Airbnb 850 milyon dolar yatırımla 30 milyar dolar değerlenmeye ulaştı

Geçtiğimiz sene sonunda en büyük yatırım turlarından birine imza atarak aralık ayında 1.5 milyar dolar yatırım alan konaklama platformu Airbnb, aradan geçen 8 aylık süreç sonunda sürpriz bir şekilde yeni yatırım aldığını duyurdu. Aslında Amerika’da 28 Temmuz tarihinde yayınlanan belgede ortaya çıkan 850 milyon dolarlık yatırım sayesinde şirket 30 milyar dolarlık değerlenmeye ulaşmış oldu.

2008 yılında sektöre giriş yapmasıyla büyük oranda dalgalanma yaratan platformun yurt dışındaki birçok işletmenin büyümesini engelleyen en önemli faktör olduğu düşünülüyor. Kısacası taksiciler için Uber ne anlama geliyorsa konaklama sektöründe hizmet veren oteller için de Airbnb aynı tehlikeyi taşıyor.

Kulislerde konuşulanlara göre halka arz için çalışmalar yürüttüğü iddia edilen Airbnb yatırımcılarının çalışanlardan yaklaşık 200 milyon dolarlık hisse senedi alarak elini güçlendireceği belirtiliyor. 1 yıl içerisinde değerlenmesini 10 milyon dolar arttırmayı başaran girişimin halka arzı sonrasında yükselen grafiğine devam edeceği ve yeni coğrafyalara yayılmasıyla alanında global bir güç haline geleceği ifade ediliyor.