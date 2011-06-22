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Adobe 2011 mali yılı 2. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Diğer Yazılım
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Adobe ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 3 Haziran'da sonra eren 2011 mali yılının ikinci çeyrek diliminde, bir önceki yıla göre %8.5 artış ile 1.023 milyar dolar gelir ve %54 artış ile 229.4 milyon dolar net kar açıklayan şirket güçlü sonuçlara imza atmaya devam ediyor. İkinci çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili olarak konuşan Adobe başkanı ve tepe yöneticisi Shantanu Narayen, güçlü ikinci çeyrek sonuçlarında, kullanıcılara müthiş dijital deneyimi yaratma, yönetme ve ölçme imkanı sunan stratejilerinin etkili olduğu ifade etti.
Adobe üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına yönelik beklentilerini de açıkladı. 1 ila 1.050 milyar dolar arasında gelir bekleyen şirket, 2011'in geneli için %10'luk gelir artış beklentisi hedeflerinin de devam ettiğini belirtiyor. 

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osmanefeozkan 8 yıl
ADOBE SANA MECBURUM BİLEMEZSİN YOKSA SENİNLE İLGİLİ HERŞEYİ SİLERDİM NEREDE MACROMEDİA
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feylosoft 8 yıl
Bu şirketi babamın şirketiymiş gibi seviyorum.
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Volkanbaba 8 yıl
Yaptığı yazılımlar ile hakediyor.
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