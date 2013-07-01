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Adobe Reader Touch, Windows 8 ve RT işletim sistemleri için güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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İşletim Sistemleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Grafik dünyasının önemli ismi Adobe tarafından tabletere özel olarak hazırlanan PDF görüntüleme uygulaması Adobe Reader Touch, Windows 8 ve RT sürümleri için yeni bir güncelleme aldı. Ücretsiz olarak elde edilebilen uygulamaya eklenen yeni özellikler şu şekilde;
  • Belgenize notlar ekleyin 
  • Metinleri vurgulayın, altlarını ve üstlerini çizin  
  • Metin işaretlerine eklenen notları görüntüleyin 
  • Eklenen kaydet ve farklı kaydet işlevleri 
  • Eklenen sayfaya git özelliğiyle sayfalar arasında hızla gezinin
Türkçe dil seçeneği de içerisinde yer alan başarılı Adobe Reader Touch uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 


http://blogs.adobe.com/readermobile/2013/06/27/adobe-reader-touch-for-windows-8-adds-comments-and-more/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
Adobe touch reader da alt ust cizme ve metin vurgulamasi yapamiyorum windows 8 ve 8.1 kullaniyorm
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