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AIDA64 uygulaması güncellendi; AMD Trinity ve OpenGL 4.2 desteği geldi

7 yıl
20,3b
1
17
Test Yazılımları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kullandığınız sistem ve bileşenleri hakkında detaylı bilgiler veren ayrıca içerisinde yer alan entegre test uygulamaları performans ölçümlemesi yapabilen AIDA64'ün1.85 sürüm numaralı yeni versiynu çıktı. Geliştirici firma Finalware tarafından yapılan açıklamaya göre yeni sürüm OpenGL 4.2 desteği getiriyor ve ayrıca geliştirilmiş konfigürasyon seçenekleriyle yeniden düzenlenmiş Logitech LCD modülü ile çoklu LCD cihazlarına izin desteği içeriyor.
AIDA64 1.85 aynı zamanda AMD'nin 2012 için hazırladığı Trinity kod adlı yani Bulldozer tabanlı yeni nesil Fusion işlemcileri için de ön destek içeriyor. Tüm bunlara ek olarak AMD'nin Fusion A serisi işlemcileri için çıkan Soket FM1 anakartlar için geliştirilmiş destek, ısı, fan hızı ve voltaj okuma güncellemeleri ve Nvidia'nın GeForce 510M ile GeForce GTX 580M mobil GPU'ları için eklenen detaylar da uygulamanın diğer güncellemeleri arasında. 
AIDA64'ü indirmek için adres; http://www.aida64.com/products

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maltezhe 7 yıl
en tarafsiz test programı bence.
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xLmNt13 7 yıl
thx deniyeceğiz bakalım
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zaq999 7 yıl
yeni versiyon çıktı 2.30.1922
link
download.aida64.com/...

ip ucu
raid yapılandırmasında hdd temp ve smart vs görmek için

akıllı RAID desteği Etkinleştir AIDA64 / Ana Menü / dosya / tercihleri / kararlılık altındakilerin hepsini seçin ve yeniden AIDA64 değişiklikleri uygulamak için kapatıp yeniden açın.

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ve tata hddlerin dereceleri ve samrt artık görülebiliyor.

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diğer versiyonlar için bakınız
aida64.com/...

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enja 7 yıl
free mi bu acaba ?
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Anthony John Soprano 7 yıl
Free değil hocam
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lTriviuml 7 yıl
everest'in isminin değiştigini öğrendim iyi oldu. İndirdim yeni sürümünü. Karşılaştırmalı testleri her zaman hoşuma gitmiştir :D
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karaköy_soğancısı 7 yıl
şu buldozer 2600k kadar performans vermicekse gitsin amd intihar etsin 5 senelik bir fiyaskoya intel bitarafıyla güler :)
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::Ashes:: 7 yıl
mehmetgirgin@
everest'in yeni adı aida64 zaten.
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Anthony John Soprano 7 yıl
En iyi system info programı everestin devamı
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mehmetgirgin 7 yıl
everestle aynı işi mi görüyo bu
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