AIDA64 uygulaması güncellendi; AMD Trinity ve OpenGL 4.2 desteği geldi

Kullandığınız sistem ve bileşenleri hakkında detaylı bilgiler veren ayrıca içerisinde yer alan entegre test uygulamaları performans ölçümlemesi yapabilen AIDA64'ün1.85 sürüm numaralı yeni versiynu çıktı. Geliştirici firma Finalware tarafından yapılan açıklamaya göre yeni sürüm OpenGL 4.2 desteği getiriyor ve ayrıca geliştirilmiş konfigürasyon seçenekleriyle yeniden düzenlenmiş Logitech LCD modülü ile çoklu LCD cihazlarına izin desteği içeriyor.

AIDA64 1.85 aynı zamanda AMD'nin 2012 için hazırladığı Trinity kod adlı yani Bulldozer tabanlı yeni nesil Fusion işlemcileri için de ön destek içeriyor. Tüm bunlara ek olarak AMD'nin Fusion A serisi işlemcileri için çıkan Soket FM1 anakartlar için geliştirilmiş destek, ısı, fan hızı ve voltaj okuma güncellemeleri ve Nvidia'nın GeForce 510M ile GeForce GTX 580M mobil GPU'ları için eklenen detaylar da uygulamanın diğer güncellemeleri arasında.