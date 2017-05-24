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Airbus’ın yeni jet kabini eşsiz bir uçuş deneyimi sunuyor

Airbus yeni jet kabin tasarımını. Son derece lüks ve konforlu olan kabin, tavan bölümünde yer alan devasa ekran ve deri kaplamalarla ile dikkat çekiyor. Kabinin tasarlanmasına Pagani de yardımcı oldu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Airbus, Infinito (ya da ACJ319neo) isimli yeni jet kabini tasarımını tanıttı. Airbus’ın ve İtalyan araba üreticisi Pagani’nin ortak çalışmaları sonucunda tasarlanan kabin içerisinde güzel bir yemek alanı, devasa bir televizyon ve deri döşemeli koltuklar yer alıyor. Tüm bu lüks ve konforlu şeylerin arasında en çok dikkat çeken detay ise devasa bir ekrandan oluşan tavan. Yolcuların istediğini izlemesine olanak sunan dev ekran, fotoğraflarda da görebileceğiniz gibi uçağın tavan kısmı açıkmış gibi bir görüntü de yaratabiliyor.

Kabin içerisinde yer alan her şey deri, karbon fiber ya da ahşap ile kaplanmış. Infinito’nun lükslüğünü artıran bu detaylar, tasarımın uygulanacağı uçağın fiyatını da büyük oranda etkileyecektir.



http://www.airbus.com/presscentre/pressreleases/press-release-detail/detail/airbus-corporate-jets-and-pagani-announce-infinito-cabin/ Yorum Yaz
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sniper23 2 yıl en beğenilen
Arap zenginleri alır artık, bir de uçağı altın ile kapla tamamdır.
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GrıezmaNN 2 yıl
Tok kapı sesi var mı?
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kadirirdem 2 yıl
Bizlere göre değil,Zenginlere göre...
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St Batuhan 2 yıl
Tavanın yapay bir görüntü olmasındansa cam olması iyi olurdu. Teknik olarak zorlayıcı kısmı yüksek ve yağmurlu ya da çok güneşli havada öğle saatinde falan iyi bir manzara sunacağı garanti değil ama gece yıldızları doğal bir şekilde görmek ya da bulutlara vuran gün batımı kızılını doğal şekilde görmek daha iyi bir tercih olurdu kafamı kaldırdığımda.
O nedenle sanırım beklemek lazım yeni versiyonlarını. Hatta esnek ekranlarla sürgülü ekran yapsalar, sıkıntılı havada çekilse otomatik olarak aynı alana daha hoş olur.
1 Yanıt Yanıtla +2
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GrıezmaNN 2 yıl St Batuhan
St Batuhan
Tavanın yapay bir görüntü olmasındansa cam olması iyi olurdu. Teknik olarak zorlayıcı kısmı yüksek ve yağmurlu ya da çok güneşli havada öğle saatinde falan iyi bir manzara sunacağı garanti değil ama gece yıldızları doğal bir şekilde görmek ya da bulutlara vuran gün batımı kızılını doğal şekilde görmek daha iyi bir tercih olurdu kafamı kaldırdığımda.
O nedenle sanırım beklemek lazım yeni versiyonlarını. Hatta esnek ekranlarla sürgülü ekran yapsalar, sıkıntılı havada çekilse otomatik olarak aynı alana daha hoş olur.

Aynen hocam bende 2018 versiyonu beklemeye başladım. Ama birtaraftan da vergi tekrar artarsa diye korkuyorum.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Amd64x2 2 yıl
forum üyeleri iç geçirip, anne benim neden jetim yok ben niye uçamıyorum diyor, deri koltukta püskevit yemek benim hakkım değil mi diyor
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emir kustirika 2 yıl
aaa tam beklediği şey yaygınlaşır bir kaç yıla umarım
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BekirHan 2 yıl
Oooo kabin basıncı düşme derdi yok. Negzel!
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GrıezmaNN 2 yıl
Tok kapı sesi var mı?
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kasova 2 yıl
Daha business class uçamıyoruz napalım biz bunu
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Kerim5100 2 yıl
Zenginler bunu beğendi :D
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sniper23 2 yıl en beğenilen
Arap zenginleri alır artık, bir de uçağı altın ile kapla tamamdır.
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derepaca 2 yıl sniper23
sniper23
Arap zenginleri alır artık, bir de uçağı altın ile kapla tamamdır.

Türkler alsa turşu bidonu kaplar
daha mı ii
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