Air Umbrella projesi şemsiye yerine hava kalkanı inşa ediyor





Aslında icad ediliş amacı farklı olsa da günümüzde şemsiye hem yağışlardan korunmak hem de güneşten sakınmak için kullanılıyor. Şemsiye konusunda otomatik açılan sistemler haricinde devrim sayılabilecek bir gelişme yaşanmamıştı. Çinli bir girişim bu konuda ilginç bir sistem geliştirmiş.





Air Umbrella adlı proje Kickstarter üzerinde beklediği bağış sınırını geçti ve ancak bir sonraki yıl itibariyle destekçilerine dağıtıma başlayacak. Sistem yağmur damlalarını bir hava kalkanı oluşturarak dağıtmayı planlıyor.





Air Umbrella cihazında bir lityum-iyon batarya, hava akımını sağlayan motor ve hava giriş çıkış kanalları yer alıyor. Sistem çalıştığı anda tepe modülünün alt kısmından hava alınıyor ve üst kısmından bir kalkan oluşacak şekilde püskürtülüyor. Yabancı cisimlerin motora girmesi için bazı engellemeler de unutulmamış.





Şemsiye uzunluğuna göre 3 farklı versiyona sahip ve bataryası 15 veya 30 dakika kullanım süresi sunuyor. Ayrıca ağır yağış altında sızıntılar yaşanabiliyor. Bu bakımdan ani bastıran yağmur için ideal olan cihaz uzun süreli kullanım planlarında yerini klasik şemsiyeye bırakacaktır. Girişim halen geliştirme aşamasında ve cihazın daha iyi bir seviyeye gelmesi için uğraşıyor.

https://www.kickstarter.com/projects/1243275397/air-umbrella