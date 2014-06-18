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Adobe "Ink" ve "Slide" ismini verdiği çizim odaklı donanım ürünlerini görücüye çıkarttı

4 yıl
1,4b
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Adobe
Kısa süre önce yeni geliştirdiği mobil ve masaüstü yazılımlarını duyuran Adobe, ilk olarak Project Mighty ve Napoleon isimleriyle tanıştığımız Ink ve Slide isimli  yeni çizim / tasarım donanımlarını görücüye çıkarttı.
Bluetooth teknolojisi ile kablosuz olarak çalışan basınca duyarlı stylus çizim kalemi Ink, alüminyum gövdesinde yer alan tuş yardımıyla çizim yaparken farklı özelliklerin kullanılmasına imkan verirken, şarj edilebilir bir pille çalışıyor ve dahili hafızası ile Creative Cloud üzerinden farklı içeriklere erişim sağlayabiliyor. Slide isimli dijital cetvel ise kullanıcıların akıllı cihazlarının ekranlarında hassas şekiller ya da çizimler yapabilmesine yardımcı oluyor. Üzerinde yer alan farklı geometrik şekilleri dijital ortama oldukça hassas ve doğru şekilde aktaran cetvel, Ink ile beraber uyumlu olarak çalışıyor.  
Firmanın yeni geliştirdiği Line ile Sketch (Çizim odaklı) isimli yeni uygulamalarıyla çalışan Ink ve Slide, ortak paket halinde 200$ fiyat etiketiyle şimdilik sadece Amerika merkezli olarak satışa çıkıyor. Ürünlerin çok geçmeden dünya çapında da satışa çıkacağı da yapılan tahminler arasında yer alıyor. Ink ve Slide'ın pratikte sunduklarını aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.


http://techcrunch.com/2014/06/18/adobe-upgrades-creative-cloud-adds-new-mobile-apps-and-creative-hardware/?ncid=rss Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
mükemmel bir gelişme. uzun zamandır ipad için stylus araştırıyordum. bu haberi görünce çok sevindim. fiyat biraz daha düşerse kesinlikle bunu almaıyı düşünüyorum. daha önce wacom intous creative almayı düşünüyordum ama bunu görünce vazgeçtim. cetvel ile entegre çalışması ve videoda gözüktüğü gibi hazır nesnelerin olması sketch özelliği olan autocad gibi olmuş.
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MrKemal17 4 yıl
Fiyat önemli bir kriter ama Samsungun Note kalemlerinden çok daha iyi.
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carman 4 yıl
uzun zaman önce tanıtılmıştı demek satışa başlamış fiyat fazla olsada kullanan olacaktır bunun kullanımı tabletlerdeki programların gelişmesiyle dahada artar ipad e bilgisayardakine yakın photoshop uygulaması gelse çok satar bu alet
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burakesan 4 yıl
Videoda mikrofona üflemiş durmuş, "puh puh puh"...
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