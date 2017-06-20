Airbus otonom helikopterini tanıttı

Airbus bir süredir çalışmaları devam eden ilk uçan otomobili henüz tanıtmış olmasa da şirket ilk otonom helikopter prototipini hazırladı ve test uçuşunu gerçekleştirdi. Airbus’ın helikopter üreticisi Guimbal ile birlikte geliştirdiği (Guimbal’ın Cabri G2 model helikopterinin üzerine kurulu) ve VSR700 olarak adlandırdığı insansız keşif helikopteri insansız hava araçları ile geleneksel helikopterlerdeki teknolojinin bir melezi olan OPV(Opsiyonlu Pilotlu Araç) sistemine sahip böylece helikopter mürettebat ile birlikte veya mürettebatsız uçabilecek.

Askeri Operasyonlarda Kullanılacak

Taşıma kapasitesinin 250kg, uçuş süresinin ise 10 saat olduğu bildirililen VSR700 ilk uçuşunu bir pilot eşliğinde yapsa da şirketin asıl amacı bu helikopteri pilotsuz, tamamen otonom bir şekilde deniz görevlerinde kullanmak. Optik sensörlere ve deniz/kara radarlarına sahip olan VSR700 kara merkezli askeri operasyonlarda ve ISTAR (İstihbarat Sürveyansı Hedef Kazanma ve Keşif) görevlerinde de kullanılacak.

Normal helikopterlere kıyasla düşük yakıt tüketimine sahip dizel motoru olan VSR700, böylece operasyonların daha düşük maliyet ile tamamlanmasına olanak sağlayacak. Helikopteri çalıştırmak ve korumak için de mevcut operasyonlarda kullanılan helikopterlere kıyasla daha az personel ve güvenlik önlemine ihtiyaç duyuluyor oluşu, VSR700’ü otonom özelliğinin yanı sıra pilot tarafından yönlendirilmesi durumunda da tercih edilebilir bir noktaya taşıyacak.

Airbus’un VSR700 programının yöneticisi olan Regis Antomarchi ise sadece 8 aylık bir süreçte OPV’yi geliştirdiklerine dikkat çekerken OPV’nin tıpkı bir pilot gibi kalkış/iniş ve uçuş becerilerine sahip olduğunu ve helikopteri havada sabit tutabildiğini dile getirdi. Prototip önümüzdeki yıldan itibaren kapsamlı testlerle birlikte ilk görevi için hazır hale getirilecek.

http://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2017/06/VSR700.html