Adobe nihayet Flash desteğini iOS cihazlarına getiriyor

Apple iOS cihazlarının Flash desteği vermeyeceği ve HTML5'e yöneleceğinin açıklanmasının ardından uzun süre teknoloji gündemini meşgul eden Apple-Adobe kavgası önemini zamanla kaybetti ve halen iOS ürünlerinde Flash desteği yok.





Pek çok firmanın farklı yöntemlerle dolaylı yoldan Flash desteği vermeye başlamasının ardından Adobe da nihayet kendi çözümünü geliştirdi.





Amsterdam’da devam eden medya ve yayıncılık fuarı IBC 2011'de Adobe iki yeni ürünü Adobe Flash Media Server 4.5 ve Flash Access 3.0'ın tanıtımını yaptı. Bu iki ürünle iPhone, iPod ve iPad cihazlarında Flash içeriklerini izlemek mümkün olacak.





Adobe Flash Media Server 4.5 ve Flash Access 3.0 çözümleri elbette Flash oynatıcıyı iOS cihazlarına yüklemiyor. Bir sunucu üzerinden video kaynağını servis ediyor ve videolar hem Apple hem de Flash uyumlu cihazlara gönderiliyor. Bu işlem iOS platformu ile uyumlu olan HTTP Dynamic Streaming veya HTTP Live Streaming özelliğini kullanarak gerçekleşiyor.





Bu çözümler yayıncı firmalara da büyük kolaylık sağlayacak. Videoların oynatımı cihazların işlemcilerine yük bindirmeyecek. Flash Media Server 4.5 tüm işlemleri kendi üzerinden yaparak batarya tüketiminin de önüne geçmiş olacak.





Adobe Flash Media Server 4.5 çözümü Streamer, Interactive ve Enterprise sürümleriyle yayıncı firmaları hedef alacak ve başlangıç fiyatı 4500$ olacak. Çıkış tarihi hakkında kesin bir bilgi yok