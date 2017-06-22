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Amazon "satın almadan dene" programını başlatıyor

Amazon, Amazon Prime müşterilerinin giyim ürünleri siparişi verip beğenmedikleri taktirde ücret ödemeden geri iade edebilecekleri Wardrobe uygulamasını başlatıyor.
1 yıl
2,4b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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E-ticaret devi Amazon, internet üzerinden yapılan giyim alışverişlerinde müşterilerin satın aldıkları ürünleri beğenmedikleri taktirde geri iade etmeleri ve ödedikleri ücretin kendilerine iade edilmesi sürecini olabildiğince kısaltmak için yeni bir uygulamayı hayata geçirdiğini duyurdu. Amazon Prime Wardrobe uygulaması ile Amazon Prime müşterileri, beğendikleri ürünleri sipariş edip denedikten sonra satın alabilecek ya da hiçbir ücret ödemeden iade edebilecek.

Amazon
 

Şu an için beta aşamasında olan uygulama ile Amazon Prime müşterileri en az 3 en fazla ise 15 adet giyim ve aksesuar ürününü evine sipariş ettiğinde ürünler tekrar kapatılabilir bir kargoyla ücretsiz olarak müşterilerin adresine teslim edilecek. Ürünleri denemek ve karar vermek için 1 haftalık süreye sahip olan müşteriler istemedikleri ürünleri yine ücretsiz kargoyla Amazon’a iade edebilecek. Ayrıca müşteriler sipariş verdikleri ürünlerden üçünü satın aldıklarında yüzde 10, beşini satın aldıklarında ise yüzde 20 indirim kazanacak.

On yıl önce Jeff Bezos, "200 milyar dolarlık bir şirket olmak için kıyafet ve yemek satmayı öğrenmek zorundayız." demiş ve şirketi giyim alışverişlerinde önemli bir tercih haline getirmek için çalışmalara başlamıştı. E-ticaret devi son olarak geçtiğimiz ay bir stil asistanı programını başlatmış ve Dwyane Wade gibi ünlü kişilerin kendi mağazalarını oluşturmasını ve müşterilerin bu mağazalara yönelmesini sağlamıştı.

Amazon Prime Wardrobe'un tanıtımı aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:
 

https://www.theverge.com/2017/6/20/15837656/amazon-prime-wardrobe-try-clothes-before-you-buy Yorum Yaz
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Aslanhan. 1 yıl en beğenilen
Bir firmanın bunu Türkiye'de yapmaya çalıştığını düşünüyorum ve beni bir gülme alıyor :)
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Taylor Lautnerr 1 yıl
Ne kadar güzel bir uygulama.
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DH Misafiri 1 yıl
Bu işi yapan trentyol var zaten Amazon yapars süper olur
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mavizaman 1 yıl
herifler kendini aşıyor her seferinde.
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shadowtr 1 yıl
Güzel uygulama ama... diyoruz hep. Neden böyleyiz... Neden medeni bir ülke olamadık.
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kadirirdem 1 yıl
Bizde bunu çok suistimal ederler :D
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Zuko 1 yıl
Cok guzel be, kiyafet satin almak cok zor cunku denemeden gercekten.
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paratuzağı 1 yıl
hepsiburada'dan 7 haziran da sipariş verdiğim gtx 1070 22 haziran oldu hala gelmedi müşteriyi sallamıyorlar ne internet sitesinden ne de müşteri hizmetlerinden ne zaman kargoya vericeksiniz diyorum cevap alamıyorum
msi 120tl lik geri ödemesini kaçırdım bunlar yüzünden
keşke yurtdışından sipariş verseydim şimdiye gelmişti
Türkiye de kanunlar değişmedikçe ve adam gibi rekabetçi bir online alışveriş sitesi açılmadıkça bunlar bizi salak yerine koymaya devam eder
bir daha yurtiçinden alışveriş zor yaparım
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nehuse 1 yıl
Amazon yaş tahtaya basmaz gonderdiği ürünlerin parasini kredi kartindan çeker adam gibi iade etmezsen keser parasını üstünde etiketiyle 1 hafta gezecek değilsin heralde kıyafetle.
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murdocklawless 1 yıl
abd de bizim ölücülerden varsa yaşadılar valla.
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Aslanhan. 1 yıl en beğenilen
Bir firmanın bunu Türkiye'de yapmaya çalıştığını düşünüyorum ve beni bir gülme alıyor :)
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