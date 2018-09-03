Akademisyenler Türk YouTuber’ları araştırdı

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YouTube, günümüzde öylesine popüler bir hale geldi ki gençler, sinema ve dizi oyuncularından daha çok YouTuber’lara ilgi gösterir oldu. Altın Kelebek Ödülleri de dahil olmak üzere pek çok önemli ödülde “En iyi YouTuber” kategorisi eklendi. YouTuber’lar şimdi de akademisyenlerin araştırmasına konu oldu.

İlgi görme nedenleri araştırıldı

İzmir Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenleri tarafından yapılan çalışmayla popüler YouTuber’ların videoları incelenerek, ilgi görme nedenleri araştırıldı. Çalışma kapsamında videoları incelenen 10 adet YouTuber şunlar: Enes Batur, Orkun Işıtmak, Uras Benlioğlu, Merve Özkaynak, Danla Bilic, Meryem Can, Duygu Özaslan, Duygu Köseoğlu, Gurbetçi Aile ve İlkay Zaman.

Araştırmayı yapan Doç. Dr. Ferah Onat ve Dr. Göker Gülay, "YouTube ünlüsü olarak adlandırılan dijital içerik üreticilerini ele alan bu araştırmada, ünlülerin izleyicileriyle kurdukları para sosyal etkileşimi neden ve nasıl oluşturmaya çalıştıklarını tespit etmeye çalıştık. İzleyicilerin çok izlediği, derin bağ kurdukları tipteki videoların nasıl özellikler taşıdığını ortaya çıkarmak için uğraştık." dedi.

YouTuber’ların duygu aktarımları, izleyiciyi bağımlı hale getiriyor

Araştırma sonucunda YouTuber’ların izleyici ile kurduğu duygusal bağın, önemi ortaya çıktı. Videoların yüzde 95,3’ünde duygularından söz ettikleri ve bunları sözel, davranışsal ya da her iki türde dışa vurgukları gözlemlendi. Videoların yüzde 96,5’inde izleyicilerle doğrudan göz teması kurulduğu görülüyor. Yüzde 92,9 oranla konuşmalara gündelik sohbete başlar gibi hal hatır sorulara başlanıyor. Videoların yüzde 83,5’i YouTuber’ın evinde, bahçesinde veya yaşadığı bölgeye çok yakın mekanlarda çekilmiş.

En yüksek oranda kullanımın duygu paylaşımı, göz teması ve günlük dil gibi unsurların olması, Youtube ünlüleriyle yüz yüze konuşuyormuşçasına etkileşime girmeyi kolaylaştıran, destekleyen ve izleyicide bağımlılık haline getiren en önemli davranışlar olarak ortaya çıktı





Videoları izleyen kişilerin önerilerine, fikirlerine ve eleştirilerine değer verildiğinin hissettirilmesi videoların etkileşim düzeyini oldukça arttıran bir başka faktör.

Videolarda yüz yüze iletişimin tüm özellikleri kullanılıyor

Sonuç olarak; izleyicinin kendini rahat hissedeceği, kendisiyle yüz yüze iletişimin tüm özelliklerini kullanarak iletişim kuran, keyif aldığı müzikler kullanan Youtube ünlülerinin, para sosyal etkileşim öğelerini etkin biçimde kullandıkları görülüyor. Bu da videoların izlenme, yorum vb. sayılarına olumlu olarak yansıyor.

YouTube bügün 1 buçuk milyarı aşan izleyici sayısı ile günümüzün en popüler televizyonu haline geldi. Her dakikada ortalama 400 saatlik video yayına giriyor ve her ay 6 milyar saat video izleniyor.

http://www.iha.com.tr/haber-iste-youtube-fenomenlerinin-sirlari-740392/