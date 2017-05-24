Airbus’ın yeni jet kabini eşsiz bir uçuş deneyimi sunuyor

Airbus, Infinito (ya da ACJ319neo) isimli yeni jet kabini tasarımını tanıttı. Airbus’ın ve İtalyan araba üreticisi Pagani’nin ortak çalışmaları sonucunda tasarlanan kabin içerisinde güzel bir yemek alanı, devasa bir televizyon ve deri döşemeli koltuklar yer alıyor. Tüm bu lüks ve konforlu şeylerin arasında en çok dikkat çeken detay ise devasa bir ekrandan oluşan tavan. Yolcuların istediğini izlemesine olanak sunan dev ekran, fotoğraflarda da görebileceğiniz gibi uçağın tavan kısmı açıkmış gibi bir görüntü de yaratabiliyor.

Kabin içerisinde yer alan her şey deri, karbon fiber ya da ahşap ile kaplanmış. Infinito’nun lükslüğünü artıran bu detaylar, tasarımın uygulanacağı uçağın fiyatını da büyük oranda etkileyecektir.

http://www.airbus.com/presscentre/pressreleases/press-release-detail/detail/airbus-corporate-jets-and-pagani-announce-infinito-cabin/