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Adata'dan şık tasarımlı mini USB bellek: DashDrive Durable UD310

6 yıl
994
1
11
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Adata'dan şık tasarımlı mini USB bellek: DashDrive Durable UD310
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SSD, taşınabilir sabit disk, USB bellek ve flash bellek kartı gibi veri depolama çözümlerini tüketicilerle buluşturan Adata, ufak boyutlarıyla olduğu kadar şık tasarımıyla ön plana çıkan USB belleği DashDrive Durable UD310'u tanıttı.
23 mm uzunluğunda, 17 mm genişliğinde, 7 mm kalınlığında ve yalnızca 2.5 gram ağırlığında dizayn edilen DashDrive Durable UD310, ihtiyaca göre 8 GB, 16 GB ve 32 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğine sahip. USB belleğin, ''Chip-on-board'' üretim süreci teknolojisiyle hazırlandığı belirtilmiş. Böylece USB bellek, suya ve ani darbelere karşı daha dayanıklı hale gelmiş.
USB 2.0 arabirimine destek veren DashDrive Durable UD310, depolama alanına göre sırasıyla 7.99$, 12.99$ ve 21.99$ fiyat etiketiyle satılıyor.
Adata'dan şık tasarımlı mini USB bellek: DashDrive Durable UD310
Tam Boyutta Gör
Adata'dan şık tasarımlı mini USB bellek: DashDrive Durable UD310
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http://www.adata-group.com/index.php?action=product_feature&cid=1&piid=199&lan=en Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
bellair 6 yıl en beğenilen
çok şık bi şekildede kaybolur
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CoreXXX 6 yıl
hp ninde benzer bir modeli varda ben bu mini bellekleri beğenmiyorum çünkü çok cabuk kayboluyor. cebinizde taşımcaksanız tabikide güzel mesela sabit yerler için otomobil vs gibi. ama cepte taşımaya pek uygun dil
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fbkaya 6 yıl
küçük usb bellekleri nedense hiç sevmem
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resler 6 yıl
Yine okuma yazma hızları olmayan bir USB bellek haberi
Yabancı bir forumda verilen değerler şöyle.
USB 2.0
Read: 24MB/s
Write: 11MB/s hardwareheaven.com/...
1 Yanıt Yanıtla
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umut_baris 6 yıl resler
resler
Yine okuma yazma hızları olmayan bir USB bellek haberi
Yabancı bir forumda verilen değerler şöyle.
USB 2.0
Read: 24MB/s
Write: 11MB/s hardwareheaven.com/...

Hocam pardon ama o kadar ufacık yongadan ne gibi bir hız bekliyorsunuz?
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ugacomtr 6 yıl
hızları nedir acaba :)
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yc#1 6 yıl
Araçlarda kullanmak için ideal.
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eive1974 6 yıl
Paylaşım için teşekkürler!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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depeche35 6 yıl
Bayılıyorum böyle ufak oluşuna bu belleklerin
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marseltalon 6 yıl
Tamam aldım gitti
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bellair 6 yıl en beğenilen
çok şık bi şekildede kaybolur
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umutarslan.com 6 yıl
revolution dizisindeki elektriği getiren usb şeye benziyor :D
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