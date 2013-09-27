Akıllı cep telefonları için geliştirilen dünyanın lazer destekli ilk ölçüm aksesuarı: Spike





İlginç, faydalı ve gelişmiş teknolojik ürünlerin merkezi duruma gelen Kickstarter üzerinde başlatılan güncel projelerden Spike, akıllı cep telefonları için geliştirilen dünyanın lazer destekli ilk ölçüm aksesuarı olarak yola çıkıyor.

Kickstarter platformundan Ike adlı geliştirici tarafından görücüye çıkartılan Spike, iOS ya da Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonlarının arkasına takılıyor ve bünyesinde barındırdığı lazer mesafe bulucu (905 nm Class 1 göze zararlı değil), pusula ve GPS sistemiyle kişilere herhangi bir mimari yapının ya da modelin farklı ölçülerini tam olarak verebiliyor. Özel uygulaması sayesinde akıllı cihazların kameralarından yararlanarak arttırılmış gerçeklik sistemiyle kolay seçim imkanı da tanıyan Spike, ölçümlerini 200 yards (182.88 metre) mesafeden yapabiliyor ve bağlantısını Bluetooth üzerinden kuruyor. Genel olarak mesafe ölçüm işlemleri için mühendis, film yapımcısı, mimar ya da iç mimar gibi kişilere her zaman yanlarında taşıyabilecekleri kapsamlı bir çözüm sağlayan ölçüm cihazı, ayı zamanda JPEGs, CSV, Google KMZ (Earth), SHP ve ikeDesktop gibi farklı formatlarda kayıt yapabiliyor.

Değiştirilebilir li-on bataryası ile 2 saat aktif kullanım ömrü sunabilen Spike, microUSB üzerinde şarj edilebiliyor ve 90 x 50 x 20mm boyut yanında ortalama 100 gram ağırlık değerleriyle oldukça taşınabilir bir yapı ortaya koyuyor. Site üzerinde yapılacak 299$ (ABD dışı 20$ kargo) bağış ile 2014 Nisan ayında elde edilebilen Spike, başlatılırken konan 100,00$ hedefin bitimine daha 32 gün kalan 126 bağış ile 35,828$'lık kısmını toplamış durumda. Ürün hakkında hazırlanan ayrıntılı tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/131581426/spike-laser-accurate-measurement-and-modelling-on?ref=category