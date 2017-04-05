Tesla sadece yenilenebilir enerjinin kullanıldığı yeşil şehirler kuracak

21.yüzyılın en büyük dehaları arasında yer alan Elon Musk, çılgın projelerine bir yenisini daha ekliyor. Musk'ın kurucusu olduğu Tesla, sadece yenilenebilir enerji kullanan "yeşil şehirler" kurmayı planlıyor. Bugüne kadar geliştirdiği elektrikli otomobiller, güneş panelleri ve Gigafactoryler ile daha yeşil bir Dünya için önemli adımlar atan Tesla, bu yeni projesi ile bu çabalarını bir adım ileri taşıyor.

Tesla Cities adı altında inşa edilecek bu yeşil şehirlerde ihtiyaç duyulan bütün enerji yenilenebilir kaynaklardan elde edilecek. İlk olarak bu şehirdeki tüm binaların çatısında güneş panelleri bulunacak. İhtiyaç duyulan elektriğin büyük bölümü bu güneş panellerinden elde edilirken, geri kalan elektrik ihtiyacı da bölgede kurulacak rüzgar ve güneş çiftlikleri sayesinde karşılanacak.

Bunların yanı sıra gerek duyulan bölgelerde jeotermal ve hidrolik güç kaynaklarından da faydalanılacak. Bu yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik, Tesla Powerwall ve Powerpack gibi yüksek kapasiteli bataryalarda depolanacak ve böylece elektrik ihtiyacı kesintisiz olarak karşılanabilecek.

Tesla'nın yeşil şehirlerinde otomobil kullanmak isteyen şehir sakinleri tamamen elektrikli otomobiller kullanmak zorunda olacak fakat bu otomobillerin Tesla olması yolunda bir zorunluluk olmayacak. Öte yandan şehir boyunca elektrikli otobüsler, tramvaylar ve metro hatları ile ulaşım sağlanabilecek. Eşsiz bir şehir deneyimi yaratmak isteyen Elon Musk, Tesla şehirlerinin yürümek veya bisiklet kullanmak isteyenler için ideal bir yaşam alanı olmasını amaçlıyor. Elon Musk tarafından geliştirilen süper hızlı ulaşım aracı Hyperloop'un da TeslaCity'de kullanılacağı tahmin ediliyor.

TeslaCity #1 adını taşıyacak ilk Tesla şehrinin İngiltere'nin Cambridge bölgesinde kurulacağı söyleniyor. Şimdilik bir şehir inşa ederek başlayacak olan Tesla, zamanla bu yerleşim alanlarının sayısını arttırmayı planlıyor.

TeslaCity #1'de yaşamak isteyenler 47 bin dolar ödeyerek önceden rezervasyon yaptırabilecek. Tesla'nın ilk şehrine önceden dahil olan bu kişilere Tesla Model Y ve Tesla X otomobillerin teslimatında öncelik tanınacak. Akon, Jon Favreau, Stephen Colbert, Don Cheadle, Morgan Freeman, Oprah, Beyonce, Jay-Z ve Jaden Smith gibi birçok ismin şimdiden TeslaCity #1'den yer aldığı söyleniyor.

https://cleantechnica.com/2017/04/01/tesla-plans-build-entire-city-possibly-hundreds-teslacities/