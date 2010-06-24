Aerocool, V12XT serisi yeni güç kaynaklarını tanıttı

Oyuncular için hazırladığı kasa modelleriyle tanınan Aerocool, ürün gamına eklediği yeni güç kaynaklarını duyurdu. V12XT olarak isimlendirilen modüler yapıdaki yeni güç kaynakları, 600 Watt, 700 Watt, 800 Watt ve 1000 Watt olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ile sunuluyorlar. Performans tutkunları ve oyuncular için hazırlanan V12XT serisi yeni güç kaynaklarının ATX 12V 2.3 ve EPS 12V 2.92 standartlarıyla uyumlu olduğu belirtilirken, 80Plus Bronze sertifikasına sahip oldukları yani %85'e varan verimlilik değerine ulaşabildikleri belirtiliyor. 600 Watt ve 700 Watt kapasiteli modellerinde iki 800 Watt ve 1000 Watt kapasiteli modellerinde ise 8 olmak üzere çoklu 12v rail tasarımına sahip olan güç kaynakları, karbon fiber kaplamamarı ve Mavi/Kırmızı LED'li konnektörleriyle tasarım anlamında da dikkat çekiyorlar.

Aktif PFC özelliğine, 120.000 saatlik hata öncesi kullanım süresine ve 139mm çapında olan Mavi LED'li fana sahip olan V12XT serisi yeni güç kaynakları, kapasitelerine göre sırasıyla 99.90 Avro, 119.90 Avro, 139.90 Avro ve 195.90 Avro olarak belirlenen Avrupa satış fiyatlarıyla kullanıma sunuluyorlar.