“Adil Kullanım Kotasına Hayır!” kampanyası meclisten destek buldu

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Adil Kullanım Kotası üzerinde bir düzenleme yapılmasına ilişkin BTK’nın bir çalışması olduğunu kamuoyu ile paylaşılan 2016 yılı eylem planı ile haberdar olmuştuk. Bu noktada Ağustos ayı içinde sürecin netlik kazanması bekleniyordu ancak çözümün nasıl bir doğrultuda olacağı tam anlamı ile soru işareti.

Bu odakta DonanımHaber Forumları'nda başlayan “Adil Kullanım Kotasına Hayır!” başlıklı çalışma, ülke çapında ses getirmeye başladı. Şubat ayında mecliste soru önergesi hazırlayan CHP Adana milletvekili İbrahim Özdiş, DonanımHaber kullanıcılarına ilk destek veren milletvekili oldu. Meclisten fotoğraf paylaşan vekil, “Forumdaki gençlere selam, AKK’ye hayır!” yazılı bir kağıt ile poz verdi.

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Foruma da kendi adı ve soyadı ile üye olan vekil, hem danışmanı hem de bizzat kendisi mesaj yazmayı da ihmal etmedi. Kullanıcıların paylaştığı mesajlar ve aktardığı bilgiler ile soru önergesini yineleyeceğinin sözünü aktaran İbrahim Özdiş, düzenlenecek bir basın toplantısında kullanıcıların hazırlayacağı caps’ler ile eğlenceli bir sinerji oluşturmak istediğini aktarıyor. Bu arada milletvekili Ankara’da yaşayan forum üyelerinden kendilerine mesaj atmasını ve fikir alışverişi adına mecliste onları ağırlamak istediğini de mesajlarında belirtmeyi ihmal etmemiş.

BTK’yı soru yağmuruna tutan forum üyeleri gerek şikayetler gerekse de bilgi edinme amaçlı mail’ler ile sürece müdahil olmayı ihmal etmiyor. BTK tarafından kullanıcılara gönderilen e-postalarda ise adil kullanım kotasının kullanım istatistikleri incelenerek yeniden değerlendirileceği bilgisi aktarılmış.

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BTK’nın güncel raporlarına göre 2016 yılının ilk çeyreğinde geniş bant internet abonelerinin ortalama kullanım miktarı 65,83 GB olarak gerçekleşmiş. Mobilde ise bu rakam 1,58GB’a ulaşmış durumda. Aynı rakamlar 2 yıl önce 38,56GB ve 0,74GB şeklinde gerçekleşmiş. Yani yapılacak bir çalışma neticesinde düzenlemeler bu rakamlar ölçeğinde olacak. Dileriz bu süreçler bir ses getirir de Adil Kullanım Kotası Amerika ve Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, kısıtlayıcı değil, fiyat avantajı sağlayıcı bir şekilde kullanılır.

Forumdaki ilgili konuya kaynaktaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Sosyal medyada yapacağınız paylaşımlarda #akkolmasaydı hashtag'ini kullanabilirsiniz.

http://forum.donanimhaber.com/m_117507603/tm.htm