&lan=en Yorum Yaz
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OverClocK1ng 7 yıl en beğenilen aspirin_00
aspirin_00

OverClocK1ng

Güç tüketim değerleri iyi. Bundan alıp notebook a takacaksın. Pil ömrü de uzayacak, ısınma azalacağı için fanlar da daha düşük devirle dönecekler, ses te azalacak. Her şeye olumlu katkısı var...

fanla ssd nin alakasını bulamadım dostum fan olayı bilgisayarın işlem yoğunluğundan işlemciye düşen yükün artması ve bunun sonucunda doğacak ısıyı azaltmak için bilgisayarın fana ek devir veremsidir.. ssd sadece depolama barındırma olarak kullanılır (harddiskler yani)

Sevgili kardeşim.

14 senelik bilgisayarcıyım. Fanlar konusunda uzmanımdır. 2001 yılında da Türkiye'ye ilk kez overclock ürünlerini profesyonel anlamda getiren DijitalCenter da overclock uzmanı olarak çalışıyordum.

Katı olmayan disklerde dönmeden dolayı ısı meydana gelir. Notebook'larda ise genelde yekpare bir soğutma sistemi vardır ve bu soğutucu CPU ve Grafik işlemci olan GPU yu da soğutur. Fakat dönmeden dolayı ısınan harddiskin ısısı notebookun içine yayıldıkça bu ısı CPU ve GPU yu daha fazla ısıttığı için, bu soğutucu bunları daha zor soğutabilir hale geldiğinden dolayı sürekli olarak çalışır. Hattâ notebooklara bakarsanız ilk açtığınız zaman bir süre az ısınır, ne kadar uzun süre açık kalırsa ve oyun falan da oynarsanız daha çok ısınır.

SSD takıldığı zaman diskte ısınma olmadığından dolayı CPU ve GPU yu daha kolay soğutan fan da hızını otomatik olarak ayarladığından daha düşük devirlerde görevini başarıyla yapabilecektir...

SSD takılan notebook:

Daha az fan sesi çıkartır.
Pili daha uzun gider.
Diskten de ses gelmediği için o ses te olmaz.
Isı azalır. Daha iyi soğutma sağlar.
SSD nin erişim süresi yüzünden jet gibi çalışır...
aspirin_00OverClocK1ngGüç tüketim değerleri iyi. Bundan alıp notebook a takacaksın. Pil ömrü de uzayacak, ıs...
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hayyam_karadenizli 7 yıl
A-Data'nın bu modelinin 1 TB seçeneği olmaması fiyatlarının makul olacağına işaret gibi, alt ve orta segmente ürün çıkarmış. 1 TB larda zaten sadece Talos, Colossus ve Octane var.
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JoeyBane 7 yıl
Fiyatları da biraz makul oldu mu tadından yenmez
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abdulmusavvir 7 yıl
OverClocK1ng sağol güzel açıklama da, ben o dönem 89 dolara gördüğüm bir kaç model için 89'u 1.800'le doğrudan çarparak 160lira yazmıştım, verdiğin modellerden Mushkin de 89 dolardı, şimdi 94 olmuş.
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abdulmusavvir 7 yıl
Orijinalden alıntı: aspirin_00
120 gb lar 200 tl bulsada alsak :D

Yurtdışında 160lira, burada Sandisk Ultra 120 GB'ı 235liraya gördük.
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Divinity 7 yıl
5400-7200RPM HDD'ler genelde kapalı ortamda yük altında 48-52 derece arasında bir sıcaklık değerine sahiptir, SSD ise her ortamda 26-30 derece arasında sıcaklık değerine sahiptir.
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aspirin_00 7 yıl abdulmusavvir
baba_mustafa

aspirin_00
120 gb lar 200 tl bulsada alsak :D

Yurtdışında 160lira, burada Sandisk Ultra 120 GB'ı 235liraya gördük.


hangi model 160 tl
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Fiyatlarda iniş çıkış normal, 333 doları gördü 1 kere, yine düşer, yarım TB modeller kısa süre içinde 299 doları görecekler inşallah.
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aspirin_00 7 yıl
120 gb lar 200 tl bulsada alsak :D
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abdulmusavvir 7 yıl
Kötü haber vereyim, geçen haftalarda 333 dolar olan 512 GB SSD'ler 398 dolara çıktı. amazon.com/...
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OverClocK1ng 7 yıl
Güç tüketim değerleri iyi. Bundan alıp notebook a takacaksın. Pil ömrü de uzayacak, ısınma azalacağı için fanlar da daha düşük devirle dönecekler, ses te azalacak. Her şeye olumlu katkısı var...
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aspirin_00 7 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Güç tüketim değerleri iyi. Bundan alıp notebook a takacaksın. Pil ömrü de uzayacak, ısınma azalacağı için fanlar da daha düşük devirle dönecekler, ses te azalacak. Her şeye olumlu katkısı var...

fanla ssd nin alakasını bulamadım dostum fan olayı bilgisayarın işlem yoğunluğundan işlemciye düşen yükün artması ve bunun sonucunda doğacak ısıyı azaltmak için bilgisayarın fana ek devir veremsidir.. ssd sadece depolama barındırma olarak kullanılır (harddiskler yani)
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CooL_ROMEO 7 yıl
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Pardus Linux 7 yıl
512 gb iyiymiş hdd'lere yaklaışıyorlar tabi depolama açısından durum böyle olsada fiyatlar açısından hala yanlarına yaklaşılmıyor, her halde kalbize inmesin diye açıklamadılar.
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