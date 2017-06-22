Amazon "satın almadan dene" programını başlatıyor

E-ticaret devi Amazon, internet üzerinden yapılan giyim alışverişlerinde müşterilerin satın aldıkları ürünleri beğenmedikleri taktirde geri iade etmeleri ve ödedikleri ücretin kendilerine iade edilmesi sürecini olabildiğince kısaltmak için yeni bir uygulamayı hayata geçirdiğini duyurdu. Amazon Prime Wardrobe uygulaması ile Amazon Prime müşterileri, beğendikleri ürünleri sipariş edip denedikten sonra satın alabilecek ya da hiçbir ücret ödemeden iade edebilecek.

Şu an için beta aşamasında olan uygulama ile Amazon Prime müşterileri en az 3 en fazla ise 15 adet giyim ve aksesuar ürününü evine sipariş ettiğinde ürünler tekrar kapatılabilir bir kargoyla ücretsiz olarak müşterilerin adresine teslim edilecek. Ürünleri denemek ve karar vermek için 1 haftalık süreye sahip olan müşteriler istemedikleri ürünleri yine ücretsiz kargoyla Amazon’a iade edebilecek. Ayrıca müşteriler sipariş verdikleri ürünlerden üçünü satın aldıklarında yüzde 10, beşini satın aldıklarında ise yüzde 20 indirim kazanacak.

On yıl önce Jeff Bezos, "200 milyar dolarlık bir şirket olmak için kıyafet ve yemek satmayı öğrenmek zorundayız." demiş ve şirketi giyim alışverişlerinde önemli bir tercih haline getirmek için çalışmalara başlamıştı. E-ticaret devi son olarak geçtiğimiz ay bir stil asistanı programını başlatmış ve Dwyane Wade gibi ünlü kişilerin kendi mağazalarını oluşturmasını ve müşterilerin bu mağazalara yönelmesini sağlamıştı.

Amazon Prime Wardrobe'un tanıtımı aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

https://www.theverge.com/2017/6/20/15837656/amazon-prime-wardrobe-try-clothes-before-you-buy