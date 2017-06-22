Airbus’tan saatte 400km hıza ulaşabilen geleceğin helikopteri

Geçtiğimiz günlerde ilk otonom helikopterinin testlerine başlayan Airbus, bu kez Paris Airshow’da ulaşabildiği hızla benzerlerinden ayrılan yeni helikopter konseptini tanıttı. Günümüzde normal bir helikopterin saatte yaklaşık 260km(160 mil) hıza ulaşırken Airbus’ın Racer isimli helikopterinin saatte 400km(250 mil) hıza ulaşması bekleniyor. Normal helikopterlerde olduğu gibi ana bir rotora sahip olan Racer, ‘’box-wings’’ adı verilen yeni bir tasarıma ve itici pervanelere sahip. Bu pervaneler ile hem ileriye doğru hızlanabiliyor hem de rahatça kalkabiliyor.

Racer’ın temelini Airbus’ın X3 prototip helikopteri oluşturuyor. Ticari kullanıma sunulmayan (gösteri amaçlı kullanılan) X3 2013 yılında 255 knot hız seviyesine(saatte 475km hıza) ulaşarak bu alanda bir rekora imza atmıştı. Racer’ın X3’ten farkı ise ana rotorda ve kanat rotorunda yapılan birtakım değişiklikler ve Airbus’ın 2014 yılında patentini aldığı pervaneleri kanatların arkasına taşıma fikrinin uygulanması oldu. Böylece yolcular pervanenin gürültüsünden daha az etkilenirken kanatın arkasındaki pervaneler Racer’ı daha da hızlandırabilecek.

Hızlı, Sessiz, Ekonomik

Sessiz ve hızlı olmasının yanı sıra Racer’ın ekonomik olması da planlanıyor. Rotorlarda yapılan değişiklikler sayesinde daha az yakıt ile daha hızlı gidebilen ve yolcu başına her bir milde yüzde 20 operasyon tasarrufu sağlayabilen Racer RTM322 motorundan güç alacak ve bu motor hem yakıtla hem de elektrikle çalışabilecek şekilde elden geçirilecek. Böylece hibrid bir helikopter diyebileceğimiz Racer, normal helikopterlere göre yakıt tasarrufuna elektrikli helikopterlere göre ise artan menzil avantajına sahip olacak.

Airbus şu an sadece konsept aşamasında olan Racer’ı, 2.5 yıllık bir süre zarfında tamamen hazırlamak ve 2020 yılında ilk kez havalandırmak istiyor.

Racer'ın tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

https://www.engadget.com/2017/06/21/airbus-imagines-a-faster-helicopter-with-wings/