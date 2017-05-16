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Adil kullanım kotasında oyuna gelmeyin, kotaya geçmeyin!

Adil kullanım kotası için hizmet sağlayıcılar kendi iç dinamikleri doğrultusunda farklı yaptırımlar uygulamaya başladı. Tüketiciler olarak dikkat etmeniz gereken detaylar neler?
2 yıl
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90
Diğer
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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1 Mayıs 2017 itibariyle Türkiye, Adil Kullanım Kotası adına önemli bir adım attı ve geceleri kota uygulamasını kaldırdı. Sonrasında da tamamen bu uygulamadan vazgeçilmesini içeren bir yol haritası hazırlanmış durumda ancak Mayıs itibariyle her şey daha pozitif olması beklenirken deyim yerindeyse ortalık bir anda toz duman oldu.

Kotaların kısmen kaldırılması sonrasında bir anda gündeme gelen “eski usul” kotalı tarifeler, tüketicileri şaşırtmış ve kızdırmıştı. Özellikle Kablonet bu noktada en katı isim oldu ve kotalı tarifelerini hayata geçirdi. Hatta burada yer alan yazımızda da sizlere aktardığımız gibi kota aşım ücreti önce 2TL olarak açıklanmış sonrasında ise 50 kuruşa çekilmişti.

Kotalı Paketlere Geçmek Zorunda Değilsiniz!

Düzenlemelerin sonrasında ortaya çıkan kotalı paketlerin kafa karışıklığına neden olduğu açık ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir konu var. O da kotalı paketlere geçmek zorunda olmadığınız. Abone olarak taahhüttünüz bitse bile mevcut tarifenizi değiştirmeden kampanyasız fiyattan yola devam etme şansınız var. Sonrasında ise fiyat zamları açıklanan yıllık resmi enflasyon rakamları ölçüsünde olabilir. Fahiş artışlar içinse BTK’ya şikâyette bulunarak durumun incelenmesini talep edebiliyorsunuz. BTK’nın bu konuda işletmecilere ciddi cezalar kestiğini ve bu tür durumların takipçisi olarak çözüm sağladığının altını çizmekte yarar var.

Adil kullanım kotasında oyuna gelmeyin, kotaya geçmeyin!
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Bu noktada bazı servis sağlayıcılar sözleşmesi sona eren müşterilerini aramaya başlamış ve kotalı tarife teklifinde bulunmuş. Kabul ettiğiniz takdirde önceki tarifenizdeki sınırsız kullanım haklarınızdan da feragat etmiş oluyorsunuz. Bu noktada internet servis sağlayıcınızdan gelen teklifleri iyi analiz etmekte yarar var.

Kotalı paketler ilerleyen dönemde de kaçınılmaz bir şekilde yürürlükte olacağa benziyor. Önemli olan nokta tüketici olarak haklarınızı bilmeniz ve olası bir mağduriyet karşısında hakkınızı aramanız olacaktır. Aşağıda yer alan videodan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan ile yaptığımız röportajı izleyebilirsiniz.


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ShadowofDeath06 2 yıl en beğenilen
Donanım Haber ekibi olarak bu konu hakkındaki tutumunuz ve konunun yakın takipcisi olarak halkı bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim şahsen. Halkı bilinçlendirerek 3 mbps den buralara geldik böyle devam edersek daha ileri gideceğimize şüphe yok. Yılmayın arkadaşlar sonunda tüketici olarak bizim kazanacığımıza inanıyorum. Bu konu hakkında destek olup usanmadan hakkımızı savunan arkadaşlarımada canı gönülden teşekkür ediyorum.
Donanım Haber ekibi olarak bu konu hakkındaki tutumunuz ve konunun yakın takipcisi olarak halkı bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim şahsen. Halkı bilinçlend...
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dr20mouse 2 yıl
Türknete kavimler göçünü başlattığımız zaman bu firmalar kararlarından dönmek zorunda kalacaklar. Ayrıca btk ya şikayet yağmuruna tutmamız lazım. Gerekirse hükümete oy vermesenizde, bir daha size oy vermem gibi yalanda olsa tehdit cümleleri de kurun.
Daha bugün baska hatta geçicem dediğim için aranıp telefon paketimi ilk aldığım gibi zamsiz halde tekrar sundular. Önünüze atılani kabul etmeyin alternatif fimalari koruyun çünkü onlar sayesinde bu beladan kurtulabilirz ancak.
Türknete kavimler göçünü başlattığımız zaman bu firmalar kararlarından dönmek zorunda kalacaklar. Ayrıca btk ya şikayet yağmuruna tutmamız lazım. Gerekirse hükü...
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3 Yanıt Yanıtla +114
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zwanzig 2 yıl
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volkan9705 1 yıl
utanıyorum,sıkılıyorum bunalıyorum şu haberleri gördükçe isyan ediyorum isyan
Rusyada 2 hafta bulunduğum sürece Trytek denilen bir firma var 12 ay 32 tl 1 aylık 52 tl gibi bir ücret
KOTASIZ AKN FELAN YOK
100 MBPS garanti hız
upload 100 mbps
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mcrew 1 yıl
Taahhütun bittiği zaman 60 liralık tarife zaten 110 liraya çıkıyor. Üstüne enflasyon zammi
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DH Misafiri 2 yıl
superonline.net/... gözünün içine baka baka yalan söyluyo müşterileri dinepiş peehh
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DH Misafiri 2 yıl
superonline.net/... gözünün içine baka baka yalan söyluyo müşterileri dinepiş peehh
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DH Misafiri 2 yıl
superonline.net/... gözünün içine baka baka yalan söyluyo müşterileri dinepiş peehh
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andresalih 2 yıl
Bu konuda illa ki olumlu netice alacağız ve alırsak bunda en büyük katkıyı DH ekibi yani sizler vermiş olacaksınız. Ben de sizin gibi idealist insanlarla bu konuda elimden geleni yapmak istiyorum. Teşekkürler arkadaşlar!
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deniz006 2 yıl
akk bi imza attım hızım 0.9 mbps oldu zararlı çıktım,, adamlar tam soyguncu üstelik faturamda 30 40 tl arttı allahtan kapattırdımda kurtuldum
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mito1172 2 yıl
vay çakallar arayıp kotalı tarifeyle kandırıp milleti soyacaklar sakın kanmayın
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WB 2 yıl
Kablonet candir gerisi heyecan..
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Quard 2 yıl
1 Mayıs itibariyle:Adil Kullanım Kotasından "Adil Kullanım"çıktı KOTA kaldı.
2019 a kadar "Kota" kalacağa,müşterilerin Turknete geçeceğe benziyor.
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