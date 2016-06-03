Adidas Yeezy ayakkabılarına bu uygulama ile sahip olun

Kanye West ve Adidas işbirliği ile 2013 yılında hayata geçen Yeezy ayakkabıları, moda çevrelerinin oldukça ilgisini çekmişti. Giy ve yürü tarzında imal edilen ayakkabılar için özel bir de rezervasyon uygulaması mevcut.

Adidas Confirmed adındaki uygulama, belirli şehirlerde Yeezy ayakkabıları için rezervasyon yapmanızı ve stoklara çıktığında da ilgili mağazadan gidip almanızı sağlıyor. Şimdiye kadar Atlanta, Houston, Las Vegas, Long Island, Miami, North New Jersey, Orange County, Philadelphia ve San Francisco şehirlerinde aktif olan uygulama artık Avrupa’ya geliyor.

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İlk etapta Milan, Berlin ve Londra’da başlayacak olan hizmetin, yakın zamanda daha fazla ülkeye yayılacağı ifade ediliyor. Özellikle yoğun ilgi gördüğü için Yeezy ayakkabılarına kalabalığa karışmadan sahip olabilirsiniz. Yeni Yeezy ayakkabıları Kanye West tarafından 11 Haziran tarihinde tanıtılacak.

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