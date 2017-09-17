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Afrika'ya özel elektrikli otomobil:aCar

Münih Teknik Üniversitesi'ndeki araştırmacıları, 4 yıllık çabanın sonucunda kırsal kesimlerde yük ve insan taşımacılığı için kullanılabilecek, ucuz bir elektrikli otomobil prototipi geliştirdi.
1 yıl
2,8b
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13
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Birkaç istisna dışında günümüzdeki elektrikli otomobiller genellikle şehir içi kullanım için tasarlanan, pahalı araçlardır. Bu haliyle Avrupa ve ABD'de elektrikli otomobiller yaygınlaşmaya başlasa da zorlu yol koşullarına sahip olan ve kırsal bölgede yaşayan insanların alım gücünün yetersiz kalacağı Afrika bölgesinde elektrikli otomobiller pek kullanışlı değil. Bu eksiği kapatmak isteyen Münih Teknik Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ise 4 yıllık çalışmaların sonucunda kırsal kesimlerde verimli bir şekilde kullanılabilecek, ucuz bir elektrikli otomobil prototipi geliştirdi.


 

Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtılan aCar isimli elektrikli otomobil, temel olarak kırsal kesimde yaşayan insanların ihtiyaçlarına cevap vermek ve kırsal bölgede yeterli olanaklara sahip olmayan insanların kırdan kente göçünü azaltmak için tasarlandı. Münih Teknik Üniversitesi Otomobil Teknolojisi Başkanı Markus Lienkamp'ın ''insanlar için uygun ve ağır yüklerin de taşınabileceği off-road özellikli bir araç'' olarak tanımladığı aCar, asfalt yola pek rastlanılmayan kırsal bölgeler için bir zorunluluk haline gelen dört tekerlekten çekiş sistemine sahip.


Çevreci ve Bakımı Kolay 

20kWh'lık batarya kapasitesine sahip olan aCar bu batarya ile 80 kilometre menzil sunuyor. Aracın evlerdeki 220 volt prizler ile şarj edilme süresi ise 7 saat. Bununla birlikte aracın üst kısmına yerleştirilen güneş modülleri de ihtiyaç anında araca enerji sağlayabiliyor. Projenin önde gelen isimlerinden  Martin Konsole elektrikli bir motora sahip olmanın aCar'ı sadece daha çevreci bir araç yapmakla kalmadığını ayrıca düşük bakım masrafı ve torku hızlandırma anlamında da katkı sağladığını ifade ediyor. Tüm bu özellikler birleşince aCar, kırsal bölgelerin yoğun olduğu Afrika için dört dörtlük bir elektrikli otomobil haline geliyor.


Temmuz ayında Gana'da gerçek ortam testlerini tamamlayan aCar'ın üretimine kısa bir süre içinde Afrika'da başlanması bekleniyor. Fiyatının 10.000€'nun altında olması hedeflenen aCar, bu fiyatıyla bölge halkı için halen pahalı olabilir ancak yine de Afrika koşullarına uygun olmayan diğer elektrikli otomobillerle kıyaslandığında fiyatın uygun olacağı belirtiliyor.  


https://www.engadget.com/2017/09/16/electric-car-built-for-africa/ Yorum Yaz
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Usbehci 1 yıl en beğenilen
Şu aracın ülkemizde satıldığını düşünsenize, 80.000 lira olacak düz hesapla. Milletimizin bazı şeyleri düşünmemesi çok garibime gidiyor.
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arel.gr 1 yıl
aCar sınıfına göre oldukça güzel, video afrika'ya özel densede genel pazarlarda ilgi görecektir.
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brshr 1 yıl
Hangi fakir Afrikalı'dan bahsediyorlar acaba. Çoğunun içmeye suyu yok be!. Fransız, İtalyan sömürgelerinde yaşayan beyaz Afrikalılardan bahsediyorlar herhalde.
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sniper23 1 yıl
Millet sazan gibi atlamış gene. Bu araçın en büyük kullanım alanı, safari ve belgeseller olacaktır.
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ardicli2000 1 yıl
Afrikanın bir çok şehir merkezinde bile evlerde elektrik yok. Ancak başkentlerde taşımacılık için kullanılır. O da zorla. Sanayide bir sürü fabrika jeneratörlerle ihtiyaçlarını gideriyor. Çok uçuk olmuş.
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deoks 1 yıl
Artık toyota pikaplar yerine bu araçları göreceğiz demek malum bölgelerde.
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They Killed Kenny 1 yıl
Afrikalıyı geç asıl sen alabilecek misin ona bak. Adam fakirler için ürettik diyor Türkiye'de bunu alabilecek biri yok. 10bin euro desen 40 bin tl giriş fiyatı olur kdv ötv çaktın mı min 80 binden gelir. Hoş bizim ülkenin en ucuz arabalarından biri olmaya aday.
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OverClocK1ng 1 yıl They Killed Kenny
Valla ben de tam 80.000 yazmak üzereydim..
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Usbehci 1 yıl en beğenilen
Şu aracın ülkemizde satıldığını düşünsenize, 80.000 lira olacak düz hesapla. Milletimizin bazı şeyleri düşünmemesi çok garibime gidiyor.
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Bukalemun 1 yıl
Afrika ve fakirlik mi? Sömürmeyi bıraksınlar önce ! yada iç savaş çıkarmak için mezhepleri kullanıp ! sonra da silah satmasınlar !!! James bond ve kanlı elmas filmlerinde onlarca para ve konu afika üzerine. Almanya ve faydalı olmak !! ne kadar tezat !
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The Balance 1 yıl
Bölge halkı dolar bazında bedava çalışıyor gibi. Yıllık 29 dolar kazananlar var Uganda'da. Onlar mı alacak?
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RichesMen 1 yıl
en az 9bin€ yani 40bin TL olur ve bence bu para etmez. gidin 10bin ile 15bin tl ye 1974 model Land Rover alın arazide kafanıza göre takılın :D
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