Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Akademisyenler Türk YouTuber’ları araştırdı

Günümüzde sinema ve dizi oyuncularından daha çok ilgi gören YouTuber'lar araştırma konusu oldu. Akademisyenler, Türk YouTuber'ların ilgi görme nedenini araştırdı.
8 ay
5,9b
1
43
sosyal medya
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Akademisyenler Türk YouTuber’ları araştırdı
Tam Boyutta Gör

YouTube, günümüzde öylesine popüler bir hale geldi ki gençler, sinema ve dizi oyuncularından daha çok YouTuber’lara ilgi gösterir oldu. Altın Kelebek Ödülleri de dahil olmak üzere pek çok önemli ödülde “En iyi YouTuber” kategorisi eklendi. YouTuber’lar şimdi de akademisyenlerin araştırmasına konu oldu.

İlgi görme nedenleri araştırıldı

İzmir Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenleri tarafından yapılan çalışmayla popüler YouTuber’ların videoları incelenerek, ilgi görme nedenleri araştırıldı. Çalışma kapsamında videoları incelenen 10 adet YouTuber şunlar: Enes Batur, Orkun Işıtmak, Uras Benlioğlu, Merve Özkaynak, Danla Bilic, Meryem Can, Duygu Özaslan, Duygu Köseoğlu, Gurbetçi Aile ve İlkay Zaman.

Araştırmayı yapan Doç. Dr. Ferah Onat ve Dr. Göker Gülay, "YouTube ünlüsü olarak adlandırılan dijital içerik üreticilerini ele alan bu araştırmada, ünlülerin izleyicileriyle kurdukları para sosyal etkileşimi neden ve nasıl oluşturmaya çalıştıklarını tespit etmeye çalıştık. İzleyicilerin çok izlediği, derin bağ kurdukları tipteki videoların nasıl özellikler taşıdığını ortaya çıkarmak için uğraştık." dedi.

YouTuber’ların duygu aktarımları, izleyiciyi bağımlı hale getiriyor

Araştırma sonucunda YouTuber’ların izleyici ile kurduğu duygusal bağın, önemi ortaya çıktı. Videoların yüzde 95,3’ünde duygularından söz ettikleri ve bunları sözel, davranışsal ya da her iki türde dışa vurgukları gözlemlendi. Videoların yüzde 96,5’inde izleyicilerle doğrudan göz teması kurulduğu görülüyor. Yüzde 92,9 oranla konuşmalara gündelik sohbete başlar gibi hal hatır sorulara başlanıyor. Videoların yüzde 83,5’i YouTuber’ın evinde, bahçesinde veya yaşadığı bölgeye çok yakın mekanlarda çekilmiş.

En yüksek oranda kullanımın duygu paylaşımı, göz teması ve günlük dil gibi unsurların olması, Youtube ünlüleriyle yüz yüze konuşuyormuşçasına etkileşime girmeyi kolaylaştıran, destekleyen ve izleyicide bağımlılık haline getiren en önemli davranışlar olarak ortaya çıktı


Videoları izleyen kişilerin önerilerine, fikirlerine ve eleştirilerine değer verildiğinin hissettirilmesi videoların etkileşim düzeyini oldukça arttıran bir başka faktör.

Videolarda yüz yüze iletişimin tüm özellikleri kullanılıyor

Sonuç olarak; izleyicinin kendini rahat hissedeceği, kendisiyle yüz yüze iletişimin tüm özelliklerini kullanarak iletişim kuran, keyif aldığı müzikler kullanan Youtube ünlülerinin, para sosyal etkileşim öğelerini etkin biçimde kullandıkları görülüyor. Bu da videoların izlenme, yorum vb. sayılarına olumlu olarak yansıyor.

YouTube bügün 1 buçuk milyarı aşan izleyici sayısı ile günümüzün en popüler televizyonu haline geldi. Her dakikada ortalama 400 saatlik video yayına giriyor ve her ay 6 milyar saat video izleniyor.



http://www.iha.com.tr/haber-iste-youtube-fenomenlerinin-sirlari-740392/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kreat 8 ay en beğenilen
Acaba bir gün birileri bu ülkenin nasıl batırıldığını araştıracak mı?
1 Yanıt Yanıtla +136
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CaSsErDoDo 8 ay
Ben olsam ülkedeki akademisyenleri araştırırdım. Nasıl oluyor da bu ülkede bu kadar çok üniversite ve akademisyen olmasına rağmen dünya çapında kayda değer bir araştırma ortaya çıkmıyor? Nasıl oluyor da akademisyen sıfatını aldıkları halde memur kafasında olabiliyorlar? Nasıl oluyor da bilgi çağında yaşadıkları halde 50 sene öncesinin zihniyetine ve bilgi birikimine sahip oluyorlar? Nasıl oluyor da yeni fikirlerle ve araştırma konularıyla gelen öğrencilerini sindirmek ve önünü kesmek için canla başla çalışıyorlar? Nasıl oluyor da yeni deney teknikleri üzerine google üzerinde bile ufak bir araştırma yapamıyorlar? Bence ülke akademisyenlerinin bunları araştırmaları daha mantıklı olur.



Not: İstisnalar olmakla beraber bu istisnalar yeterli ve tek başına ayakta kalıcı değildirler.
Ben olsam ülkedeki akademisyenleri araştırırdım. Nasıl oluyor da bu ülkede bu kadar çok üniversite ve akademisyen olmasına rağmen dünya çapında kayda değer bir...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +89
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haQQo 8 ay
Haber görselindeki elemanlar en nefretlikler 😒
1 Yanıt Yanıtla +50
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
ThePscho 8 ay
Çok gerekli (!) bir araştırma. Tebrikler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Executor Arhentir 8 ay
Araştıranlar ağır işsiz olmalı
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haQQo 8 ay
Diğer yandan Akademisyenliğin çocuk oyuncağı olduğu bir yerde, çocuk oyuncaklarının böyle salakça bir konuyu araştırmalarından daha doğal ne olabilir.
(Gerçek çocukları tenzih ederim)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e92v8 8 ay
Akademisyenlere bak ülkede o kadar sorun varken youtuberları araştırıyorlar
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nForcer 8 ay e92v8
Her akademisyenin branşı farklı farklı olduğuna göre tabii ki araştıracaklar. Hele yeni medya iletişimciler için bir numaralı araştırma alanı şu sıralar. İletişimcilerden dövize bağlı ekonominin enflasyonla olan ilişkisini araştırmasını bekleyemeyiz ya? O alandaki sorunları iktisatçılar araştırır ancak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sembroni 8 ay
çocukken ne yapardım ?
dışarda futbol-cıncık-saklambaç-seksek-evcilik-böcek kavgası-karınca yuvalarına yem verirdim
evde oyuncaklarla oynardım-premier ligi izlerdim(tv8 de)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
solidsnake99 8 ay
insanlar boş zamanlarında kendini,beynini en az yoracak işler uğraşmak isterler.Şu anki veletler için bu iş youtubedaki boktan içerikleri izlemek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxLORDxx 8 ay
Türk youtuberlar kalitesiz diyenleri anlamıyorum. Şu videoyu çekebilecek potansiyeli olan youtuberlarimiz var. Kimsenin hakkını yemeyin.
youtu.be/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murat8361 8 ay
Bu konu en çok youtuber denen bebelere yaramış .iyi reklam yapmışınız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murat8361 8 ay
Yakında youtubede kapanır iyiki dmax var

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tosuntosun 8 ay
konu ne kadar araştırmalık veya kültür ne kadar kötü durumda anlaşılması açısından çok güzel
bir dönem tv ler tek popüler teknolojik ürün olduğu zamanda.... paparazi haberleri ile reyting alır idi... hatta acun bunun farklı bir versiyonunu dünya turları ile hepimizi tv karşısında kilitlemiş.. daha sonra kendisinin anısında.. miami de denk geldiği gençlerin paten kayan veya plajda üst süz güneşlenen kızların neden olmadığı ... ile de örnekleyebiliriz
geçen seneye kadar yine tv lerin en popüler programları...
evlendirme... kayıp aile bulma.... şu bu gibi... tv lerde aile ler kendi içlerindeki her türlü rezaleti anlatır. ....kimisi rol icabı da olsa.... birbirlerine olmadık hakaret küfürler ile reytingler tavan yapar... cadı kaynana.. cadı gelin... acınası damat adayı.... pop star heveslileri...
ara beni boya beni tlf hatları... bir kısmınız bilmeyebilir.. gerçekten ara beni boya beni hattı vardı 900 lü... ve insanların tlf hatlarında bu alan kodu açık olmadığı halde faturalarına bu noları aradıkları iddiası ile gelen faturalar...
ENKIRRRRRMEN lerin yaptığı rezil kamu personel ve hizmet programları.. bilmem be gün ve meydanları...
en kötü reytingler ise.. tarihimiz ve bugün... bilmem ne araştırma programı.... herkesin konu açıldığında listesinde olan ve hiç kaçırılmayan discovery channel ama adama ordan bir bölüm sorarsın.. bilmez.. hatırlamaz... herkesin mutlaka seyrettiği aslanları ve şempanzelerin çiftleşme programları.. ama diğer bölüm olan sığırcığın çamurdan yuvasını bülbülün çorap şeklindeki yuvasını... kunduz ları veya tarla fareleri bölümünü kimse hatırlamaz
maalesef sadece ülkemizde değil.. genel dünyada bu tür programlar reyting yapıyor...
google da hem ülke hemde dünya genelinde ençok aranılan kelimeler listesi vardır.. haftalık aylık ve yıllık olarak bu istatistikleri paylaşır... her yılı boş verin her gün bile stnadart 2-3 kelime hit olarak aranmıştır....
bir dönem evde bomba nasıl yaparım diye arama yapan amerikalılar gibi... öldürdüğüm kişiyini nasıl saklar yok ederim gibi...
youtuber diye tabir ettiğiniz kişiler de aynı hesab.... dünkü paparazi evlendirme programlarının farklı evrsiyonu....
hatta kendi kendine - evde yap programları gibi.. bir dönem ençok paylaşılan konu evde kavanoz açmak için icatlar paylaşımı idi.. adamlar bir kavanoz açmak için olmadık icatlar yaptırıyor idi.. halbuki kör meyva bıçağı veya kaşık ağzı ile hafifce dürtülen her kavanoz kapağı açılabiliyor iken bunu bir bilimsel çalışma gibi bir MUCİD - İCAD gibi sunmaları... bu tür programlarda artıyor ve konu başlıkları TÜRK İCATLARI - Türk Mucid... icad kelimesinin manasını bilmeyenler için...
hatta Türk mucidinin biri yeni bir bahçe bel i yapmış.... ama ne garibdir ki o nu bir rus onun icad ettiğini 110 yıl öncesinden çalıp youtube de paylaşmış... vay rus pisliği.. bizim icad ları çalıyorlar...
ama kimse saksıda 6kg luk soğan yetiştiren... her biri yaklaşık 60 ila 90cm gelen havuçları yetiştiren, 150 kg luk bal kabağını bahçesinde yetiştirmiş amatör adamın programını izlemiyor.. izlenmesi sayısı 214 bu kişilerin...
elamanın biri ülkemizdeki alabalık jenarasyonunu korumak ve çoğaltmak adına akarsularda kalan son 5-6kg alabalıkları olta ile yakalayıp sonra serbest bırakarak nesillerine faydalı olduğunu belirtiyor.. tabiki ağzına bilmem neresine kanca takılan kendi olmadığı için...
ünv den bir öğretim görevlisi gölün bir tanesine 5bin adet sazan yavrusu bırakıyor.. seyredilme sayısı 25 ama o göle 2 ay sonra balık tutmaya hatta ağ atmaya giden sayısı 3bin....
tv lere çıkmış idi...
iş makinası izleten site açmış gencin biri... ve oldukça da popüler olmuş sitesi.. nedense halkımız heryerde gördüğü iş makinasını saatlerce izlemeyi seviyor. trafik aksasa bile...
tembel çalışkanı sever diye bir tabir var.. belki bilirsiniz...
halkımızda kendi yapmadığı üşendiği şeyleri yapanları grur duyarak övünmeyi çok seviyor. ben var ya..... vekilin yakiniyim.... dayım şurda burda müdür. benim yeğenim öss de 500üncü oldu... sen kimsin diye sorduğunda... VASIFSIZ... ama vasıflı bir yakini olmasından gurur duyarak anlatır.. vasıfsızca...
ne bekliyordunuz ki ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5900 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
youtube, Popüler ve
5 etiket daha youtuber MPopüler sosyal medya Internet Yusuf Akbaş
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 ay Samsung, ilk katlanabilir akıllı telefonunun bu yıl geleceğini doğruladı 8 ay Rusya Federal Uzay Ajansı: Elon Musk, roket teknolojilerini Sovyetler'den aldı 8 ay Hungry Dragon ile yeni bir açlık macerası 8 ay İlk yerli ve milli anakart Çin malı çıktı 8 ay Yeni Game of Thrones dizisinin çekim tarihi belli oldu 8 ay IFA 2018 fuarında kablosuz kulaklıklar moda 8 ay Xiaomi Mi Mix 3 kızaklı kamerası videoda göründü 8 ay Huawei Honor 8X özellikleri belli oldu 8 ay Battlefield 5 açık betası bugün başlıyor: İşte detaylar 8 ay Dragon uzay kapsülünün Dünya'ya dönüşünü bir de böyle izleyin 8 ay Hitman Sniper, kısa süreliğine Android kullanıcıları için ücretsiz 8 ay Nubia Red Magic 2, Snapdragon 845 ve tetik düğmeler ile geliyor 8 ay Audi tamamen elektrikli ilk SUV'unun seri üretimine başladı 8 ay Oyunculara müjde: Razer Phone 2 geliyor 8 ay Teknolojide ihracatın artması amacıyla Yenilikçi Ticaret Platformu kuruldu 8 ay Arılar üzerinde yapılan araştırma, iş birliğinin evrimine ışık tutuyor 8 ay Microsoft, Skype'ın tasarımını tekrar yenileyeceğini duyurdu 8 ay Panasonic, Avrupa genel merkezini İngiltere'den Amsterdam'a taşıyor 8 ay Samsung, Bixby'yi iyileştirmek için Google ile çalışmak istiyor 8 ay Putin'in yerli makam aracı Aurus Senat dünyaya açılıyor 8 ay GÖRÜNTÜLENEN Akademisyenler Türk YouTuber’ları araştırdı Sonraki Vivo X23'ün ilginç lansman davetiyesi ortaya çıktı 8 ay AMD 7nm Radeon ekran kartını bu yıl piyasaya sürecek 8 ay Blockchain alanında en çok patent başvurusunda bulunan şirket Alibaba 8 ay Asus PG27UQ monitör incelemesi "4K, 144Hz, G-SYNC ve HDR" 8 ay Çinli e-ticaret devinin CEO'su ABD'de tutuklandı 8 ay Battlefield 5'in çıkış tarihinin ertelenmesi EA hisselerini düşüşe geçirdi 8 ay AB ülkeleri yaz-kış saati uygulamasına veda ediyor 8 ay Xiaomi'den otomobil içerisindeki havayı değiştiren 8 dolarlık aksesuar 8 ay Huawei Mate 20 Pro'nun basın görselleri ortaya çıktı 8 ay Sennheiser’dan üst seviye kablosuz kulaklık 8 ay Crucial BX500 SSD serisi duyuruldu 8 ay Motorola P30 Note tanıtıldı! Motorola P30 Note özellikleri ve fiyatı 8 ay Volkswagen'deki emisyon skandalı benzinli araçlara da sıçramış olabilir 8 ay Razer’dan oyuncular için 3 yeni ürün 8 ay Parmak izi sensörüne sahip Chromebook'lar yolda 8 ay Palm logosu sızdırıldı 8 ay MSI P65 Creator dizüstü modeli performansıyla içerik üreticilerini hedefliyor 8 ay Google bu sene Pixel marka bir akıllı saat çıkarmayacak 8 ay LG V40’ın tüm teknik özellikleri sızdırıldı 8 ay Anthem demosunun çıkış tarihi açıklandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim