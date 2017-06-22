Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Airbus’tan saatte 400km hıza ulaşabilen geleceğin helikopteri

Airbus Paris Airshow’da yeni helikopter konseptini tanıttı. Saatte 400km hıza ulaşabilen Racer isimli helikopter ekonomikliği ve farklı tasarımı ile de ön plana çıkıyor.
1 yıl
6b
1
8
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Geçtiğimiz günlerde ilk otonom helikopterinin testlerine başlayan Airbus, bu kez Paris Airshow’da ulaşabildiği hızla benzerlerinden ayrılan yeni helikopter konseptini tanıttı. Günümüzde normal bir helikopterin saatte yaklaşık 260km(160 mil) hıza ulaşırken Airbus’ın Racer isimli helikopterinin saatte 400km(250 mil) hıza ulaşması bekleniyor. Normal helikopterlerde olduğu gibi ana bir rotora sahip olan Racer, ‘’box-wings’’ adı verilen yeni bir tasarıma ve itici pervanelere sahip. Bu pervaneler ile hem ileriye doğru hızlanabiliyor hem de rahatça kalkabiliyor.

Airbus’tan saatte 400km hıza ulaşabilen geleceğin helikopteri
 

Racer’ın temelini Airbus’ın X3 prototip helikopteri oluşturuyor. Ticari kullanıma sunulmayan (gösteri amaçlı kullanılan) X3 2013 yılında 255 knot hız seviyesine(saatte 475km hıza) ulaşarak bu alanda bir rekora imza atmıştı. Racer’ın X3’ten farkı ise ana rotorda ve kanat rotorunda yapılan birtakım değişiklikler ve Airbus’ın 2014 yılında patentini aldığı pervaneleri kanatların arkasına taşıma fikrinin uygulanması oldu. Böylece yolcular pervanenin gürültüsünden daha az etkilenirken kanatın arkasındaki pervaneler Racer’ı daha da hızlandırabilecek.

Hızlı, Sessiz, Ekonomik 

Sessiz ve hızlı olmasının yanı sıra Racer’ın ekonomik olması da planlanıyor. Rotorlarda yapılan değişiklikler sayesinde daha az yakıt ile daha hızlı gidebilen ve yolcu başına her bir milde yüzde 20 operasyon tasarrufu sağlayabilen Racer  RTM322 motorundan güç alacak ve bu motor hem yakıtla hem de elektrikle çalışabilecek şekilde elden geçirilecek. Böylece hibrid bir helikopter diyebileceğimiz Racer, normal helikopterlere göre yakıt tasarrufuna elektrikli helikopterlere göre ise artan menzil avantajına sahip olacak.

Airbus şu an sadece konsept aşamasında olan Racer’ı, 2.5 yıllık bir süre zarfında tamamen hazırlamak ve 2020 yılında ilk kez havalandırmak istiyor. 

Racer'ın tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:
 

https://www.engadget.com/2017/06/21/airbus-imagines-a-faster-helicopter-with-wings/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
AlicanNalbat 1 yıl
Bizim milletin eline ver bunu adam doğrar bununla. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erturkcan2 1 yıl
O yandaki pervaneler çok adam doğrar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 1 yıl
v22 ye rakip çıkarın.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tugares 1 yıl
Yolcular daha konforlu olacak demiş ya ben orada koptum, üzerine de gittim büyük ihtimalle hiçbir zaman yolcusu olamayacağım helikopterin çılgın videosunu izledim. Bu da benim fantezim
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Racer_ali 1 yıl
Biz atak helikopteri yaptık ya,hemen kıskanıp saatte 400km yapanını yapmışlar.Böyle kıskanç batı görmedim arkadaş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Saatte 400 km gayet hızlı güzel bir değer...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 1 yıl
Atak helikopterine de bu şekilde bir geliştirme yapılırsa,geleceği olan bir model olmuş olur.Eklentinin önemli olan iskelet yapısını tamamen değiştirmeye sebep olmaması önemli tabi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Tesla kendi müzik servisini oluşturuyor 1 yıl LG dünyanın ilk esnek ve şeffaf 77 inç OLED ekranını duyurdu 1 yıl SpaceX durmak bilmiyor: 48 saat içerisinde yeni bir rekor geliyor 1 yıl Üç önemli maddede sistem toplamanın püf noktaları 1 yıl iPhone 8'e ait olduğu iddia edilen iki yeni fotoğraf sızdırıldı 1 yıl YouTube aylık 1.5 milyar aktif kullanıcıya ulaştı 1 yıl Microsoft'un Face Swap uygulaması artık iOS platformunda 1 yıl Yeni konsept ile evler harcadığı enerjiden fazlasını üretecek 1 yıl Samsung, Nesnelerin İnterneti için ilk yongasını duyurdu 1 yıl PCIe tabanlı Tesla V100 hızlandırıcısı duyuruldu 1 yıl Snap Haritalar özelliği devreye girdi 1 yıl Apple ortaklığı bıraktı, Imagination firması satışa çıktı 1 yıl Alman polisinden sosyal medya baskını 1 yıl Microsoft'tan donanımcıları sevindirecek Windows 10 güncellemesi 1 yıl AMD Ryzen işlemciler B2 revizyona yükseltiliyor 1 yıl Han Solo filmini Ron Howard tamamlayacak 1 yıl Nükleer füzyona doğru adım adım "Sınırsız enerji artık daha yakın" 1 yıl Küllerinden doğan anakart üreticisi: Biostar 1 yıl Game of Thrones'un kanalından yeni Watchmen dizisi 1 yıl IBM, süperbilgisayarlarını hava durumunu tahmin etmek için kullanacak 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Airbus’tan saatte 400km hıza ulaşabilen geleceğin helikopteri Sonraki Skype kesintisini CyberTeam hacker grubu üstlendi 1 yıl Avrupa Uzay Ajansı'ndan 5G atağı "Uzaydan yüksek hızlı internet geliyor" 1 yıl Elektrikli otomobiller çevre dostu değil mi? 1 yıl Nike React: Basketbol ayakkabıları için en iyi yastıklama teknolojisi 1 yıl Surface Pro'da uyku moduna geçiş sorunu başladı 1 yıl Düşük fiyatlı çakma Galaxy S8 geldi: Leagoo KIICAA S8 1 yıl Eski cihazlara Android Market desteği sona eriyor 1 yıl Çift kameralı Samsung telefonları çoğalıyor 1 yıl 2017’de oyun gelirleri %8 artacak: Beklenen gelir 110 milyar dolara dayandı 1 yıl Apple'ın 100 milyon iPhone satma hedefi tedarik krizi yarattı 1 yıl WannaCry saldırısı bitmedi: Honda tesisi üretime ara verdi 1 yıl Alibaba CEO’su uyardı: Teknoloji devrimi 3. Dünya Savaşı’na neden olacak 1 yıl Yansıdığı alanı dokunmatik hale getiren projeksiyon cihazı Avrupa’da 1 yıl OnePlus 5 benchmark testlerinde hile mi yapıyor? 1 yıl Amazon "satın almadan dene" programını başlatıyor 1 yıl Vega mimarisi Nvidia GP100 GPU'sundan daha iyi 1 yıl Oyuncular için fiyat/performans iddialı yeni klavye ve fareler 1 yıl Game of Thrones'un yeni fragmanı savaşın habercisi 1 yıl Instagram Stories’ın kullanıcı sayısı, Snapchat’ın kullanıcı sayısını geçti 1 yıl LG V30, IFA 2017'de duyurulacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim