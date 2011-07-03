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Afrika'da sabit genişbant bağlantı ücretleri yarıya kadar düştü

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın pek çok kıtasında genişbant ve mobil internet hizmetleri hızla gelişiyor ve daha çok insan internet ile tanışıyor. Ancak bu imkanlardan çok kısıtlı olarak faydalanan bir kıta var : Afrika kıtası. Kuzey Afrika ülkelerini hariç tutmak gerekirse Orta ve Güney Afrika ülkeleri, interneti en az kullananlar listesinde ilk sırada bulunuyor. 
Bu bölgelerdeki az gelişmişlik teknolojik hayatı da aynı seviyede etkiliyor. 2010 yılına kadar eski sayılacak altyapılar ile internet hizmeti almaya çalışan Afrika kıtası, üstüne üstlük aynı yıl bir de bu kabloların zarar görmesi ile tamamen dünyadan kopmuştu. Pek çok ülkede kamu kurumları sadece acil ihtiyaç anında uydu interneti kullanmak zorunda kalmıştı. 
Şu an ülkemizde kullandığımız internet hizmetlerinin en düşüğünün Afrika'da 240$ gibi rekor fiyatlarda olduğunu belirtirsek durumun vehameti anlaşılmış olur. Ayrıca her on Afrikalı'dan sadece bir tanesi internete bağlanabiliyor. Dünyanın en pahalı internet hizmeti de Afrika'da. 
Afrika'nın bu makus talihi BM'nin girişimleriyle umut verici biçimde değişmeye başladı. 2010 yılında zarar gören internet altyapısı için büyük bir proje başlatan BM, Doğu Afrika Denizaltı Kablo Sistemi (EASSY) ve Batı Afrika Kablo Sistemi(WACS) gibi lider şirketlerle bu bölgelere kaliteli denizaltı kablolamaları gerçekleştirdi.
Artık bu çalışmaların meyveleri toplanmaya başlıyor. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından açıklanan raporda Afrika'daki sabit genişbant hizmetlerinin %55 oranında ucuzladığı belirtiliyor. Dünyada internet hizmetlerinin en çok ucuzladığı on ülke arasında Nijerya, Kenya, Uganda, Mozambik, Tanzanya, Benin, Zambiya ve Moritanya bulunuyor. Afrika için bu önemli bir gelişme.
ITU Genel Sekreteri Hamadoun Toure, bu sonuçların oldukça cesaret verici olduğunu belirtiyor. Afrika ülkelerinin sonraki mücadelesinin mobil genişbant hizmetleri yaygınlaştırmak için strateji geliştirme alanında olması gerektiğini söyleyen Toure, uygun olmayan hizmetlerin başarısız olabileceğini vurguluyor.
Otoriteler denizaltı kablolama faaliyetlerine doğru orantılı olarak ucuz internetin de yaygınlaşacağına inanıyor. Zira pek çok Afrika ülkesinde günlük 2$ ile insanlar geçinmek zorunda ve internet onlar için bir hayal. 

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fatihcanery 7 yıl en beğenilen
maliahmet,hocam neden hep müslüman toplumlarda kaos,geri kalmışlık hakim düşündünüz mü? Evet ALLAH korusun müslümanları ama bizde çalışalım,güdülmeyi yönlendirilmeyi hak eden bir müslümanlık anlayışımız var.bknz ortadoğu,filsin ırak suriye lübnan iran sudan ... Hatta kürt kardeşlerimiz oyuna gelirse TÜRKİYE..
maliahmet,hocam neden hep müslüman toplumlarda kaos,geri kalmışlık hakim düşündünüz mü? Evet ALLAH korusun müslümanları ama bizde çalışalım,güdülmeyi yönlendiri...
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Batuist 7 yıl
genişbant ücretleri yarıya kadar düşmüş demek 120dolarlar civarında seyrediyor kullanılabilir bir bağlantı.. Türktelekom orada olsaydı 240dolardan yarıyainmesini bırakın direkt düz hesap şunu 300dolar yapalım derlerdi. Allahtan insaflı birileri tarafından işletiliyormuş.
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sweatcan 7 yıl
bune ya siyasete dökülmüş olay :) burası teknoloji forumu beyler
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CeFurkan 7 yıl
Bizim ülke nimet şu anda. 20 mbit sınırsız kullanıyorum ayda 50 tl. amcam şu anda bangladesh de calisiyor 1 mbit almış 250 dolar
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fatihcanery 7 yıl en beğenilen
maliahmet,hocam neden hep müslüman toplumlarda kaos,geri kalmışlık hakim düşündünüz mü? Evet ALLAH korusun müslümanları ama bizde çalışalım,güdülmeyi yönlendirilmeyi hak eden bir müslümanlık anlayışımız var.bknz ortadoğu,filsin ırak suriye lübnan iran sudan ... Hatta kürt kardeşlerimiz oyuna gelirse TÜRKİYE..
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maliahmet 7 yıl
ingilizin yani kafirin el attığı yerde pek bişey kalmıyor sömürmüşler milleti belkide hala o 2dolarıda onlardan alıyorlardır bilemeyiz Allah müzlümanları korusun
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séquestre 7 yıl
Allah yardımcıları olur inşallah , çok zor ..
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