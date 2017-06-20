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İlk dijital kimlik prototipi tanıtıldı

Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen ID2020 organizasyonunda blockchain tabanlı ilk dijital kimlik tanıtıldı. Dijital kimlikler ilk olarak kimliğe sahip olmayan mülteciler için hazırlanacak.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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İlk dijital kimlik prototipi tanıtıldı
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Dün, Birleşmiş Milletler tarafından organize edilen ID2020 zirvesinde sahne alan Microsoft ve ortakları Accenture ve Avanade şirketleri kimlik veya kendilerine tanıtabilecek herhangi bir belgeye sahip olmayan insanlar için ilk dijital kimlik prototipini tanıttı. Dijital para birimi bitcoinin de altyapısında kullanılan blockchain teknolojisiyle oluşturulan kimlik, gizliliği ve güvenliği korurken aynı zamanda kişilerin her yerde takip edilmesini de sağlayabilecek.

Kimliksiz İnsan Sayısı 1 Milyarın Üstünde 

Dünyada yaklaşık 1.1 milyar insanın kimlik veya benzer bir belgeye sahip olmadığını açıklayan Birleşmiş Milletler, özellikle mülteci sorunuyla birlikte bu konuya yoğunlaşmış ve çalışmalara başlamıştı. Şimdi ise ilk prototipi tanıtılan dijital kimliklerin, kimlik sahibi olmayan kişiler için oluşturulması ve böylece bu insanların da eğitim alma, sağlık hizmetlerinden yararlanma, oy kullanma gibi temel haklardan faydalanması sağlanacak.

Dijital kimliklerin oluşturulması için blockchain teknolojisinin kullanılması ise ayrı bir önem taşıyor. Blockchain üzerinde oluşturulan bir belgenin her yerde görüntülenebilmesi ve üzerindeki değişiklerin de incelenebilmesi hem bu belgenin şeffaf olmasını hem de kolay ulaşılabilir bir hal almasını sağlıyor. Örneğin doğum belgesini ülkesinde bırakan bir mülteci başka bir ülkeye sığınma talebinde bulunduğunda blockchain üzerine kayıtlı bir dijital kimliğe sahipse bu kimliği yetkililere sunabilecek ve yetkililer de mülteciye ait önemli bilgileri öğrenebilecek.

Tabi Birleşmiş Milletler, herkesin bir an önce bir kimliğe sahip olmasını istese de konferansta tanıtılan prototipin sayıları her geçen gün artan kimlik sahibi olmayan insanlar için hazırlanması uzun sürebilir ve bu süre zarfında insanlar yasadışı yollarla, gerçek bilgileri içermeyen sahte kimlikler edinebilirler. Çalışmayı yöneten ve yakından takip eden BM'nin Mülteci Yüksek Komiserliği de yasadışı kimlik edinme ihtimalini de göz önünde bulundurarak Microsoft öncülüğünde bir an önce bu kimliklerin hazırlanması için çalışmalara başlamak istiyor.

Herkes Dijital Kimlik Sahibi Olacak 

ID2020 organizasyonunun şu an için öncelikli hedefi kimlik sahibi olmayan bütün insanlara 2020 yılına kadar, dijital kimlikler vererek bu kişilerin temel haklardan faydalanmasını sağlamak. Organizasyonun nihai hedefi ise 2030 yılına kadar hangi uyruktan olursa olsun herkesin dijital ortamda bir kimliğe sahip olmasını sağlamak. ID2020 eğer bu hedefini gerçekleştirirse ilerleyen yıllarda, vize başvurusu gibi kişisel bilgilerimizi farklı ülkelerle paylaşmak zorunda olduğumuz durumlarda sayfalarca belge taşımak yerine sadece yetkililerin dijital kimliğimize erişmesine izin vererek işlemleri daha kolay bir şekilde sonuçlandırmak mümkün olabilir.


https://www.engadget.com/2017/06/19/microsoft-digital-id-initiative/ Yorum Yaz
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interwap 1 yıl en beğenilen
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maximus8282 1 yıl
Kesinlikle kişisel tercihe göre belirlenmeli ben istemiyorum böyle birşeyi.
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sniper23 1 yıl
Kişisel bilgilere elveda deme vakti.
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interwap 1 yıl en beğenilen
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XPerience 1 yıl
Black Mirror S01E03. Gelecekte hepsi gelecek
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Public_Enemy 1 yıl
korku filmi gibi!
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