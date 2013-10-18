Adata, taşınabilir SSD modeli DashDrive Elite SE720'yi satışa sunuyor

Veri depolama alanının önemli isimlerinden Adata, taşınabilir SSD modeli DashDrive Elite SE720'nin sevkiyatına başlandığını duyurdu.



117 mm uzunluğunda, 79 mm genişliğinde, 8.9 mm kalınlığında ve yaklaşık 110 gram ağırlığında tasarlanan DashDrive Elite SE720'nin kasasında zımparalanmış paslanmaz çelikten yana tercih yapılmış. Zımparalanmış paslanmaz çelik yüzeyin şık bir görünüm kazandırdığı taşınabilir SSD'nin, 9H uca sahip kalemlerle dahi kolayca çizilemediği vurgulanmış.



Gereksinimlere göre 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğiyle gelen DashDrive Elite SE720, gerek darbelere gerekse çizilmelere karşı dayanıklılığın yanı sıra yüksek performans vadediyor. USB 3.0 arayüzüne destek veren taşınabilir SSD'nin, saniyede 400 MB'a varan okuma hızına ve saniyede 300 MB'a varan yazma hızına ulaşabildiği belirtilmiş. Üzerindeki tuş sayesinde bilgisayardaki dosyaların pratik şekilde yedeğini alabilen taşınabilir SSD'nin, Windows To Go sertifikası da bulunuyor. Bir diğer deyişle taşınabilir SSD'de Windows 8 kopyası oluşturabiliyorsunuz. (Windows 8 Enterprise için geçerli) Ayrıca taşınabilir SSD ile beraber Norton Internet Security yazılımının 60 günlük deneme sürümü ve HDDtoGO yazılımı hediye ediliyor. HDDtoGO yazılımı, önemli dosyalarınızı şifre ile güvence altına alabilmenize olanak tanıyor.



http://www.adata-group.com/index.php?action=product_feature&cid=2&piid=232

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Adata, yayımladığı basın duyurusunda DashDrive Elite SE720'nin fiyatına ilişkin herhangi bir bilgi vermemiş.