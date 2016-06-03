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Adidas Yeezy ayakkabılarına bu uygulama ile sahip olun

Kanye West ve Adidas işbirliği ile 2013 yılında hayata geçen Yeezy ayakkabıları, özel bir rezervasyon uygulaması ile kalabalığa karışmadan satın alınabiliyor.
2 yıl
6,3b
1
10
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Kanye West ve Adidas işbirliği ile 2013 yılında hayata geçen Yeezy ayakkabıları, moda çevrelerinin oldukça ilgisini çekmişti. Giy ve yürü tarzında imal edilen ayakkabılar için özel bir de rezervasyon uygulaması mevcut.

Adidas Confirmed adındaki uygulama, belirli şehirlerde Yeezy ayakkabıları için rezervasyon yapmanızı ve stoklara çıktığında da ilgili mağazadan gidip almanızı sağlıyor. Şimdiye kadar Atlanta, Houston, Las Vegas, Long Island, Miami, North New Jersey, Orange County, Philadelphia ve San Francisco şehirlerinde aktif olan uygulama artık Avrupa’ya geliyor.

Ayrıca Bkz. "İki kardeşin hikayesi mobilde"

İlk etapta Milan, Berlin ve Londra’da başlayacak olan hizmetin, yakın zamanda daha fazla ülkeye yayılacağı ifade ediliyor. Özellikle yoğun ilgi gördüğü için Yeezy ayakkabılarına kalabalığa karışmadan sahip olabilirsiniz. Yeni Yeezy ayakkabıları Kanye West tarafından 11 Haziran tarihinde tanıtılacak.

Google Play linki için tıklayınız (Henüz ülkemizde aktif değil) 

App Store linki için tıklayınız (Henüz ülkemizde aktif değil) 


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giogo 2 yıl en beğenilen
Valla hiçbir modası felan yok. Tanıdığım bütün apaçilerde yeezy ayakkabı var. Bedavaya 10 tane verseler giymem apaçilere dağıtırım.
1 Yanıt Yanıtla +5
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YokCrysis 2 yıl
Çok da zırt ben etnies ruben alcantara rvm kullanıyorum 2 yıldır eskiyince daha bi kıyak oldu dayı :D
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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Barni Moloztaş 2 yıl
Bu ne LAN
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Kefelon 2 yıl
Sahip olun falan görünce başlıkta bedava sandım acaba alsam giyermiyim ki diye düşünüyordum. Meğerse birde para istiyorlarmış bu ayakkabı için
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TankerNejla 2 yıl
Güzel
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Technotronic 2 yıl
Para verseler giymem
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gkhnkrts7 2 yıl
Şimdi yapılan işe kılıf da bulundu. Bu ne diye sorduğum apaçiler "giyip yürüyorum" der, biz yapmadığımız için moda cahili oluruz.. 😂😂
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***Leopard*** 2 yıl
Giy ve yürü tarzında imal edilen ayakkabılar için


Koşmaya çalışıyordum,niye olmuyor diyordum.

Bilgilendirme için teşekkürler
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__BadblooD__ 2 yıl
Mükemmel bir inovasyon, anasayfada bu tip haberleri daha çok görmek isteriz.
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giogo 2 yıl en beğenilen
Valla hiçbir modası felan yok. Tanıdığım bütün apaçilerde yeezy ayakkabı var. Bedavaya 10 tane verseler giymem apaçilere dağıtırım.
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shadowtr 2 yıl
giy ve yürü tarzı?

şahanesiniz valla.
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