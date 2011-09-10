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Adobe nihayet Flash desteğini iOS cihazlarına getiriyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,3b
1
146
Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple iOS cihazlarının Flash desteği vermeyeceği ve HTML5'e yöneleceğinin açıklanmasının ardından uzun süre teknoloji gündemini meşgul eden Apple-Adobe kavgası önemini zamanla kaybetti ve halen iOS ürünlerinde Flash desteği yok.

Pek çok firmanın farklı yöntemlerle dolaylı yoldan Flash desteği vermeye başlamasının ardından Adobe da nihayet kendi çözümünü geliştirdi.

Amsterdam’da devam eden medya ve yayıncılık fuarı IBC 2011'de Adobe iki yeni ürünü Adobe Flash Media Server 4.5 ve Flash Access 3.0'ın tanıtımını yaptı. Bu iki ürünle iPhone, iPod ve iPad cihazlarında Flash içeriklerini izlemek mümkün olacak.

Adobe Flash Media Server 4.5 ve Flash Access 3.0 çözümleri elbette Flash oynatıcıyı iOS cihazlarına yüklemiyor. Bir sunucu üzerinden video kaynağını servis ediyor ve videolar hem Apple hem de Flash uyumlu cihazlara gönderiliyor. Bu işlem iOS platformu ile uyumlu olan HTTP Dynamic Streaming veya HTTP Live Streaming özelliğini kullanarak gerçekleşiyor.

Bu çözümler yayıncı firmalara da büyük kolaylık sağlayacak. Videoların oynatımı cihazların işlemcilerine yük bindirmeyecek. Flash Media Server 4.5 tüm işlemleri kendi üzerinden yaparak batarya tüketiminin de önüne geçmiş olacak.

Adobe Flash Media Server 4.5 çözümü Streamer, Interactive ve Enterprise sürümleriyle yayıncı firmaları hedef alacak ve başlangıç fiyatı 4500$ olacak. Çıkış tarihi hakkında kesin bir bilgi yok

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Pardus Linux 8 yıl en beğenilen veleciraptor
veleciraptor

Kardeşimin 5 yıllık eski bir dizüstü bilgisayarı var. Ne zaman Facebook üzerinden Zynga oyunları açsa (Farmville, Empires and Allies) fanları deli gibi çalışmaya başlıyor. Herhalde flash üzerinden 1080p film izlemeye kalksa fanların devir hızı yüzünden dizüstü masadan yavaş yavaş havalanır :) Şaka bir yana, Flash gerçekten hantal bir yazılım ve HTML5 gibi bir alternatif nimet sayılır. Ama insanlar eski alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçemediğinden Flash bir türlü ölmüyor.


Apple zaten sütten çıkmış ak kaşık her zaman kullanıcının yararını isteğinden böyle şeyler yapıyor, HTML5'i de bu yüzden destekliyor değil mi?Ya!Nedemezsiniz bu firma HTML5'le bile patent trollüğü yapmayı planladığından HTML5'i destekliyor yani işin içinde para olmasa Apple emin ol HTML5'e günahını bile vermez, HTML5'te video formatlarından doğan bir lisans karmaşası sorunu var OGG, WebM ve MP4 formatlarından birini kullanarak video yayınlamak zorundasınız OGG ve WebM ücretsiz MP4 ise lisanları Apple ve Microsoft adlı iki tekelci firmanın tekelleri altında ve bu iki firma ücresiz formatlar yerine MP4 formatına destek sunuyor ki bir kişi bu formatı kullanarak video yayınlasın ve onlarda parayı vursun, alın size Apple gerçek yüzlerinden birisi ve o sevmediğiniz Google varya hani Android ile Apple'ın canını okuyan işte bu firma her şeyde olduğu gibi bu alanda da büyüklük yapıp gerçekten kimin büyük olduğunu göteriyor ve kendi formatı olan WebM standartını seve seve halka açıp ücretsiz, özgürce dağıtılabilen, açık kaynaklı bir hale getiriyor istese Google'da pekala patent trollüğü yapabilirdi ama yapmıyor.Kaldıki doğrudur Flash Player sistemi biraz zorlayabilir ama bu komple desteği kesmek anlamına gelmemeli peki bunu neden yapıyor;Zaten uyguluma mağazasında duran bir programı isteyen kullanıcı yükler isteyen yüklemez, isteyen kullanıcı yükledikten sonra pasif hale getirip performans kaybından kurtulabilir işte burada da Apple'ın para gözlüğü ortaya çıkıyor neden derseniz Flash Player desteklese kullanıcılar oyunlar, müzikler ve videolar dahil pek çok multimedia içeriğine ücretsiz ulaşıp sahip olabilecekler oysa bu özelliğe sözde kullanıcı yararını düşünüp destek vermeyen Apple'ın gerçekte kesesini yani App Store'daki ücretli uygulamaları düşünüp destek vermediği kabak gibi ortada, siz hale gelmiş Apple'ın kullanıcıyı düşündüğünü zırvalıyorsunuz uyanın ahali Apple yolunu bulsa donunuzu bile alacak haberiniz yok...
HTML5'te patent trollüğü hakkında bilgi alıp Apple'ın sahtekarlığını öğrenmek isteyen arkadaşlar okuyabilirler: pclabs.com.tr/...
veleciraptorKardeşimin 5 yıllık eski bir dizüstü bilgisayarı var. Ne zaman Facebook üzerinden Zynga oyunları açsa (Farmville, Empires an...
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2 Yanıt Yanıtla +28
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crashday 8 yıl

simaros
umutarslan.com
simaros

dayseeh Apple sonunda beyhude yere direndiğini görüyor. Flash desteğine muhtaç.
desteği kendisi istemedi adope kendi verdi hala flash destegi vermiyor ios cunku sistemi cok kasiyor. adope appleye muhtac oldugu icin kendi cozumler uretiyor.


adobe ceosu konuştu.Biz appleye mecburuz.Adınızı mıh gibi aklıma çaktık.
Adobe after effect photoshop vs vs millet bunları rahat kullanmak için mac almıyor mu? yazılımlar olmasa apple macleri nası satar demiyonuzda adobe appleye mecburmuşmuş yok anasının gözü.adobe flashtan zaten para almıyor diye biliyorum.parayı cs serilerinden kaldırıyor
Adobe After Effectc V9 Mac İngilizce Lisans 3bin lira


bende bir iphone kullanıcısı olarak flashın gelmesine sevinirim ama satıcam telefonu galiba 316i alıcam hın hın düdütt. :D

son not olarak.ZAten hiç kimse flash istemiyordu konulara öyle yazıyorlardı ios kullanıcıları.Fikirleri değişecek mi acaba

ben mac air kullaniyorum ve mac kullanan. en az 1200 kisi taniyorum hic biri ama hic biri adope uygulamalari icin almiyor. Sanki adope uygulama vermese mac satilmiyor eger ki gorsel ve hiz zevkiniz varsa mac vazgecilmez bazen windows acmak zorunda kaliyorum ve o kadar yavas geliyor ki berbat. ha adope neden ios a muhtac onumuzde html 5 gibi sahane bir urun var ve 6 sene icin de flash in yerini alacak lutfen kulaktan dolma bilgilerle bir iki fiyat ile bilmislik tanimayin o kadar muhendislik dersini bosuna almiyoruz.

Win7 pc ye mac'a verdiğiniz para kadar verin sonra bakın bakalım donuyor mu ..
simarosumutarslan.comsimarosdayseeh Apple sonunda beyhude yere direndiğini g...
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CozgurY 8 yıl
bir iphone ve ipad kullanıcısı olarak flash eksikliğini elbette yaşıyodum ama bir şekilde halledebiliyordum flash olayını tabikide flash desteğinin gelmesi kötü olmaz
Adobe ve Apple kavgasını inceleyen arkadaşlar varsa bilirlerki Steve Jobs ın söylediği ve düzeltmeleri gerektikler bir kaç problem vardı adobede bunlardan bir kaçı
Güvenlik açıkları
İşlemciye gereksiz yük bindirmesi ve ağır çalışması
batarya süresini yarıya indirmesi (resmen sömürmesi)
Multi tounch desteği vermemesi.
tabi daha bir sürü eleştrisi vardı Steve amcanın ve bence bu eleştirilerinde çok çok haklıydı neticede anlaşılan oki steve amca yı dinlemişler ve flası biraz daha geliştirmişler ve işlemciye binen yükü azalması demek daha rahat ve hızlı çalışması demek ve tabi birde batarya süresinin uzaması kesinlikle es geçilemez bir özllik tabi bunun yanında bir takım güvenlik açıkları kapanacaktır ve multi touncha destek gelecektir diye umuyorum.
ben kesinlikle bir fanboy değilim bir ürün alacaksam ozman için bir değerlendirme yaparım ve hangisi işime yararsa onu alırım mesela şu an bir telefon alsayudım o muhtemelen hts sensetion yada samsung galaksy s 2 olurdu ama bir tableti tekrar alacak olsaydım bu kesinlikle apple ipad 2 olurdu.
Görülmesi gereken bir gerçek varki oda şu
Steve amca flash için bukadar çok diretti ve bence haklıydıda (bütün mobile chaz üreticileri diretseydi eğerr şimdiye çok daha güzel ve akıcı bir flash olurdu bence ) ve bu diretmenin meyvesini tüm markadalr ve tüm mobile chazlar yiyecek
Çünkü çıakcak bu paket ile neticede bütün mobile cihazlarda flash ile daha çok performans ve daha uzun batarya ömrü gelecek. tabi bizim insanımız bunu anlamakta biraz güçlük çekecek belkide bana eksileri basacak fanboy diyecekler fakat insanlar apple a öyle bir çephe almışlarki apple adının geçtiği herşeyde hemen tozu dumana katıyorlar. arkadaşlar kimse hiç bir firmayı eleştirmesi firmalar bırakın çatışsın rekabet etsin bunlar bizlere yarayacak bizler için güzel şeylerdir bakın ir kaç ay sonra herkez daha akıcı ve daha performanslı bir flash kullanmaya başlayacak :))
bir iphone ve ipad kullanıcısı olarak flash eksikliğini elbette yaşıyodum ama bir şekilde halledebiliyordum flash olayını tabikide flash desteğinin gelmesi kötü...
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djpisagor 8 yıl
sizin mac air'da bir sorun var siz adobe yazıyorsunuz o ekrana adope yazıyor :D
simaros
umutarslan.com
simaros
dayseeh Apple sonunda beyhude yere direndiğini görüyor. Flash desteğine muhtaç.
desteği kendisi istemedi adope kendi verdi hala flash destegi vermiyor ios cunku sistemi cok kasiyor. adope appleye muhtac oldugu icin kendi cozumler uretiyor.
adobe ceosu konuştu.Biz appleye mecburuz.Adınızı mıh gibi aklıma çaktık. Adobe after effect photoshop vs vs millet bunları rahat kullanmak için mac almıyor mu? yazılımlar olmasa apple macleri nası satar demiyonuzda adobe appleye mecburmuşmuş yok anasının gözü.adobe flashtan zaten para almıyor diye biliyorum.parayı cs serilerinden kaldırıyor Adobe After Effectc V9 Mac İngilizce Lisans 3bin lira
bende bir iphone kullanıcısı olarak flashın gelmesine sevinirim ama satıcam telefonu galiba 316i alıcam hın hın düdütt. :D son not olarak.ZAten hiç kimse flash istemiyordu konulara öyle yazıyorlardı ios kullanıcıları.Fikirleri değişecek mi acaba
ben mac air kullaniyorum ve mac kullanan. en az 1200 kisi taniyorum hic biri ama hic biri adope uygulamalari icin almiyor. Sanki adope uygulama vermese mac satilmiyor eger ki gorsel ve hiz zevkiniz varsa mac vazgecilmez bazen windows acmak zorunda kaliyorum ve o kadar yavas geliyor ki berbat. ha adope neden ios a muhtac onumuzde html 5 gibi sahane bir urun var ve 6 sene icin de flash in yerini alacak lutfen kulaktan dolma bilgilerle bir iki fiyat ile bilmislik tanimayin o kadar muhendislik dersini bosuna almiyoruz.

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ilk_ze 8 yıl
Hergun ipadimle diziport, dizimag ve baglanbizeden film ve dizileri izliyorum su ana kadar hic takilma yada herhangi bir sorun yasamadim puffin sagolsun. Bunun disinda herhangi birsey icin flasha ihtiyac duymadim.
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izomer 8 yıl
Bırde 1 ayda bu kadar çok msj atman:)

Kaliteli seni:bb hemde avatar hayranı !
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SystemApps 8 yıl

izomer

Bırde 1 ayda bu kadar çok msj atman:)

Kaliteli seni:bb hemde avatar hayranı !


tahminim tuttu sırada mesaj sayısı var demişdim.Senin gibilerini ezberledim ben bak unuttuğum bir şey vardı o da avatar.

Şimdi tam oldu şiirin sonuna adını yazmayı unutma

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kml_sri 8 yıl
parasini cope atacak olan apple dan vqzgecmezmis atasozu zuhahahah :-)
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Silent Guardian 8 yıl
SiteServer'a gönderecekServer iOS'lu cihaza gönderecek.
Bu süreçte hız kaybı,yavaşlanma hissedilmeyecek mi acaba çok merak ettim?Ben mi yanlış anladım yoksa?Büyük ihtimalle hız farkı olacaktır yanlış anlamadıysam.Bence değmez sitelerin yüklenme hızını düşereceğime flash kullanmam daha iyi,çok ihtiyacım olursa belki(Androidli cihazımda gerçek flash desteği var onu kullanmak daha mantıklı bence)
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TheOnu 8 yıl
veleciraptor
Kardeşimin 5 yıllık eski bir dizüstü bilgisayarı var. Ne zaman Facebook üzerinden Zynga oyunları açsa (Farmville, Empires and Allies) fanları deli gibi çalışmaya başlıyor. Herhalde flash üzerinden 1080p film izlemeye kalksa fanların devir hızı yüzünden dizüstü masadan yavaş yavaş havalanır :) Şaka bir yana, Flash gerçekten hantal bir yazılım ve HTML5 gibi bir alternatif nimet sayılır. Ama insanlar eski alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçemediğinden Flash bir türlü ölmüyor.

sen o dizüstünde harddiske attığın 1080p filmi açmaya kalksan onuda yapamayacak. benim dizüstünde flash gayet güzel çalışyor. yalnız anlayamadığım eski bir bilgisayara sahip olduğunuz için neden bunun suçlusu adobe oluyor??
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caves 8 yıl
crashday

Win7 pc ye maca verdiğiniz para kadar verin sonra bakın bakalım donuyor mu ..


donar anam donar... çünkü önemli olan sistem gücü değil, işletim sistemi stabilitesi.

işletim sistemi stabil olmayınca 8 değil 18 çekirdek de olsa donar, çöker, kasar.

ama win7'nin hakkını yemeyelim, gelmiş geçmiş en stabil windows sürümü.

şu an kullanıyorum mesela



edit: yazım
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caves 8 yıl
OverClocK1ng
Size öyle geliyor. Tam aksine. Steve Jobs, Apple da Flash olmayacak dedi, şimdi istemese de Flash oluyor, çünkü flash sunucuda oynatıllıp cihaza gönderiliyor. Yani Steve Jobs istemese de Flash yine oluyor. Kazanan = Adobe. Flash, iPhone4ün ekranında oynadı diyelim. Kim kârlı çıkıyor? Kullanıcı.. 4500$ para kimin cebine giriyor ? Parayı kim kazanıyor ? = Adobe. Kazanan = Adobe...


Flash oluyor ama Jobs'un istememe nedenleri azalmış bir şekilde oluyor.

Kazanan = Apple kullanıcısı...


edit: yazım
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caves 8 yıl
Kagnaroos

HTML5 diye ortada gezinip, agzina sakiz edenler de gordu fos ciktigini. Daha hazir olmadigi bir gercek. Diretmenin anlami yok, Youtube bile Flasha geri dondu. Flashin gelistirme kolayligi, yayginligi ve esnekligini Steve Jobs bile inkar edemez. Kendinizi kandirmayin...


Neler saçmalamışsınız... Bilmediğiniz şeyler söyleyip bilmeyenleri de yanlış yönlendiriyorsunuz.

HTML 5'in fos çıktığını göster diyeceğim ama henüz tamamlanmayan bir şey nasıl fos çıkar onu da bilmiyorum.

Youtube nereden flash'a geri döndü? Nereye gitmişti? Bunu da bir anlatın.

Dediğiniz youtube HTML5 testleri ise ona da aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

youtube.com/...
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caves 8 yıl
Pardus Linux

...işte burada da Appleın para gözlüğü ortaya çıkıyor neden derseniz Flash Player desteklese kullanıcılar oyunlar, müzikler ve videolar dahil pek çok multimedia içeriğine ücretsiz ulaşıp sahip olabilecekler oysa bu özelliğe sözde kullanıcı yararını düşünüp destek vermeyen Appleın gerçekte kesesini yani App Storedaki ücretli uygulamaları düşünüp destek vermediği kabak gibi ortada, siz hale gelmiş Appleın kullanıcıyı düşündüğünü zırvalıyorsunuz uyanın ahali Apple yolunu bulsa donunuzu bile alacak haberiniz yok... HTML5te patent trollüğü hakkında bilgi alıp Appleın sahtekarlığını öğrenmek isteyen arkadaşlar okuyabilirler: pclabs.com.tr/...



Flash yok diye ulaşılmayan ne bir müzik ne de bir video bulamazsınız. Youtube başta olmak üzere çoğu video sitesinden video izlenebiliyor. Porno videolara belki ulaşılmıyordur zaten onlar app store'da yok. (yani dediğiniz mantıkla apple ordan para kazanamaz.)

İkinci dediğiniz daha da komik, saçma sapan flash oyunları ios için yazılmış oyunlarla kıyaslamışsınız. Evet, flash oyunlar ios cihazlarda oynanabilse mutlaka oynayanlar çıkacaktır ama ios oyunları yine satılacaktır çünkü arada dağlar kadar fark var.

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