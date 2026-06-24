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    Airbus A380 uçaklarda çatlak alarmı: Acil inceleme kararı alındı

    Kanat yapısında çatlak tespit edilmesinin ardından 16 Airbus A380 için acil inceleme kararı alındı. Karar doğrultusunda Emirates ve Qantas'ın etkilendiği belirtildi.

    Airbus A380 uçaklarda çatlak alarmı: Acil inceleme kararı alındı Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA), bir Airbus A380'in kanat yapısında tespit edilen çatlakların ardından 16 adet A380 uçağı için acil inceleme talimatı yayımladı. Karar, dünyanın en büyük yolcu uçağı olan A380'in güvenliğiyle ilgili yeni soru işaretlerini gündeme getirirken Airbus'ın üretim ve tedarik zinciri sorunlarıyla mücadele ettiği bir döneme denk geldi.

    Kritik bileşen incelenecek

    EASA'nın talimatı uçak kanatlarının içinde yer alan ve uçuş sırasında oluşan yüklerin dağıtılmasında kritik rol oynayan "wing mid-spar" (orta ana kiriş) bileşenine odaklanıyor. Düzenleyici kurumun açıklamasına göre söz konusu yapısal parçadaki çatlaklar nedeniyle belirli uçakların detaylı kontrolden geçirilmesi gerekiyor.

    Airbus, inceleme kapsamındaki uçaklardan 15'inin Emirates'e, birinin ise Qantas'a ait olduğunu doğruladı. Ayrıca Emirates filosundaki beş A380'in bir sonraki uçuşundan önce denetlenmesi istendi.

    Tüm A380 filosu yere indirilmedi

    Airbus A380 uçaklarda çatlak alarmı: Acil inceleme kararı alındı Tam Boyutta Gör
    EASA'nın yayımladığı acil direktif dikkat çekse de kurum şu aşamada A380 filosunun tamamını uçuşlardan men etmiş değil. Mevcut bulgular tüm uçaklar için acil bir güvenlik riski olduğuna işaret etmiyor.

    Bununla birlikte, EASA'nın acil direktifleri nadiren kullandığı biliniyor. Bu tür kararlar genellikle, ihmal edilmesi halinde bir uçağın uçuşa elverişliliğini etkileyebilecek potansiyel sorunlar için devreye alınıyor.

    İlk ticari uçuşlarını 2007 yılında gerçekleştiren Airbus A380, dünyanın en büyük yolcu uçağı olarak havacılık tarihinde önemli bir yer edindi. Özellikle yoğun uzun menzilli hatlarda kullanılmaya devam eden model, Airbus'ın amiral gemisi olarak öne çıktı. Ancak şirket, düşük talep ve değişen pazar koşulları nedeniyle A380 üretimini 2021 yılında sonlandırdı.

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    H
    hasandemirrr 6 gün önce

    çok güzel

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