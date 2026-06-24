Airbus A380 uçaklarda çatlak alarmı: Acil inceleme kararı alındı

Kritik bileşen incelenecek
EASA'nın talimatı uçak kanatlarının içinde yer alan ve uçuş sırasında oluşan yüklerin dağıtılmasında kritik rol oynayan "wing mid-spar" (orta ana kiriş) bileşenine odaklanıyor. Düzenleyici kurumun açıklamasına göre söz konusu yapısal parçadaki çatlaklar nedeniyle belirli uçakların detaylı kontrolden geçirilmesi gerekiyor.
Airbus, inceleme kapsamındaki uçaklardan 15'inin Emirates'e, birinin ise Qantas'a ait olduğunu doğruladı. Ayrıca Emirates filosundaki beş A380'in bir sonraki uçuşundan önce denetlenmesi istendi.
Tüm A380 filosu yere indirilmedi
Bununla birlikte, EASA'nın acil direktifleri nadiren kullandığı biliniyor. Bu tür kararlar genellikle, ihmal edilmesi halinde bir uçağın uçuşa elverişliliğini etkileyebilecek potansiyel sorunlar için devreye alınıyor.
İlk ticari uçuşlarını 2007 yılında gerçekleştiren Airbus A380, dünyanın en büyük yolcu uçağı olarak havacılık tarihinde önemli bir yer edindi. Özellikle yoğun uzun menzilli hatlarda kullanılmaya devam eden model, Airbus'ın amiral gemisi olarak öne çıktı. Ancak şirket, düşük talep ve değişen pazar koşulları nedeniyle A380 üretimini 2021 yılında sonlandırdı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel