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Airbus otonom helikopterini tanıttı

Havacılık devi Airbus, ilk otonom helikopteri VSR700'ü tanıttı ve ilk test uçuşunu gerçekleştirdi. Helikopter gelecek yıl yapılacak olan kapsamlı testlerle birlikte ilk göreve hazır hale gelecek.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Airbus otonom helikopterini tanıttı
 

Airbus bir süredir çalışmaları devam eden ilk uçan otomobili henüz tanıtmış olmasa da şirket ilk otonom helikopter prototipini hazırladı ve test uçuşunu gerçekleştirdi. Airbus’ın helikopter üreticisi Guimbal ile birlikte geliştirdiği (Guimbal’ın Cabri G2 model helikopterinin üzerine kurulu) ve VSR700 olarak adlandırdığı insansız keşif helikopteri insansız hava araçları ile geleneksel helikopterlerdeki teknolojinin bir melezi olan OPV(Opsiyonlu Pilotlu Araç) sistemine sahip böylece helikopter mürettebat ile birlikte veya mürettebatsız uçabilecek.

Askeri Operasyonlarda Kullanılacak  

Taşıma kapasitesinin 250kg, uçuş süresinin ise 10 saat olduğu bildirililen VSR700 ilk uçuşunu bir pilot eşliğinde yapsa da şirketin asıl amacı bu helikopteri pilotsuz, tamamen otonom bir şekilde deniz görevlerinde kullanmak. Optik sensörlere ve deniz/kara radarlarına sahip olan VSR700 kara merkezli askeri operasyonlarda ve ISTAR (İstihbarat Sürveyansı Hedef Kazanma ve Keşif) görevlerinde de kullanılacak.

Normal helikopterlere kıyasla düşük yakıt tüketimine sahip dizel motoru olan VSR700, böylece operasyonların daha düşük maliyet ile tamamlanmasına olanak sağlayacak. Helikopteri çalıştırmak ve korumak için de mevcut operasyonlarda kullanılan helikopterlere kıyasla daha az personel ve güvenlik önlemine ihtiyaç duyuluyor oluşu, VSR700’ü otonom özelliğinin yanı sıra pilot tarafından yönlendirilmesi durumunda da tercih edilebilir bir noktaya taşıyacak.

Airbus’un VSR700 programının yöneticisi olan Regis Antomarchi ise sadece 8 aylık bir süreçte OPV’yi geliştirdiklerine dikkat çekerken OPV’nin tıpkı bir pilot gibi kalkış/iniş ve uçuş becerilerine sahip olduğunu ve helikopteri havada sabit tutabildiğini dile getirdi. Prototip önümüzdeki yıldan itibaren kapsamlı testlerle birlikte ilk görevi için hazır hale getirilecek.


http://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2017/06/VSR700.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mr.Prestige 1 yıl
Umarım "millet uzaya çıkıyor biz hala dahaHahkfkd"
klişesini yazmassınız
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yolcudur_abbas 1 yıl
Şimdi herşeyi otonom yapıyorlarda bu otonom araçlar internete de bağlı olacak. peki şimdi otonom tank,uçak,helikopter falan yapıyorlar ya ya birgün birisi bunları hacklerse ve uzaktan komutlar gönderek kötü amaçlar için kullanırsa ne olur.
bilim kurgu filmi skynet veya ı Robot filmleri ya gerçek olursa
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