Adobe Reader Touch, Windows 8 ve RT işletim sistemleri için güncellendi

Haber Editörü
Grafik dünyasının önemli ismi Adobe tarafından tabletere özel olarak hazırlanan PDF görüntüleme uygulaması Adobe Reader Touch, Windows 8 ve RT sürümleri için yeni bir güncelleme aldı. Ücretsiz olarak elde edilebilen uygulamaya eklenen yeni özellikler şu şekilde;
- Belgenize notlar ekleyin
- Metinleri vurgulayın, altlarını ve üstlerini çizin
- Metin işaretlerine eklenen notları görüntüleyin
- Eklenen kaydet ve farklı kaydet işlevleri
- Eklenen sayfaya git özelliğiyle sayfalar arasında hızla gezinin
Türkçe dil seçeneği de içerisinde yer alan başarılı Adobe Reader Touch uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.
http://blogs.adobe.com/readermobile/2013/06/27/adobe-reader-touch-for-windows-8-adds-comments-and-more/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle