Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Aerocool, V12XT serisi yeni güç kaynaklarını tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,1b
1
3
Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Oyuncular için hazırladığı kasa modelleriyle tanınan Aerocool, ürün gamına eklediği yeni güç kaynaklarını duyurdu. V12XT olarak isimlendirilen modüler yapıdaki yeni güç kaynakları, 600 Watt, 700 Watt, 800 Watt ve 1000 Watt olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ile sunuluyorlar. Performans tutkunları ve oyuncular için hazırlanan V12XT serisi yeni güç kaynaklarının ATX 12V 2.3 ve EPS 12V 2.92 standartlarıyla uyumlu olduğu belirtilirken, 80Plus Bronze sertifikasına sahip oldukları yani %85'e varan verimlilik değerine ulaşabildikleri belirtiliyor. 600 Watt ve 700 Watt kapasiteli modellerinde iki 800 Watt ve 1000 Watt kapasiteli modellerinde ise 8 olmak üzere çoklu 12v rail tasarımına sahip olan güç kaynakları, karbon fiber kaplamamarı ve Mavi/Kırmızı LED'li konnektörleriyle tasarım anlamında da dikkat çekiyorlar.

Aktif PFC özelliğine, 120.000 saatlik hata öncesi kullanım süresine ve 139mm çapında olan Mavi LED'li fana sahip olan V12XT serisi yeni güç kaynakları, kapasitelerine göre sırasıyla 99.90 Avro, 119.90 Avro, 139.90 Avro ve 195.90 Avro olarak belirlenen Avrupa satış fiyatlarıyla kullanıma sunuluyorlar.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
vidoko 9 yıl
hımm bu fiyatlar ucuz :)) diyorsunuz ??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Denubis 9 yıl
bu fiyata tak çıkart satmazlar gibime geliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maliahmet 9 yıl
fiyatlar gayet iyi bide tak cıkart ise
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl ATI Mobility Radeon HD5870 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim