Adobe eleştrilerden kurtulamıyor: Apple'dan sonra ARM da Flash'a yüklendi

Daha önceki bir haberimizde, Nvidia Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayarların, Adobe Flash teknolojisiyle ilgili uyumsuzluk sorunlarından ötürü ertelendiğini belirtmiştik. Bir süredir Apple'ın ağzından düşmeyen ve sert eleştrilere maruz kalan Flash teknolojisi için Adobe'nin keyfini kaçıracak bir açıklamada ARM cephesinden geldi ve Flash'la ilgili bazı problemlerin smartbook'ların ertelenmesine yol açtığı belirtildi.
ARM'ın pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Ian Drew, Adobe'nin zengin web içeriği sunan Flash teknolojisi için ağır hareket ettiğine işaret etti. Flash Player 10 ve Air için henüz ARM tabanlı işlemcilere yönelik optimizasyonlu versiyonların çıkmadığını söyleyen Drew, bu durumun netbook'lara alternatif olması beklenen, ultra-taşınabilir formdaki maliyet odaklı smartbook'ların ertelenmesine neden olduğunu söyledi.
Bu arada ARM, düşük maliyetli Smartbook'ların pazarda güçlü bir performans sergileyeceğinden emin. ARM tabanlı yongada sistem platformlarının (Tegra 2 gibi) güç verdiği smartbook'ların, Android işletim sistemiyle, Intel Atom tabanlı netbook'lara karşı ciddi bir alternatif oluşturacağı belirtiliyor. Öte yandan tablet bilgisayar pazarında rakipsiz olan firma, ARM tabanlı 50 tabletin yolda olduğunu belirtiyor.
Piyasa da ARM tabanlı çok sayıda cihaz bulunuyor.
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öyle birşey demek adobe un yiyebileceği halt değil! kaldıki derse ms in ekmeğine yağ sürer(bakınız silverlight).. adobe bu işi macromedia-yı alıp kotarabileceğini sandı ama son 5 yıldır hiç bir gelişme yok gerçek anlamda.. getirdiği yeni bir standart var mıdır ben duymadım? 64bit işlemciler ve işletim sistemleri çokta yeni bir durum değil, bunca zaman bir 64bit oynatıcı yazamamış olması apple veya ARM e hakaret değil bizlere hakaret!
dipnot: ne c ne de c++ değişmiş değil, aynı şeyler hala geçerli eklenen bir kaç tür tanımı ve keyword temelinde o da adobe un yapamadığı 64bit güncellemesi :)
dipnot2: 16bit bir uygulamayı nasıl bir kıstasla 32bit bir işletim sistemi ile kıyaslayabilirsin? aynılıktan bahsedeceksen ttf de aynıdır bu windows7 ile win3.1x i aynı yapmaz..
Burada sorun sadece Apple'ın Flash'ı kötülemesi değil. Zaten Adobe'nin çok iyi bir yazılım firması olduğunu herkes biliyor. Harika ürünleri var. Ancak Flash konusunda Adobe'yi tek eleştiren Apple değil. Sen sadece Apple eleştiriyormuş gibi düşünüyorsun. Bakınız Opera'da Flash'ı eleştirdi. Zaten Flash'ın çokta iyi optimize edilmediğini bilmek için bu eleştirilere ihtiyacınız yok. Her PC kullanan kendi PC'sinde Flash video açıp CPU kullanımını gözlemleyerek bu kanıya varabilir... Flash'ı bu saatten sonra savunmak çokta mantıklı gelmiyor bana göre...
Kaale alıp almama konusu ise bambaşka. Diyelimki kaale almadı. Nolcak firmalar gidip Adobe'ye diz çöküp yalvaracak mı? Hiç sanmıyorum. Çok sağlam alternatifleri geliyor. En başta HTML5...
gelin ben size windows server 2003 ün kaynak kodundan windows 3.1 den kalan kısımları göstereyim. sadece shell i değiştirip, kernel ı değiştirmedikleri için vista da windows 7 de de aynı kodlar kullanılıyor. yani windows 3.1 den kalma kodlar. sizin mantığınıza göre windows daha eski teknoloji, neden kullanıyorsunuz? arkadaşlar biraz daha tutarlı ve arkası dolu mesajlar yazın.. hele şu flash eski teknoloji falan tarzında hiç mesaj yazmayın. Adamlar haala Z80 CPU ile F14 uçuruyorlar. siz de teknoloji canavarı oldunuz..
arkadaşım onu söyleyen benim.. senin dediğine gelirsek C++ da hiç değişmeden gidiyor.. şimdi o zaman sen bu dille program yazsan demeki verdiğin tarih kadar eski olcak öylemi nasıl bir mantıktır bu.. Herhalde windowsda aynı kodlarla on yıllardır yazılıyor şimdi senin mantığına göre ben windows 7 'yede eski dedim öyle mi?? demek istediğim şu zaten kodlar bellidir.. ama önemli olan bunları günümüz donanımlarının desteklediği komut setleri ile uyumu hale getirmek.. örnek vermek gerekirse yeni çıkacak olan ie9 GPU gücünden faydalanıcak.. penryn işlemcilerile gelen ilk SSE4 kodları ile divx kodlamada adeta bilgisayarlar uçtu.. ne oldu yeni bir programlama dili mi geliştirildi?? Hayır mevcut kodlar.. yeni komut setleri, günümüz donanımına destek... yeni eski anlayışını değiştir... yeni programlama dili yok ortada.. önemli olan onu nasıl kullandığın..
Ağır kanlı program yapıyor anca adamlar. HTML5 geleceğin standartı. Millet bırakmayı bilemedi hâlâ.
64 bit desteklememesi ayrı bir berbat olay çok mu zor 64bit e göre kodlamak
+e^41. 64bit internet explorer var ama kullanamıyoruz bu yüzden. 64bit tarayıcıda 32bit de çalışan bir çok virüs, trojan vs çalışamayacağından daha güvenli.
64bit java hazır, ama flash yok maalesef.