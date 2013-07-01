Adobe Reader Touch, Windows 8 ve RT işletim sistemleri için güncellendi

Grafik dünyasının önemli ismi Adobe tarafından tabletere özel olarak hazırlanan PDF görüntüleme uygulaması Adobe Reader Touch, Windows 8 ve RT sürümleri için yeni bir güncelleme aldı. Ücretsiz olarak elde edilebilen uygulamaya eklenen yeni özellikler şu şekilde;

Belgenize notlar ekleyin

Metinleri vurgulayın, altlarını ve üstlerini çizin

Metin işaretlerine eklenen notları görüntüleyin

Eklenen kaydet ve farklı kaydet işlevleri

Eklenen sayfaya git özelliğiyle sayfalar arasında hızla gezinin buradan ulaşabilirsiniz. Türkçe dil seçeneği de içerisinde yer alan başarılı Adobe Reader Touch uygulamasınaulaşabilirsiniz.



http://blogs.adobe.com/readermobile/2013/06/27/adobe-reader-touch-for-windows-8-adds-comments-and-more/