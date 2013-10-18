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Adata, taşınabilir SSD modeli DashDrive Elite SE720'yi satışa sunuyor

5 yıl
1,4b
1
11
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Adata, taşınabilir SSD modeli DashDrive Elite SE720'yi satışa sunuyor
Veri depolama alanının önemli isimlerinden Adata, taşınabilir SSD modeli DashDrive Elite SE720'nin sevkiyatına başlandığını duyurdu.
117 mm uzunluğunda, 79 mm genişliğinde, 8.9 mm kalınlığında ve yaklaşık 110 gram ağırlığında tasarlanan DashDrive Elite SE720'nin kasasında zımparalanmış paslanmaz çelikten yana tercih yapılmış. Zımparalanmış paslanmaz çelik yüzeyin şık bir görünüm kazandırdığı taşınabilir SSD'nin, 9H uca sahip kalemlerle dahi kolayca çizilemediği vurgulanmış. 
Gereksinimlere göre 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğiyle gelen DashDrive Elite SE720, gerek darbelere gerekse çizilmelere karşı dayanıklılığın yanı sıra yüksek performans vadediyor. USB 3.0 arayüzüne destek veren taşınabilir SSD'nin, saniyede 400 MB'a varan okuma hızına ve saniyede 300 MB'a varan yazma hızına ulaşabildiği belirtilmiş. Üzerindeki tuş sayesinde bilgisayardaki dosyaların pratik şekilde yedeğini alabilen taşınabilir SSD'nin, Windows To Go sertifikası da bulunuyor. Bir diğer deyişle taşınabilir SSD'de Windows 8 kopyası oluşturabiliyorsunuz. (Windows 8 Enterprise için geçerli) Ayrıca taşınabilir SSD ile beraber Norton Internet Security yazılımının 60 günlük deneme sürümü ve HDDtoGO yazılımı hediye ediliyor. HDDtoGO yazılımı, önemli dosyalarınızı şifre ile güvence altına alabilmenize olanak tanıyor.
Adata, yayımladığı basın duyurusunda DashDrive Elite SE720'nin fiyatına ilişkin herhangi bir bilgi vermemiş.
Adata, taşınabilir SSD modeli DashDrive Elite SE720'yi satışa sunuyor
Adata, taşınabilir SSD modeli DashDrive Elite SE720'yi satışa sunuyor
Adata, taşınabilir SSD modeli DashDrive Elite SE720'yi satışa sunuyor

http://www.adata-group.com/index.php?action=product_feature&cid=2&piid=232 Yorum Yaz
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Kitmaker 5 yıl
Adeta taşınabilir bir disk!
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abdulmusavvir 5 yıl
Yarım TB'ların fiyatı düşse yeterdi, düşmüyor malesef, şu an bulabildiğim en ucuz yarım TB SSD 294 dolar. amazon.com/...
2 yıldır yarım TB'larda fiyatlar düşmüyor, çok eskiden 229 dolara OCZ marka yarım TB SSD'ler vardı.
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hacı.basat 5 yıl
Orijinalden alıntı: Ramazan1994
Orijinalden alıntı: gun 1 Tb lik ssd var ki ? Hem Crucial hemde Samsung da mevcut.
Mevcut ama o 1tb ssd fiyatina komple orta seviye bi oyuncu kasasi toplayabiliyorsunuz :)

Aynen öyle, 1 TB 499 dolar.
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DH Misafiri 5 yıl
Adeta diye okudum
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Patron12 5 yıl
Yayginlasmaya baslayana kadar bekleyecegiz. Ki ssd olmayan bir pcye bagladiktan sonra bir anlami kalmiyor. Ssdler tam yayginlasana kadar ust duzey kullanicilar haric alinacagini sanmam. Ki cikis fiyatlarinin alinmayacak duzeyde olacaktir
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thestell 5 yıl
Fiyatlar ucuzlasa bari 1 tb 7200rpm hdd aldığım paraya anca 60 gb ssd alınıyor

Bu arada adana diye okudum nedense
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Cefakar. 5 yıl
en az 500 GB veya 1 TB lık ssd çıkana kadar bekleyin. Ama sabırsızsanız bunu da alabilirsiniz.
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gun 5 yıl Cefakar.
1 Tb lik ssd var ki ? Hem Crucial hemde Samsung da mevcut.
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Godolphin 5 yıl
Bunların artık yaygınlaşıp çok ucuzlaması gerek anlamadım gitti neden hala fiyatlar alınabilir seviyelere düşmedi.Sözde 2013 yılı SSD yılı olacaktı umarım 2014'de artık Hdd fiyatlarına inerler ve hepimiz çok daha kaliteli kullanımlar yaşarız.
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gun 5 yıl Godolphin
Ucuzladı zaten fakat hdd lerde boş durmuyor onlarda ucuzluyor. O yüzden eşitlenmesini hiç bir zaman beklemeyin.

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