Tesla sadece yenilenebilir enerjinin kullanıldığı yeşil şehirler kuracak

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21.yüzyılın en büyük dehaları arasında yer alan Elon Musk, çılgın projelerine bir yenisini daha ekliyor. Musk'ın kurucusu olduğu Tesla, sadece yenilenebilir enerji kullanan "yeşil şehirler" kurmayı planlıyor. Bugüne kadar geliştirdiği elektrikli otomobiller, güneş panelleri ve Gigafactoryler ile daha yeşil bir Dünya için önemli adımlar atan Tesla, bu yeni projesi ile bu çabalarını bir adım ileri taşıyor.
Tesla Cities adı altında inşa edilecek bu yeşil şehirlerde ihtiyaç duyulan bütün enerji yenilenebilir kaynaklardan elde edilecek. İlk olarak bu şehirdeki tüm binaların çatısında güneş panelleri bulunacak. İhtiyaç duyulan elektriğin büyük bölümü bu güneş panellerinden elde edilirken, geri kalan elektrik ihtiyacı da bölgede kurulacak rüzgar ve güneş çiftlikleri sayesinde karşılanacak.
Bunların yanı sıra gerek duyulan bölgelerde jeotermal ve hidrolik güç kaynaklarından da faydalanılacak. Bu yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik, Tesla Powerwall ve Powerpack gibi yüksek kapasiteli bataryalarda depolanacak ve böylece elektrik ihtiyacı kesintisiz olarak karşılanabilecek.
Tesla'nın yeşil şehirlerinde otomobil kullanmak isteyen şehir sakinleri tamamen elektrikli otomobiller kullanmak zorunda olacak fakat bu otomobillerin Tesla olması yolunda bir zorunluluk olmayacak. Öte yandan şehir boyunca elektrikli otobüsler, tramvaylar ve metro hatları ile ulaşım sağlanabilecek. Eşsiz bir şehir deneyimi yaratmak isteyen Elon Musk, Tesla şehirlerinin yürümek veya bisiklet kullanmak isteyenler için ideal bir yaşam alanı olmasını amaçlıyor. Elon Musk tarafından geliştirilen süper hızlı ulaşım aracı Hyperloop'un da TeslaCity'de kullanılacağı tahmin ediliyor.
TeslaCity #1 adını taşıyacak ilk Tesla şehrinin İngiltere'nin Cambridge bölgesinde kurulacağı söyleniyor. Şimdilik bir şehir inşa ederek başlayacak olan Tesla, zamanla bu yerleşim alanlarının sayısını arttırmayı planlıyor.
TeslaCity #1'de yaşamak isteyenler 47 bin dolar ödeyerek önceden rezervasyon yaptırabilecek. Tesla'nın ilk şehrine önceden dahil olan bu kişilere Tesla Model Y ve Tesla X otomobillerin teslimatında öncelik tanınacak. Akon, Jon Favreau, Stephen Colbert, Don Cheadle, Morgan Freeman, Oprah, Beyonce, Jay-Z ve Jaden Smith gibi birçok ismin şimdiden TeslaCity #1'den yer aldığı söyleniyor.
https://cleantechnica.com/2017/04/01/tesla-plans-build-entire-city-possibly-hundreds-teslacities/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şu pil teknolojisine bi çağ atlatabilseler iş bitecek de işte...
Uzun zamandır tesla şirketinin enerjisini nasıl ürettiğiyle ilgili ayrıntı bilgi içeren bir makale arıyorum. Bir türlü bulma fırsatım olmadı. Editör arkadaş ya da bilgilere sahip bir arkadaş yardımcı olursa çok sevinirim.
Jay z'nin yer aldığını kim söylüyor, neden söylüyor?
James Bond Die Another Day filmindeki gibi güneş ısısı ve enerjisini kontrol altına almaya yarayacak uydularda devreye alınacaktır. Bu uydular küresel ısınmayı durdurmak ya da yavaşlatmak içinde devreye alınabilecektir diye tahmin ediyorum.
İyi ya da kötü Tesla dünyayı değiştirecek aha buraya yazıyorum.
greencarreports.com/...
Adamlar muhtemelen gigafactory'de bile daha tamamen güneşle enerji üretimi yapamıyor çünkü paneller hala çok verimsiz. Zaten kendileri de söylemişler güneş panelleri masrafı azaltmak ekolojik olmak için bla bla. Tabi diğer fabrikalarında durum daha kötüdür çünkü oralarda güneş paneli de yok fosil yakıtlardan kurtulmaya çalışıyor deseler de şu an işleri güçleri şov. Günün birinde panel verimlilikleri %20-25 seviyelerinden %60-70 seviyelerine çıkarsa belki fosil yakıt olmadan fabrikalara enerji sağlayabilirler. Yoksa şu an o kadar fabrikaya (üstelik her biri MW seviyesinde güç harcıyorken) sadece güneşle rüzgarla enerji sağlıyor derlerse birazcık sektörü bilen insanlar kıçıyla güler
Bundan sonrası genel yorum.
Nope.
Ben anlamıyorum bu adamın deha olacak neyi var. Adam resmen düşük bütçeli Steve Jobs. Hareketleri olsun yaptıkları olsun direk onun özentisi gibi duruyor. Forumdaki herkesin apple'a sallarken tesla'ya ve bu adama ilah muamelesi yapması zaten içler acısı bir durum. Tesla bugüne kadar yapılmayan ne yapmış? Her şeyi allayıp pullayıp şunu yapacağız bunu yapacağız diye reklam yapıyorlar. Hayır bu adamlar daha önce yapılan elektrikli arabayı gelişen teknoloji şartlarında artık kullanılabilir diyip tekrar ürettiler, aynı şekilde güneş panellerinde %50 verimlilik falan da yok hatta bildiğim kadarıyla bosch'un geliştirdiği ve sattığı paneller daha verimli. Övecekseniz IBM, Bosch falan övün her gün yeni bir şey icat eden firmalar bunlar çünkü. Elon Musk dediğiniz adam tam bizim Ali Ağaoğlu kafasında artık Trump'ın yanına kapağı atarak gelecekte yapacağı her şeyin iznini ihalesini rahat rahat alabilecek pozisyona geldi. Bizimkiler yalakaysa bu adam da yalaka. Hiç sevmediği halde çıkar için Trump danışmanı olduğuna %100 eminim.
theguardian.com/...
Bu arada bu herifin yapmaya çalıştığı şeyi zaten AB yapmaya başladı hem de 2015 yılında. Tabii reklam yapmayınca kimsenin haberi olmuyor. 2035 itibariyle en fazla CO2 salınımı yapan 60 şehir tamamen yenilenebilir enerjiye geçecek ki bu Musk'ın kurmayı düşündüğü köy gibi küçük bir şey olmadığı için bu süre gayet normal.
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