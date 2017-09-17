Afrika'ya özel elektrikli otomobil:aCar

Birkaç istisna dışında günümüzdeki elektrikli otomobiller genellikle şehir içi kullanım için tasarlanan, pahalı araçlardır. Bu haliyle Avrupa ve ABD'de elektrikli otomobiller yaygınlaşmaya başlasa da zorlu yol koşullarına sahip olan ve kırsal bölgede yaşayan insanların alım gücünün yetersiz kalacağı Afrika bölgesinde elektrikli otomobiller pek kullanışlı değil. Bu eksiği kapatmak isteyen Münih Teknik Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ise 4 yıllık çalışmaların sonucunda kırsal kesimlerde verimli bir şekilde kullanılabilecek, ucuz bir elektrikli otomobil prototipi geliştirdi.





Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtılan aCar isimli elektrikli otomobil, temel olarak kırsal kesimde yaşayan insanların ihtiyaçlarına cevap vermek ve kırsal bölgede yeterli olanaklara sahip olmayan insanların kırdan kente göçünü azaltmak için tasarlandı. Münih Teknik Üniversitesi Otomobil Teknolojisi Başkanı Markus Lienkamp'ın ''insanlar için uygun ve ağır yüklerin de taşınabileceği off-road özellikli bir araç'' olarak tanımladığı aCar, asfalt yola pek rastlanılmayan kırsal bölgeler için bir zorunluluk haline gelen dört tekerlekten çekiş sistemine sahip.





Çevreci ve Bakımı Kolay

20kWh'lık batarya kapasitesine sahip olan aCar bu batarya ile 80 kilometre menzil sunuyor. Aracın evlerdeki 220 volt prizler ile şarj edilme süresi ise 7 saat. Bununla birlikte aracın üst kısmına yerleştirilen güneş modülleri de ihtiyaç anında araca enerji sağlayabiliyor. Projenin önde gelen isimlerinden Martin Konsole elektrikli bir motora sahip olmanın aCar'ı sadece daha çevreci bir araç yapmakla kalmadığını ayrıca düşük bakım masrafı ve torku hızlandırma anlamında da katkı sağladığını ifade ediyor. Tüm bu özellikler birleşince aCar, kırsal bölgelerin yoğun olduğu Afrika için dört dörtlük bir elektrikli otomobil haline geliyor.





Temmuz ayında Gana'da gerçek ortam testlerini tamamlayan aCar'ın üretimine kısa bir süre içinde Afrika'da başlanması bekleniyor. Fiyatının 10.000€'nun altında olması hedeflenen aCar, bu fiyatıyla bölge halkı için halen pahalı olabilir ancak yine de Afrika koşullarına uygun olmayan diğer elektrikli otomobillerle kıyaslandığında fiyatın uygun olacağı belirtiliyor.

https://www.engadget.com/2017/09/16/electric-car-built-for-africa/