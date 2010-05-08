Adobe eleştrilerden kurtulamıyor: Apple'dan sonra ARM da Flash'a yüklendi

Daha önceki bir haberimizde, Nvidia Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayarların, Adobe Flash teknolojisiyle ilgili uyumsuzluk sorunlarından ötürü ertelendiğini belirtmiştik. Bir süredir Apple'ın ağzından düşmeyen ve sert eleştrilere maruz kalan Flash teknolojisi için Adobe'nin keyfini kaçıracak bir açıklamada ARM cephesinden geldi ve Flash'la ilgili bazı problemlerin smartbook'ların ertelenmesine yol açtığı belirtildi.

ARM'ın pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Ian Drew, Adobe'nin zengin web içeriği sunan Flash teknolojisi için ağır hareket ettiğine işaret etti. Flash Player 10 ve Air için henüz ARM tabanlı işlemcilere yönelik optimizasyonlu versiyonların çıkmadığını söyleyen Drew, bu durumun netbook'lara alternatif olması beklenen, ultra-taşınabilir formdaki maliyet odaklı smartbook'ların ertelenmesine neden olduğunu söyledi.

Bu arada ARM, düşük maliyetli Smartbook'ların pazarda güçlü bir performans sergileyeceğinden emin. ARM tabanlı yongada sistem platformlarının (Tegra 2 gibi) güç verdiği smartbook'ların, Android işletim sistemiyle, Intel Atom tabanlı netbook'lara karşı ciddi bir alternatif oluşturacağı belirtiliyor. Öte yandan tablet bilgisayar pazarında rakipsiz olan firma, ARM tabanlı 50 tabletin yolda olduğunu belirtiyor.

Piyasa da ARM tabanlı çok sayıda cihaz bulunuyor.