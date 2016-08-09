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Airbnb 850 milyon dolar yatırımla 30 milyar dolar değerlenmeye ulaştı

Özellikle turizm sektöründe hizmet veren otellerin korkulu rüyası haline gelen Airbnb, aldığı 850 milyon dolarlık son yatırımla birlikte toplamda 30 milyar dolar değerlenmeye ulaştığını duyurdu.
2 yıl
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Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz sene sonunda en büyük yatırım turlarından birine imza atarak aralık ayında 1.5 milyar dolar yatırım alan konaklama platformu Airbnb, aradan geçen 8 aylık süreç sonunda sürpriz bir şekilde yeni yatırım aldığını duyurdu. Aslında Amerika’da 28 Temmuz tarihinde yayınlanan belgede ortaya çıkan 850 milyon dolarlık yatırım sayesinde şirket 30 milyar dolarlık değerlenmeye ulaşmış oldu.
2008 yılında sektöre giriş yapmasıyla büyük oranda dalgalanma yaratan platformun yurt dışındaki birçok işletmenin büyümesini engelleyen en önemli faktör olduğu düşünülüyor. Kısacası taksiciler için Uber ne anlama geliyorsa konaklama sektöründe hizmet veren oteller için de Airbnb aynı tehlikeyi taşıyor.
Kulislerde konuşulanlara göre halka arz için çalışmalar yürüttüğü iddia edilen Airbnb yatırımcılarının çalışanlardan yaklaşık 200 milyon dolarlık hisse senedi alarak elini güçlendireceği belirtiliyor. 1 yıl içerisinde değerlenmesini 10 milyon dolar arttırmayı başaran girişimin halka arzı sonrasında yükselen grafiğine devam edeceği ve yeni coğrafyalara yayılmasıyla alanında global bir güç haline geleceği ifade ediliyor.

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murdocklawless 2 yıl
güzel fikir ama şöyle bir seçenek var mı acaba? ortadoğu ve asya'da misafir kabul edilmez diyebiliyor muyuz? zira arabı, hintlisi gelip evin içine edip gidebilir. sonra uğraş dur.
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Wacom Intuos 2 yıl
İyi bir fikir kesinlikle. Hem istenilen noktada ve düşünülen ücretle kalınıyor hem de kazanç sağlıyor. Umarım kalitesini bozmadan hizmete devam eder.
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