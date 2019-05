Afrika'da sabit genişbant bağlantı ücretleri yarıya kadar düştü

Dünyanın pek çok kıtasında genişbant ve mobil internet hizmetleri hızla gelişiyor ve daha çok insan internet ile tanışıyor. Ancak bu imkanlardan çok kısıtlı olarak faydalanan bir kıta var : Afrika kıtası. Kuzey Afrika ülkelerini hariç tutmak gerekirse Orta ve Güney Afrika ülkeleri, interneti en az kullananlar listesinde ilk sırada bulunuyor.

Bu bölgelerdeki az gelişmişlik teknolojik hayatı da aynı seviyede etkiliyor. 2010 yılına kadar eski sayılacak altyapılar ile internet hizmeti almaya çalışan Afrika kıtası, üstüne üstlük aynı yıl bir de bu kabloların zarar görmesi ile tamamen dünyadan kopmuştu. Pek çok ülkede kamu kurumları sadece acil ihtiyaç anında uydu interneti kullanmak zorunda kalmıştı.

Şu an ülkemizde kullandığımız internet hizmetlerinin en düşüğünün Afrika'da 240$ gibi rekor fiyatlarda olduğunu belirtirsek durumun vehameti anlaşılmış olur. Ayrıca her on Afrikalı'dan sadece bir tanesi internete bağlanabiliyor. Dünyanın en pahalı internet hizmeti de Afrika'da.

Afrika'nın bu makus talihi BM'nin girişimleriyle umut verici biçimde değişmeye başladı. 2010 yılında zarar gören internet altyapısı için büyük bir proje başlatan BM, Doğu Afrika Denizaltı Kablo Sistemi (EASSY) ve Batı Afrika Kablo Sistemi(WACS) gibi lider şirketlerle bu bölgelere kaliteli denizaltı kablolamaları gerçekleştirdi.

Artık bu çalışmaların meyveleri toplanmaya başlıyor. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından açıklanan raporda Afrika'daki sabit genişbant hizmetlerinin %55 oranında ucuzladığı belirtiliyor. Dünyada internet hizmetlerinin en çok ucuzladığı on ülke arasında Nijerya, Kenya, Uganda, Mozambik, Tanzanya, Benin, Zambiya ve Moritanya bulunuyor. Afrika için bu önemli bir gelişme.

ITU Genel Sekreteri Hamadoun Toure, bu sonuçların oldukça cesaret verici olduğunu belirtiyor. Afrika ülkelerinin sonraki mücadelesinin mobil genişbant hizmetleri yaygınlaştırmak için strateji geliştirme alanında olması gerektiğini söyleyen Toure, uygun olmayan hizmetlerin başarısız olabileceğini vurguluyor.

Otoriteler denizaltı kablolama faaliyetlerine doğru orantılı olarak ucuz internetin de yaygınlaşacağına inanıyor. Zira pek çok Afrika ülkesinde günlük 2$ ile insanlar geçinmek zorunda ve internet onlar için bir hayal.