Adobe ve Dropbox'dan önemli işbirliği

Sektörlerinin lider firmalarından Adobe ve Dropbox, önemli bir işbirliğine gitti.

Popüler bulut depolama servisi Dropbox, Office paketi için Microsoft ile yaptığı ortaklığı bu sefer PDF dosyaları için Adobe ile gerçekleştirdi. Bu işbirliği çerçevesinde Dropbox içerisinde yer alan PDF dosyalarına direkt olarak Adobe'nin mobil ve masaüstü uygulamaları içerisine ulaşılabiliyor ya da Dropbox'un web sürümde yer alan bir PDF dosyası direkt olarak Adobe Acrobat DC ya da Acrobat Reader ile hızlı bir şekilde açılabiliyor.

Şimdilik Acrobat Reader'ın masaüstü sürümleri kapsayan entegrasyon, önümüzdeki ayarlarda iOS, 2016 yılında ise Android tarafına genişleyecek ve böylece PDF odaklı işlemler eskiye oranla çok daha hızlı gerçekleştirilebilecek.

http://thenextweb.com/insider/2015/10/13/adobe-announces-dropbox-pact-and-updated-esign-to-ease-multi-platform-document-handling/