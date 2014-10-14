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Air Umbrella projesi şemsiye yerine hava kalkanı inşa ediyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Air Umbrella projesi şemsiye yerine hava kalkanı inşa ediyor

Aslında icad ediliş amacı farklı olsa da günümüzde şemsiye hem yağışlardan korunmak hem de güneşten sakınmak için kullanılıyor. Şemsiye konusunda otomatik açılan sistemler haricinde devrim sayılabilecek bir gelişme yaşanmamıştı. Çinli bir girişim bu konuda ilginç bir sistem geliştirmiş. 

Air Umbrella adlı proje Kickstarter üzerinde beklediği bağış sınırını geçti ve ancak bir sonraki yıl itibariyle destekçilerine dağıtıma başlayacak. Sistem yağmur damlalarını bir hava kalkanı oluşturarak dağıtmayı planlıyor. 

Air Umbrella cihazında bir lityum-iyon batarya, hava akımını sağlayan motor ve hava giriş çıkış kanalları yer alıyor. Sistem çalıştığı anda tepe modülünün alt kısmından hava alınıyor ve üst kısmından bir kalkan oluşacak şekilde püskürtülüyor. Yabancı cisimlerin motora girmesi için bazı engellemeler de unutulmamış.

Şemsiye uzunluğuna göre 3 farklı versiyona sahip ve bataryası 15 veya 30 dakika kullanım süresi sunuyor. Ayrıca ağır yağış altında sızıntılar yaşanabiliyor. Bu bakımdan ani bastıran yağmur için ideal olan cihaz uzun süreli kullanım planlarında yerini klasik şemsiyeye bırakacaktır. Girişim halen geliştirme aşamasında ve cihazın daha iyi bir seviyeye gelmesi için uğraşıyor.  

https://www.kickstarter.com/projects/1243275397/air-umbrella Yorum Yaz
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Orod-Dain 5 yıl
Rüzgarda kırılma derdine son verecek en azından.
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DH Misafiri 5 yıl
Bencilce bir yaklaşımın ürünü gibi duruyor. Ben ıslanmayayım da çevremdekiler ne yaparsa yapsın gibi bir düşünce var. Kullanımı pratik olabilir ama yürüyüş esnasında çevrendekilerden dayak yemen olasılığı çok yüksek. Kaynak sitedeki bayanın insanlardan uzak durmasının sebebi bu sanırım.
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m.can123 5 yıl
Artik gozume semsiye girmez en azindan :D boyun 1.90 oldugunda yagmurda disarida yurumek direk kor olma riskine sebep oluyor :D
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kamil_3545 5 yıl
sıcak hava üflerse yamurlu günlerde fönü işe giderken hallederim :D
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Umutcan 5 yıl
Düşünce güzel, ama pratikte normal şemsiye varken maliyeti, kullanım süresi ve etrafa vereceği rahatsızlık yüzünden anlamsız.
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MrKemal17 5 yıl
Yenilikçi ama kullanışlı değil.
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ugacomtr 5 yıl
o bu degil de üfledigi sular yandaki insanlara gelecek :D
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kımyasal 5 yıl
Dikkat ederseniz her şey elektirikli ve mobil olmaya başladı,ileride enerjinin aşırı pahalılaştığı bir dünya göreceğiz.
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01myavuz 5 yıl
Suyu etrafa sıçratması ayrı konuda, dolu yağarsa ne olacak.
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Gece772 5 yıl
Güzel ürün
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Guest-0924579C4 5 yıl
süper bir başlngıç ilerde çok yerde geleceği var.
hatta şehir kubbeleri görünüyor.
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