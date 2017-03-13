Adidas üçüncü parti yazılımlarla fitness cihazlarını geliştirmeyi hedefliyor

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2 sene önce Runtastic’i yaklaşık 240 milyon dolara satın alan Adidas, fitness cihazları üreten ve geliştiren şirketi neden aldığını sonunda anlamamızı sağladı. Geleceğin en büyük sektörlerinden birisine yatırım yapmayı amaçlayan Adidas, Runtastic’in teknolojisi ve sektördeki deneyimini kullanarak üçüncü parti yazılımlara açık olan fitness cihazları üretmek istiyor.

Bu amaç doğrultusunda büyük riskler alan şirket, geçtiğimiz ay miCoach isimli kişisel antrenör platformuna üye alımlarını durdurduğunu duyurmuştu. Gelen bilgilere ve miCoach’un sitesinde yazana göre platformun kapatılmasındaki asıl neden, Runtastic ile birlikte daha gelişmiş bir platform yaratabilmek.

Konu ile ilgili olarak katıldığı SXSW 2017 etkinliğinde açıklamalarda bulunan Stacey Burr, Adidas’ın fitness cihazlarında üçüncü parti yazılımların kullanılmasına olanak sunarak daha geniş bir kitleye hitap etmeyi amaçladığını söyledi. Hangi fitness cihazlarının geliştirilme aşamasında olduğu ve üçüncü parti yazılımların hangi fitness cihazlarında kullanılabileceği gibi sorular şimdilik net bir cevaba sahip değil.

https://www.engadget.com/2017/03/12/adidas-new-open-digital-fitness-products/