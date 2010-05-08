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Adobe eleştrilerden kurtulamıyor: Apple'dan sonra ARM da Flash'a yüklendi

9 yıl
17,5b
1
20
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Adobe eleştrilerden kurtulamıyor: Apple'dan sonra ARM da Flash'a yüklendi
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Daha önceki bir haberimizde, Nvidia Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayarların, Adobe Flash teknolojisiyle ilgili uyumsuzluk sorunlarından ötürü ertelendiğini belirtmiştik. Bir süredir Apple'ın ağzından düşmeyen ve sert eleştrilere maruz kalan Flash teknolojisi için Adobe'nin keyfini kaçıracak bir açıklamada ARM cephesinden geldi ve Flash'la ilgili bazı problemlerin smartbook'ların ertelenmesine yol açtığı belirtildi.

ARM'ın pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Ian Drew, Adobe'nin zengin web içeriği sunan Flash teknolojisi için ağır hareket ettiğine işaret etti. Flash Player 10 ve Air için henüz ARM tabanlı işlemcilere yönelik optimizasyonlu versiyonların çıkmadığını söyleyen Drew, bu durumun netbook'lara alternatif olması beklenen, ultra-taşınabilir formdaki maliyet odaklı smartbook'ların ertelenmesine neden olduğunu söyledi.

Bu arada ARM, düşük maliyetli Smartbook'ların pazarda güçlü bir performans sergileyeceğinden emin. ARM tabanlı yongada sistem platformlarının (Tegra 2 gibi) güç verdiği smartbook'ların, Android işletim sistemiyle, Intel Atom tabanlı netbook'lara karşı ciddi bir alternatif oluşturacağı belirtiliyor. Öte yandan tablet bilgisayar pazarında rakipsiz olan firma, ARM tabanlı 50 tabletin yolda olduğunu belirtiyor.

Adobe eleştrilerden kurtulamıyor: Apple'dan sonra ARM da Flash'a yüklendi
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Adobe eleştrilerden kurtulamıyor: Apple'dan sonra ARM da Flash'a yüklendi
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Piyasa da ARM tabanlı çok sayıda cihaz bulunuyor.


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yc2150 8 yıl
gerbay
08.05.2010 Saat: 17:46
quote:
Orijinalden alıntı: Batuist
quote:
Orijinalden alıntı: gerbay
bir de flash eski teknoloji diye bilmeden diline dolayanlar var. neymiş eski teknoloji?
gelin ben size windows server 2003 ün kaynak kodundan windows 3.1 den kalan kısımları göstereyim. sadece shell i değiştirip, kernel ı değiştirmedikleri için vista da windows 7 de de aynı kodlar kullanılıyor. yani windows 3.1 den kalma kodlar. sizin mantığınıza göre windows daha eski teknoloji, neden kullanıyorsunuz? arkadaşlar biraz daha tutarlı ve arkası dolu mesajlar yazın.. hele şu flash eski teknoloji falan tarzında hiç mesaj yazmayın. Adamlar haala Z80 CPU ile F14 uçuruyorlar. siz de teknoloji canavarı oldunuz..
arkadaşım onu söyleyen benim.. senin dediğine gelirsek C++ da hiç değişmeden gidiyor.. şimdi o zaman sen bu dille program yazsan demeki verdiğin tarih kadar eski olcak öylemi nasıl bir mantıktır bu.. Herhalde windowsda aynı kodlarla on yıllardır yazılıyor şimdi senin mantığına göre ben windows 7 'yede eski dedim öyle mi?? demek istediğim şu zaten kodlar bellidir.. ama önemli olan bunları günümüz donanımlarının desteklediği komut setleri ile uyumu hale getirmek.. örnek vermek gerekirse yeni çıkacak olan ie9 GPU gücünden faydalanıcak.. penryn işlemcilerile gelen ilk SSE4 kodları ile divx kodlamada adeta bilgisayarlar uçtu.. ne oldu yeni bir programlama dili mi geliştirildi?? Hayır mevcut kodlar.. yeni komut setleri, günümüz donanımına destek... yeni eski anlayışını değiştir... yeni programlama dili yok ortada.. önemli olan onu nasıl kullandığın..
adobe zamanında apple ı masaya çağırdığında kaçtı gelmedi. ondan sonra çıkıp laga luga yaptı. siz de buna alet oluyorsunuz. Eğer adobe un yol haritasına bakarsanız zaten flash için GPU hızlandırması dahil bir çok yenilik üzerinde çalıştığını görürsünüz. Adobe un o kadar uğraştığı yazılım var ve hangisi ile ne zaman uğraşacağını apple ya da arm a soracak değil. onlar kendi ticari kaygıları yüzünden adobe u suçluyorlar. adobe zamanında onlara gelin masaya konuşalım dediğinde gitselerdi o zaman.
ayrıca flash da zaten sürekli olarak gelişmesine devam etti ve halen de ediyor. o nedenle sizin yukarda yazdığınız mantık flash için de geçerli ve hiç kimse yok eski teknoloji, yok şöyle yok böyle suçlaması yapamaz..
olay apple ın ve ARM kullanan bazı üreticilerin kendi ticari kaygıları sebebiyle adobe u suçlamasından ibaret. Adobe dese ki, "ben arm için flash çıkarmayacağım, şu an başka önemli işlerle uğraşıyorum" kim ne diyebilir. Adamlar babasının hayrına çıkaracak değil ya.. Adobe babasının hayrına yazılım çıkaracak, apple bundan para kazanacak. var mı böyle birşey. Zamanında adobe apple ı çağırdığında gitselerdi o zaman. bu tür ticari alavere-dalaverelere alet olmayın..
bu arada C++ ın hiç değişmeden gittiği falan da yok, lütfen yanlış bilgi vermeyin. C88, C89, C99 ve yakında resmi olarak çıkacak olan C++0x standartlarına bakarsanız ne değişmiş, ne gitmiş ne gelmiş görürsünüz..

öyle birşey demek adobe un yiyebileceği halt değil! kaldıki derse ms in ekmeğine yağ sürer(bakınız silverlight).. adobe bu işi macromedia-yı alıp kotarabileceğini sandı ama son 5 yıldır hiç bir gelişme yok gerçek anlamda.. getirdiği yeni bir standart var mıdır ben duymadım? 64bit işlemciler ve işletim sistemleri çokta yeni bir durum değil, bunca zaman bir 64bit oynatıcı yazamamış olması apple veya ARM e hakaret değil bizlere hakaret!
dipnot: ne c ne de c++ değişmiş değil, aynı şeyler hala geçerli eklenen bir kaç tür tanımı ve keyword temelinde o da adobe un yapamadığı 64bit güncellemesi :)
dipnot2: 16bit bir uygulamayı nasıl bir kıstasla 32bit bir işletim sistemi ile kıyaslayabilirsin? aynılıktan bahsedeceksen ttf de aynıdır bu windows7 ile win3.1x i aynı yapmaz..
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gerbay 9 yıl
Arkadaşlar Adobe zaten flash ın donanım hızlandırması üzerinde çalışıyor. Daha önce de Apple ı masaya davet etti, gel konuşalım dedi ama Apple gitmedi. Sonra da çıktı Adobe u eleştirdi. Apple sahte sunum bile hazırladı flash desteği varmış gibi yanlış bilgilendirme yaptı kimse Apple ı eleştirmedi ama şimdi herkes çıkmış Adobe u eleştiriyor. Sen hem adamlar çağırınca kaç, sonra da eleştirip dur. Siz de bunlara alet oluyorsunuz. Size mantıklı geliyor mu bu durum? Apple ın dümenlerine alet oluyorsunuz..
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gerbay 9 yıl
Ben adobe un yerinde olsam kaale bile almam...
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marikanwap 9 yıl
gerbay

Ben adobe un yerinde olsam kaale bile almam...


Burada sorun sadece Apple'ın Flash'ı kötülemesi değil. Zaten Adobe'nin çok iyi bir yazılım firması olduğunu herkes biliyor. Harika ürünleri var. Ancak Flash konusunda Adobe'yi tek eleştiren Apple değil. Sen sadece Apple eleştiriyormuş gibi düşünüyorsun. Bakınız Opera'da Flash'ı eleştirdi. Zaten Flash'ın çokta iyi optimize edilmediğini bilmek için bu eleştirilere ihtiyacınız yok. Her PC kullanan kendi PC'sinde Flash video açıp CPU kullanımını gözlemleyerek bu kanıya varabilir... Flash'ı bu saatten sonra savunmak çokta mantıklı gelmiyor bana göre...

Kaale alıp almama konusu ise bambaşka. Diyelimki kaale almadı. Nolcak firmalar gidip Adobe'ye diz çöküp yalvaracak mı? Hiç sanmıyorum. Çok sağlam alternatifleri geliyor. En başta HTML5...
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gerbay 9 yıl
bir de flash eski teknoloji diye bilmeden diline dolayanlar var. neymiş eski teknoloji?
gelin ben size windows server 2003 ün kaynak kodundan windows 3.1 den kalan kısımları göstereyim. sadece shell i değiştirip, kernel ı değiştirmedikleri için vista da windows 7 de de aynı kodlar kullanılıyor. yani windows 3.1 den kalma kodlar. sizin mantığınıza göre windows daha eski teknoloji, neden kullanıyorsunuz? arkadaşlar biraz daha tutarlı ve arkası dolu mesajlar yazın.. hele şu flash eski teknoloji falan tarzında hiç mesaj yazmayın. Adamlar haala Z80 CPU ile F14 uçuruyorlar. siz de teknoloji canavarı oldunuz..
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Batuist 9 yıl

gerbay

bir de flash eski teknoloji diye bilmeden diline dolayanlar var. neymiş eski teknoloji?
gelin ben size windows server 2003 ün kaynak kodundan windows 3.1 den kalan kısımları göstereyim. sadece shell i değiştirip, kernel ı değiştirmedikleri için vista da windows 7 de de aynı kodlar kullanılıyor. yani windows 3.1 den kalma kodlar. sizin mantığınıza göre windows daha eski teknoloji, neden kullanıyorsunuz? arkadaşlar biraz daha tutarlı ve arkası dolu mesajlar yazın.. hele şu flash eski teknoloji falan tarzında hiç mesaj yazmayın. Adamlar haala Z80 CPU ile F14 uçuruyorlar. siz de teknoloji canavarı oldunuz..

arkadaşım onu söyleyen benim.. senin dediğine gelirsek C++ da hiç değişmeden gidiyor.. şimdi o zaman sen bu dille program yazsan demeki verdiğin tarih kadar eski olcak öylemi nasıl bir mantıktır bu.. Herhalde windowsda aynı kodlarla on yıllardır yazılıyor şimdi senin mantığına göre ben windows 7 'yede eski dedim öyle mi?? demek istediğim şu zaten kodlar bellidir.. ama önemli olan bunları günümüz donanımlarının desteklediği komut setleri ile uyumu hale getirmek.. örnek vermek gerekirse yeni çıkacak olan ie9 GPU gücünden faydalanıcak.. penryn işlemcilerile gelen ilk SSE4 kodları ile divx kodlamada adeta bilgisayarlar uçtu.. ne oldu yeni bir programlama dili mi geliştirildi?? Hayır mevcut kodlar.. yeni komut setleri, günümüz donanımına destek... yeni eski anlayışını değiştir... yeni programlama dili yok ortada.. önemli olan onu nasıl kullandığın..
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gerbay 9 yıl
adamlar çağırınca siz adamlarla masaya oturmayın. sonra meydan boş nasıl olsa sallayın durun. adamın çıkarma mecburiyeti var mı? yok.. kendi yol haritasını neden değiştirsin ki apple ya da arm istiyor diye.. bunlar kaçak güreşiyorlar, sonra da millet iç yüzünü bilmeden flash a atıp tutuyor. hadi siz de yazın benzerini.. flash çok güzel bir teknoloji ve bence alternatifsiz..
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Batuist 9 yıl
flash çok eski bir teknoloji.. artık günümüze ayak uydurmalı adobe.. o kadar profesyonel yazılımlartı var ki adobun daha 64bit destekli flash olmamasını insan bir türlü anlayamıyor.. acaba bu eski teknolojiyimi günümüze getirmek zor yoksa adamlar mı gıcık yoksa bunlar bilerek mi yapmıyorlar bunu.. adamların yaptıkları programları kullanan insan adobun bunu yapamayacağını kesinlikle söylemez.. daha 64bit desteği yok.. anlam vermek mümkün değil...
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sertacaygun 9 yıl
Web tasarımcılarına yüklensinler, Adobe'e değil.
Ağır kanlı program yapıyor anca adamlar. HTML5 geleceğin standartı. Millet bırakmayı bilemedi hâlâ.
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DH Misafiri 9 yıl
sonuna kadar hak veriyom,flash kadar lağnet bir program yok,4 çekirdekli 4 gb ram ve 1gb gddr5 ramli ekran kartım flashı aaçınca can çekişiyor fan deli gibi dönüyor...ve internetteki çökmelerde cabası...
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Tolgá 9 yıl

DH Misafiri

sonuna kadar hak veriyom,flash kadar lağnet bir program yok,4 çekirdekli 4 gb ram ve 1gb gddr5 ramli ekran kartım flashı aaçınca can çekişiyor fan deli gibi dönüyor...ve internetteki çökmelerde cabası...


64 bit desteklememesi ayrı bir berbat olay çok mu zor 64bit e göre kodlamak
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Nike 9 yıl
Flash çok yoruyor sistemi adam gibi yapar umarım artık Adobe şunu.
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yc#1 9 yıl
Yaygınlık adamları kör etmiş. Daha 64-bit tarayıcılarla uyumlu bir Flash sürümü çıkaramadılar !
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showstopper41 9 yıl

yc#1

Yaygınlık adamları kör etmiş. Daha 64-bit tarayıcılarla uyumlu bir Flash sürümü çıkaramadılar !

+e^41. 64bit internet explorer var ama kullanamıyoruz bu yüzden. 64bit tarayıcıda 32bit de çalışan bir çok virüs, trojan vs çalışamayacağından daha güvenli.
64bit java hazır, ama flash yok maalesef.
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