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Adata'dan iş dünyasına yönelik SSD: SX1000L

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Adata'dan iş dünyasına yönelik SSD: SX1000L
Taşınabilir sabit disk, USB bellek ve SSD gibi veri depolama çözümlerine imza atan Adata, iş dünyasına yönelik hazırladığı yeni SSD serisi SX1000L'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Performans, dayanıklılık ve yüksek stabilite iddiası taşıyan SSD'lerin, büyük - orta ölçekli işletmelerin sunucularında yer alması bekleniyor.
100 GB'lık ve 200 GB'lık kapasite seçeneklerine sahip olan SX1000L, MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarıyla, LSI SandForce üretimi SF-2281 kontrolcüyle ve SATA-III (6 Gb/sn) arayüzü desteğiyle donatılmış durumda. Saniyede 560 MB'a varan sıralı okuma hızına ve saniyede 340 MB'a varan sıralı yazma hızına erişebilen SSD'lerin, rastgele 4K okuma performansları 73.000 IOPS seviyesinde iken, rastgele 4K yazma performansları 45.000 IOPS seviyesinde.

Bekleme sırasında 0.35 watt, çalışma sırasında ise sadece 0.6 watt enerji harcayan SSD'lerin hata öncesi kullanım süreleri 1.500.000 saat olarak tespit edilmiş. SSD'lerin beş yıllık garanti kapsamına alındığını ayrıca not düşelim.
Adata'dan iş dünyasına yönelik SSD: SX1000L

http://www.adata-group.com/index.php?action=product_feature&cid=3&piid=211&lan=en Yorum Yaz
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hayyam_karadenizli 6 yıl
Fiyatı kabul edilebilir olanlardan alınabilecek tek model, 240 GB 150-155$ aralığı. amazon.com/...
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selcukXIII 6 yıl
Fiyat yazmıyor ama kesin çok tuzludur
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