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“Adil Kullanım Kotasına Hayır!” kampanyası meclisten destek buldu

DonanımHaber Forumları'nda başlayan “Adil Kullanım Kotasına Hayır!” kampanyası ses getirmeye devam ediyor. TBMM’den de destek bulan çalışmaya dair detaylar yazımızda.
2 yıl
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Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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“Adil Kullanım Kotasına Hayır!” kampanyası meclisten destek buldu
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Adil Kullanım Kotası üzerinde bir düzenleme yapılmasına ilişkin BTK’nın bir çalışması olduğunu kamuoyu ile paylaşılan 2016 yılı eylem planı ile haberdar olmuştuk. Bu noktada Ağustos ayı içinde sürecin netlik kazanması bekleniyordu ancak çözümün nasıl bir doğrultuda olacağı tam anlamı ile soru işareti.

Bu odakta DonanımHaber Forumları'nda başlayan “Adil Kullanım Kotasına Hayır!” başlıklı çalışma, ülke çapında ses getirmeye başladı. Şubat ayında mecliste soru önergesi hazırlayan CHP Adana milletvekili İbrahim Özdiş, DonanımHaber kullanıcılarına ilk destek veren milletvekili oldu. Meclisten fotoğraf paylaşan vekil, “Forumdaki gençlere selam, AKK’ye hayır!” yazılı bir kağıt ile poz verdi.

“Adil Kullanım Kotasına Hayır!” kampanyası meclisten destek buldu
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Foruma da kendi adı ve soyadı ile üye olan vekil, hem danışmanı hem de bizzat kendisi mesaj yazmayı da ihmal etmedi. Kullanıcıların paylaştığı mesajlar ve aktardığı bilgiler ile soru önergesini yineleyeceğinin sözünü aktaran İbrahim Özdiş, düzenlenecek bir basın toplantısında kullanıcıların hazırlayacağı caps’ler ile eğlenceli bir sinerji oluşturmak istediğini aktarıyor. Bu arada milletvekili Ankara’da yaşayan forum üyelerinden kendilerine mesaj atmasını ve fikir alışverişi adına mecliste onları ağırlamak istediğini de mesajlarında belirtmeyi ihmal etmemiş.

BTK’yı soru yağmuruna tutan forum üyeleri gerek şikayetler gerekse de bilgi edinme amaçlı mail’ler ile sürece müdahil olmayı ihmal etmiyor. BTK tarafından kullanıcılara gönderilen e-postalarda ise adil kullanım kotasının kullanım istatistikleri incelenerek yeniden değerlendirileceği bilgisi aktarılmış.

“Adil Kullanım Kotasına Hayır!” kampanyası meclisten destek buldu
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BTK’nın güncel raporlarına göre 2016 yılının ilk çeyreğinde geniş bant internet abonelerinin ortalama kullanım miktarı 65,83 GB olarak gerçekleşmiş. Mobilde ise bu rakam 1,58GB’a ulaşmış durumda. Aynı rakamlar 2 yıl önce 38,56GB ve 0,74GB şeklinde gerçekleşmiş. Yani yapılacak bir çalışma neticesinde düzenlemeler bu rakamlar ölçeğinde olacak. Dileriz bu süreçler bir ses getirir de Adil Kullanım Kotası Amerika ve Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, kısıtlayıcı değil, fiyat avantajı sağlayıcı bir şekilde kullanılır.

Forumdaki ilgili konuya kaynaktaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Sosyal medyada yapacağınız paylaşımlarda #akkolmasaydı hashtag'ini kullanabilirsiniz.

http://forum.donanimhaber.com/m_117507603/tm.htm Yorum Yaz
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pelerinli 2 yıl en beğenilen SEO-Uzmanı
playstyle
denizi olmayan bir ülkenin, deniz bakanlığı bile var :)

Bizde de adalet bakanligi var
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mementopolis 2 yıl
en az bilmem kac akk olsun diyenlere aciyorum ya . Akk diye birsey kalmamali hangi cagida yasiyoruz. daha iyi hizmet sunacak iken elindekiler ile neasil yolariz milleti onun hesabini yapiyorlar.
en az bilmem kac akk olsun diyenlere aciyorum ya . Akk diye birsey kalmamali hangi cagida yasiyoruz. daha iyi hizmet sunacak iken elindekiler ile neasil yolariz...
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1 Yanıt Yanıtla +198
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Prowind 2 yıl ichgeheinskino
orda öylece sessiz kalırsan değişmez tabi
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WATFro 2 yıl
Ulan tarifenin tekinde 10 cihaza kadar 4k sıkıntısız izletir yazıyo.Burayı düşündüm bide.Ttnetle 4k izlemek
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tutankenshta 2 yıl WATFro
TT ile 720p izleyebiliyor musun? hayır 4k hayal... [>:]
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maximus8282 2 yıl
Kamuoyunun görüşünü istiyorlar



Linkten görüş bildirebilirsiniz



btk.gov.tr/...
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pelerinli 2 yıl maximus8282
"Bu web sayfasi killanilamiyor" diyor
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maximus8282 2 yıl
BTK AKK açıklaması yayınladı.



BTK AKK Açıklaması

BTK AKK Açıklaması PDF
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Led Zeppelin 2 yıl maximus8282
Daha belli olmamış ne olacağı, bir kaç ay daha oyalama yapacak şirketlerin memurları.
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apodur 2 yıl maximus8282
maximus8282

BTK AKK açıklaması yayınladı.



BTK AKK Açıklaması

BTK AKK Açıklaması PDF

Bilgilendirme için teşşekkür ederim ancak BTK dada iş yokmuş yani yetkisi varda kullanmıyormuş gibi geldi bana.
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ShuHan 2 yıl
Artık nolur kalksın internet hızım 3 mb nin bile altına iniyor
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reisssss 2 yıl
bir an önce kotalar yükseltilmeli yıl olmuş 2016 50 gb kota nedir.
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Robin- 2 yıl reisssss
reisssss
bir an önce kotalar yükseltilmeli yıl olmuş 2016 50 gb kota nedir.

kökten kalksın ne yukseltilmesi
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apodur 2 yıl
bitsin artık bu soygun
bitsin artık bu tekel
bitsin artık bu kan emiciler.
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RevivaL 2 yıl
Şunlar tekellikten bi çıksalar
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DH Misafiri 2 yıl
Bu noktada gerek internet servis sağlaycılarını gerekse biz internet kullanıcılarını kapsayacak, memnun edecek ortak bir teklif üzerinde durmakta fayda var. Mevcut şartlar altında sunulan paketler kullanıcıların internet servislerine erişimlerine ciddi oranda darboğaz oluşturuyor. Örneğin bugün PS4 üzerinde deneyimlemek isteyebileceğiniz bir oyun ortalama 45-50 GB dosya boyutuna sahip ki bu ortalama bir kullanıcının 75 GB'lık AKK'ye sahip olması durumunda büyük bir problem oluşturmakta. Benzer şekilde Netflix üzerinde 720P ve 1080P formatlarında bir film veya dizi izlemek istediğiniz takdirde AKK'nizden 2 ile 8 GB arasında bir dosya boyutunu gözden çıkarmak zorunda kalıyorsunuz. Tabi bu durum sadece yurt dışı kaynaklı hizmet sağlayıcılarıyla sınırlı değil. Örneğin Turkcell TV+ hizmeti almak istediğinizde her ne kadar Turkcell Superonline üzerinden hizmet alıyor olsanızda AKK engeline takılıyorsunuz ki genel anlamda sunulan 75 GB'lık paketler bu anlamda yine sorun oluşturuyor. Yurt dışı örneğine baktığımızda, mesela ABD'de 300 GB'lık bir "cap" söz konusu. Belki bu çerçevede yapılacak bir düzenleme ile ülkemizde de mevcut AKK'ler daha üst limitlere çekilir ve örneğin 250-300 GB seviyesine ulaştırılırsa pek çok kullanıcı için sorun büyük oranda çözülmüş olacaktır.
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DH Misafiri 2 yıl
sabah kalk.08.00 laptopu nu aç. ve gece yatarken 24.00 kapat. sadece facebook oyunlarına takıl.birkaç gazete yorumu oku. ve kotan ayın 20 sinde 60-80 ggb.bağlantınızda 34.mb olsun. inanın bu akk bu hızda hiçbişi yapmasanda doluyor
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Cobain- 2 yıl
akk'nin kalkmasını bekleyenler hayallerde yaşıyorlar. en fazla 50'gb dan 100'e çıkarırlar yada 3'mb yerine 5 olur. burası 3. dünya ülkesi nerede yaşadığınızı unutmayın.
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kangroo 2 yıl Cobain-
doğru diyorsun.yaşadığımız foseptikte bizi ancak vidanjör ayyuka çıkarır.ne bilim ne teknoloji ne sanat...
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