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Adobe ve Dropbox'dan önemli işbirliği

3 yıl
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Can Tunçer
Haber Editörü
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Adobe ve Dropbox'dan önemli işbirliği
 
Sektörlerinin lider firmalarından Adobe ve Dropbox, önemli bir işbirliğine gitti.
Popüler bulut depolama servisi Dropbox, Office paketi için Microsoft ile yaptığı ortaklığı bu sefer PDF dosyaları için Adobe ile gerçekleştirdi. Bu işbirliği çerçevesinde Dropbox içerisinde yer alan PDF dosyalarına direkt olarak Adobe'nin mobil ve masaüstü uygulamaları içerisine ulaşılabiliyor ya da Dropbox'un web sürümde yer alan bir PDF dosyası direkt olarak Adobe Acrobat DC ya da Acrobat Reader ile hızlı bir şekilde açılabiliyor. 
Şimdilik Acrobat Reader'ın masaüstü sürümleri kapsayan entegrasyon, önümüzdeki ayarlarda iOS, 2016 yılında ise Android tarafına genişleyecek ve böylece PDF odaklı işlemler eskiye oranla çok daha hızlı gerçekleştirilebilecek. 

http://thenextweb.com/insider/2015/10/13/adobe-announces-dropbox-pact-and-updated-esign-to-ease-multi-platform-document-handling/ Yorum Yaz
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Turkforce 3 yıl
PDF açmayan tarayıcı mı kaldı? Yapacak birşey kalmayınca yazılım firmaları iyice saçmalamaya başladılar. PDF okumak için 200MB yerine insani boyutlarda program yapmaya harcasınlar mesaisini...
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Mianfei 3 yıl Turkforce
Turkforce
PDF açmayan tarayıcı mı kaldı? Yapacak birşey kalmayınca yazılım firmaları iyice saçmalamaya başladılar. PDF okumak için 200MB yerine insani boyutlarda program yapmaya harcasınlar mesaisini...

Haklisin ama bu tekelci bir atılım. Diger bulut firmalar microsoft ve adobeyle bu isi yapamayacak ve dropbox goz onunde kalacak amac bu. Kullaniciyi bu sekil cekecekler yani kac mb oldugunun onlar icin pek onemi yok
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