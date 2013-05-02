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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Adonit, tasarımcılar için yeni geliştiridiği gelişmiş iPad kalemini gün yüzüne çıkarttı

6 yıl
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iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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Adonit, tasarımcılar için yeni geliştiridiği gelişmiş iPad kalemini gün yüzüne çıkarttı

Tablet bilgisayar modellerinin büyük gelişme göstermeleri ve el ile dokunmatik tepkilerinin çok iyi düzeylere ulaşmasına rağmen, tasarımcılar çizimleri için farklı stylus kalem modellerine talep göstermeye devam ediyorlar. Kullanıcılara çok daha rahat çizim imkanı veren bu kalem modelleri de, yeni özellikler ile gelişmeye ve farkı teknik ayrıntılar ile hazırlanarak piyasaya sunuluyor.
Apple'ın iPad ve iPad Mini modelleri üzerinde çalışması için Adonit firması tarafından geliştirilen ve "Jot Touch 4" ismine sahip olan kalem, 2048 basınç hassaslığı ile kullanıcılara kullanım ve çizim kolaylığı sağlarken, diğer birçok stylus kalem üzerinde yer almayan Palm Rejection teknolojisi sayesinde kullanıcıların çizim yaparken tablete dokunmalarına izin verebiliyor ve bu dokunmalar ekran üzerinde herhangi tasarımsal bozulmaya yol açmıyor. iPad modelleri ile Bluetooth 4.0 bağlantısı üzerinden kablosuz olarak iletişim kuran ve tek şarjla bir ay kullanım ömrü sunabilen gelişmiş kalem, üzerinde yer alan kısa yol tuşları ile tasarım süreceğini hızlandırabilirken, değişik ağız yapısı ile farklı açılarda da büyük çizim kolaylığı ortaya koyabiliyor.
Firma tarafından piyasada yer alan en hassas stylus kalem olarak tanıtılan Jot Touch 4, 89$ fiyat etiketine sahip olarak firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış resmi tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. 
 
Adonit, tasarımcılar için yeni geliştiridiği gelişmiş iPad kalemini gün yüzüne çıkarttı

http://adonit.net/jot/touch/ Yorum Yaz
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Guest-9D9369ED2 6 yıl en beğenilen Roark
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4,89 dolar diyor arkadaşım. Bu kalemi edinebilirsin.




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asksarabi 5 yıl
Ulkemizde distributoru var. iray disticaret diye aratirsaniz bulursunuz.
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Canzz 5 yıl
Birçok programi birçok stlyus'u denemiş biri olarak capacitive ekranda bu işin çok pratik olmadığı kanısındayım. Note'ta olduğu gibi olsa belki.... Keşke olsa okula-toplantıya not defteri olmdan gitsek...
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Zuko 6 yıl
İşte noktalama işaretlerinden sonra boşluk bırakmanın önemi. Boşluk olmasa 4,89 dolar olacaktı. (Gerçi biz virgül kullanmıyoruz ondalıkları gösterirken, nokta kulanıyoruz da cümlenin sonuna da denk gelebilirdi.)
Konuya gelecek olursak da tabletlerde bu kalemlerle çizim yapılması hiç cazip değil. Kalem nasıl olursa olsun, çizgi mutlaka arkadan geliyor çünkü.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Fiyatı ucuz geldi
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seconder77 6 yıl
bu ne ya herşey apple a çıkıyor
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ObjektifPoint.Net 6 yıl
virgülde yarım nefes alıp devam edersek 89 dolar,yok ben düz okuyup akıcam dersek 4.89 dolar oluyor
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akin_orta 6 yıl
Roark
4,89 dolar diyor arkadaşım. Bu kalemi edinebilirsin.

Güldürmedi
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Roark 6 yıl
4,89 dolar diyor arkadaşım. Bu kalemi edinebilirsin.
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Guest-9D9369ED2 6 yıl Roark
Roark

4,89 dolar diyor arkadaşım. Bu kalemi edinebilirsin.




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cellman406 6 yıl
Düzgün bir kaleme ihtiyacım var ipad için.. Ama böyle kalemler hep yüksek fiyatlı oluyor. Bu tip ince uçlu, yazı yazılabilecek(geniş yuvarlak uçlu olan var o değil) ve 50-60 lira civarına bulabileceğim kalem tavsiyesi verebilecek olan varsa çok makbule geçer.
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drony 6 yıl cellman406
cellman406
Düzgün bir kaleme ihtiyacım var ipad için.. Ama böyle kalemler hep yüksek fiyatlı oluyor. Bu tip ince uçlu, yazı yazılabilecek(geniş yuvarlak uçlu olan var o değil) ve 50-60 lira civarına bulabileceğim kalem tavsiyesi verebilecek olan varsa çok makbule geçer.


Adonit jot pro 20$ falandi ulkemizde satilmiyor. Sitesinden almak istedigimde yanilmiyorsam 40$ kargo ucreti cikardiginda vazgecmistim. 1 tl alip 5 tl kargo odeyince icim aciyor. O yuzden urunden pahalli kargo almiyorum hic:(
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