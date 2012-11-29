Adata'dan şık tasarımlı mini USB bellek: DashDrive Durable UD310

SSD, taşınabilir sabit disk, USB bellek ve flash bellek kartı gibi veri depolama çözümlerini tüketicilerle buluşturan Adata, ufak boyutlarıyla olduğu kadar şık tasarımıyla ön plana çıkan USB belleği DashDrive Durable UD310'u tanıttı.

23 mm uzunluğunda, 17 mm genişliğinde, 7 mm kalınlığında ve yalnızca 2.5 gram ağırlığında dizayn edilen DashDrive Durable UD310, ihtiyaca göre 8 GB, 16 GB ve 32 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğine sahip. USB belleğin, ''Chip-on-board'' üretim süreci teknolojisiyle hazırlandığı belirtilmiş. Böylece USB bellek, suya ve ani darbelere karşı daha dayanıklı hale gelmiş.



USB 2.0 arabirimine destek veren DashDrive Durable UD310, depolama alanına göre sırasıyla 7.99$, 12.99$ ve 21.99$ fiyat etiketiyle satılıyor.



http://www.adata-group.com/index.php?action=product_feature&cid=1&piid=199&lan=en