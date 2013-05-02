Adobe, Lightroom'un iOS versiyonu üzerinde RAW düzenleme için çalışmalarda bulunuyor





Grafik tasarım sektörünün uzman firmalarından olan ve popüler fotoğraf düzenleme programları ile mobil cihazlar üzerinde de faaliyet gösteren Adobe, son gelen bilgilere göre Lightroom'un iOS versiyonu üzerinde RAW fotoğraf düzenleme özelliği için çalışmalarda bulunuyor

Scott Kelby & Matt Kloskowski tarafından hazırlanan ve fotoğrafçılık ve Photoshop hakkında bilgiler veren "The Grid" isimli programının son bölümünde duyurulan bu bilgiye göre, kullanıcılar Apple'ın iOS işletim sistemine sahip tablet bilgisayar modelleri ile Lightroom programının mobil sürümü üzerinde RAW formatındaki fotoğrafları açabilecekler, bu fotoğraflar üzerinde pozlama, keskinlik, gölgeler ve parlak alan düzenlemeleri ve genel olarak beyaz ayarı gibi işlemleri yapabilecekler. Bulut senkronizasyonu ile bilgisayar/tablet arasından eş zamanlı olarak yapılabilecek bu işlemler sonucunda, ayrıca fotoğraflara %100 oranında detaylı inceleme yapmak da mümkün olabilecek.

Şimdilik fiyat ya da çıkış tarihi belli olmayan iOS Lightoom uygulaması hakkında Adobe grup ürün müdürü Tom Hogarty tarafından yapılan tanıtımı aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.theverge.com/2013/5/2/4292648/adobe-working-on-ios-lightroom-app