Adil kullanım kotasında oyuna gelmeyin, kotaya geçmeyin!





1 Mayıs 2017 itibariyle Türkiye, Adil Kullanım Kotası adına önemli bir adım attı ve geceleri kota uygulamasını kaldırdı. Sonrasında da tamamen bu uygulamadan vazgeçilmesini içeren bir yol haritası hazırlanmış durumda ancak Mayıs itibariyle her şey daha pozitif olması beklenirken deyim yerindeyse ortalık bir anda toz duman oldu.

Kotaların kısmen kaldırılması sonrasında bir anda gündeme gelen “eski usul” kotalı tarifeler, tüketicileri şaşırtmış ve kızdırmıştı. Özellikle Kablonet bu noktada en katı isim oldu ve kotalı tarifelerini hayata geçirdi. Hatta burada yer alan yazımızda da sizlere aktardığımız gibi kota aşım ücreti önce 2TL olarak açıklanmış sonrasında ise 50 kuruşa çekilmişti.

Kotalı Paketlere Geçmek Zorunda Değilsiniz!

Düzenlemelerin sonrasında ortaya çıkan kotalı paketlerin kafa karışıklığına neden olduğu açık ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir konu var. O da kotalı paketlere geçmek zorunda olmadığınız. Abone olarak taahhüttünüz bitse bile mevcut tarifenizi değiştirmeden kampanyasız fiyattan yola devam etme şansınız var. Sonrasında ise fiyat zamları açıklanan yıllık resmi enflasyon rakamları ölçüsünde olabilir. Fahiş artışlar içinse BTK’ya şikâyette bulunarak durumun incelenmesini talep edebiliyorsunuz. BTK’nın bu konuda işletmecilere ciddi cezalar kestiğini ve bu tür durumların takipçisi olarak çözüm sağladığının altını çizmekte yarar var.

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Bu noktada bazı servis sağlayıcılar sözleşmesi sona eren müşterilerini aramaya başlamış ve kotalı tarife teklifinde bulunmuş. Kabul ettiğiniz takdirde önceki tarifenizdeki sınırsız kullanım haklarınızdan da feragat etmiş oluyorsunuz. Bu noktada internet servis sağlayıcınızdan gelen teklifleri iyi analiz etmekte yarar var.

Kotalı paketler ilerleyen dönemde de kaçınılmaz bir şekilde yürürlükte olacağa benziyor. Önemli olan nokta tüketici olarak haklarınızı bilmeniz ve olası bir mağduriyet karşısında hakkınızı aramanız olacaktır. Aşağıda yer alan videodan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan ile yaptığımız röportajı izleyebilirsiniz.