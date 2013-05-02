Adonit, tasarımcılar için yeni geliştiridiği gelişmiş iPad kalemini gün yüzüne çıkarttı





Tablet bilgisayar modellerinin büyük gelişme göstermeleri ve el ile dokunmatik tepkilerinin çok iyi düzeylere ulaşmasına rağmen, tasarımcılar çizimleri için farklı stylus kalem modellerine talep göstermeye devam ediyorlar. Kullanıcılara çok daha rahat çizim imkanı veren bu kalem modelleri de, yeni özellikler ile gelişmeye ve farkı teknik ayrıntılar ile hazırlanarak piyasaya sunuluyor.

Apple'ın iPad ve iPad Mini modelleri üzerinde çalışması için Adonit firması tarafından geliştirilen ve "Jot Touch 4" ismine sahip olan kalem, 2048 basınç hassaslığı ile kullanıcılara kullanım ve çizim kolaylığı sağlarken, diğer birçok stylus kalem üzerinde yer almayan Palm Rejection teknolojisi sayesinde kullanıcıların çizim yaparken tablete dokunmalarına izin verebiliyor ve bu dokunmalar ekran üzerinde herhangi tasarımsal bozulmaya yol açmıyor. iPad modelleri ile Bluetooth 4.0 bağlantısı üzerinden kablosuz olarak iletişim kuran ve tek şarjla bir ay kullanım ömrü sunabilen gelişmiş kalem, üzerinde yer alan kısa yol tuşları ile tasarım süreceğini hızlandırabilirken, değişik ağız yapısı ile farklı açılarda da büyük çizim kolaylığı ortaya koyabiliyor.

Firma tarafından piyasada yer alan en hassas stylus kalem olarak tanıtılan Jot Touch 4, 89$ fiyat etiketine sahip olarak firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış resmi tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://adonit.net/jot/touch/