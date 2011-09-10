Adobe nihayet Flash desteğini iOS cihazlarına getiriyor

Haber Editörü
Apple iOS cihazlarının Flash desteği vermeyeceği ve HTML5'e yöneleceğinin açıklanmasının ardından uzun süre teknoloji gündemini meşgul eden Apple-Adobe kavgası önemini zamanla kaybetti ve halen iOS ürünlerinde Flash desteği yok.
Pek çok firmanın farklı yöntemlerle dolaylı yoldan Flash desteği vermeye başlamasının ardından Adobe da nihayet kendi çözümünü geliştirdi.
Amsterdam’da devam eden medya ve yayıncılık fuarı IBC 2011'de Adobe iki yeni ürünü Adobe Flash Media Server 4.5 ve Flash Access 3.0'ın tanıtımını yaptı. Bu iki ürünle iPhone, iPod ve iPad cihazlarında Flash içeriklerini izlemek mümkün olacak.
Adobe Flash Media Server 4.5 ve Flash Access 3.0 çözümleri elbette Flash oynatıcıyı iOS cihazlarına yüklemiyor. Bir sunucu üzerinden video kaynağını servis ediyor ve videolar hem Apple hem de Flash uyumlu cihazlara gönderiliyor. Bu işlem iOS platformu ile uyumlu olan HTTP Dynamic Streaming veya HTTP Live Streaming özelliğini kullanarak gerçekleşiyor.
Bu çözümler yayıncı firmalara da büyük kolaylık sağlayacak. Videoların oynatımı cihazların işlemcilerine yük bindirmeyecek. Flash Media Server 4.5 tüm işlemleri kendi üzerinden yaparak batarya tüketiminin de önüne geçmiş olacak.
Adobe Flash Media Server 4.5 çözümü Streamer, Interactive ve Enterprise sürümleriyle yayıncı firmaları hedef alacak ve başlangıç fiyatı 4500$ olacak. Çıkış tarihi hakkında kesin bir bilgi yok
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Apple zaten sütten çıkmış ak kaşık her zaman kullanıcının yararını isteğinden böyle şeyler yapıyor, HTML5'i de bu yüzden destekliyor değil mi?Ya!Nedemezsiniz bu firma HTML5'le bile patent trollüğü yapmayı planladığından HTML5'i destekliyor yani işin içinde para olmasa Apple emin ol HTML5'e günahını bile vermez, HTML5'te video formatlarından doğan bir lisans karmaşası sorunu var OGG, WebM ve MP4 formatlarından birini kullanarak video yayınlamak zorundasınız OGG ve WebM ücretsiz MP4 ise lisanları Apple ve Microsoft adlı iki tekelci firmanın tekelleri altında ve bu iki firma ücresiz formatlar yerine MP4 formatına destek sunuyor ki bir kişi bu formatı kullanarak video yayınlasın ve onlarda parayı vursun, alın size Apple gerçek yüzlerinden birisi ve o sevmediğiniz Google varya hani Android ile Apple'ın canını okuyan işte bu firma her şeyde olduğu gibi bu alanda da büyüklük yapıp gerçekten kimin büyük olduğunu göteriyor ve kendi formatı olan WebM standartını seve seve halka açıp ücretsiz, özgürce dağıtılabilen, açık kaynaklı bir hale getiriyor istese Google'da pekala patent trollüğü yapabilirdi ama yapmıyor.Kaldıki doğrudur Flash Player sistemi biraz zorlayabilir ama bu komple desteği kesmek anlamına gelmemeli peki bunu neden yapıyor;Zaten uyguluma mağazasında duran bir programı isteyen kullanıcı yükler isteyen yüklemez, isteyen kullanıcı yükledikten sonra pasif hale getirip performans kaybından kurtulabilir işte burada da Apple'ın para gözlüğü ortaya çıkıyor neden derseniz Flash Player desteklese kullanıcılar oyunlar, müzikler ve videolar dahil pek çok multimedia içeriğine ücretsiz ulaşıp sahip olabilecekler oysa bu özelliğe sözde kullanıcı yararını düşünüp destek vermeyen Apple'ın gerçekte kesesini yani App Store'daki ücretli uygulamaları düşünüp destek vermediği kabak gibi ortada, siz hale gelmiş Apple'ın kullanıcıyı düşündüğünü zırvalıyorsunuz uyanın ahali Apple yolunu bulsa donunuzu bile alacak haberiniz yok...
HTML5'te patent trollüğü hakkında bilgi alıp Apple'ın sahtekarlığını öğrenmek isteyen arkadaşlar okuyabilirler: pclabs.com.tr/...
Win7 pc ye mac'a verdiğiniz para kadar verin sonra bakın bakalım donuyor mu ..
Adobe ve Apple kavgasını inceleyen arkadaşlar varsa bilirlerki Steve Jobs ın söylediği ve düzeltmeleri gerektikler bir kaç problem vardı adobede bunlardan bir kaçı
Güvenlik açıkları
İşlemciye gereksiz yük bindirmesi ve ağır çalışması
batarya süresini yarıya indirmesi (resmen sömürmesi)
Multi tounch desteği vermemesi.
tabi daha bir sürü eleştrisi vardı Steve amcanın ve bence bu eleştirilerinde çok çok haklıydı neticede anlaşılan oki steve amca yı dinlemişler ve flası biraz daha geliştirmişler ve işlemciye binen yükü azalması demek daha rahat ve hızlı çalışması demek ve tabi birde batarya süresinin uzaması kesinlikle es geçilemez bir özllik tabi bunun yanında bir takım güvenlik açıkları kapanacaktır ve multi touncha destek gelecektir diye umuyorum.
ben kesinlikle bir fanboy değilim bir ürün alacaksam ozman için bir değerlendirme yaparım ve hangisi işime yararsa onu alırım mesela şu an bir telefon alsayudım o muhtemelen hts sensetion yada samsung galaksy s 2 olurdu ama bir tableti tekrar alacak olsaydım bu kesinlikle apple ipad 2 olurdu.
Görülmesi gereken bir gerçek varki oda şu
Steve amca flash için bukadar çok diretti ve bence haklıydıda (bütün mobile chaz üreticileri diretseydi eğerr şimdiye çok daha güzel ve akıcı bir flash olurdu bence ) ve bu diretmenin meyvesini tüm markadalr ve tüm mobile chazlar yiyecek
Çünkü çıakcak bu paket ile neticede bütün mobile cihazlarda flash ile daha çok performans ve daha uzun batarya ömrü gelecek. tabi bizim insanımız bunu anlamakta biraz güçlük çekecek belkide bana eksileri basacak fanboy diyecekler fakat insanlar apple a öyle bir çephe almışlarki apple adının geçtiği herşeyde hemen tozu dumana katıyorlar. arkadaşlar kimse hiç bir firmayı eleştirmesi firmalar bırakın çatışsın rekabet etsin bunlar bizlere yarayacak bizler için güzel şeylerdir bakın ir kaç ay sonra herkez daha akıcı ve daha performanslı bir flash kullanmaya başlayacak :))