Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Akıllı cep telefonları için geliştirilen dünyanın lazer destekli ilk ölçüm aksesuarı: Spike

5 yıl
17,9b
1
7
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Akıllı cep telefonları için geliştirilen dünyanın lazer destekli ilk ölçüm aksesuarı: Spike
İlginç, faydalı ve gelişmiş teknolojik ürünlerin merkezi duruma gelen Kickstarter üzerinde başlatılan güncel projelerden Spike, akıllı cep telefonları için geliştirilen dünyanın lazer destekli ilk ölçüm aksesuarı olarak yola çıkıyor.
Kickstarter platformundan Ike adlı geliştirici tarafından görücüye çıkartılan Spike, iOS ya da Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonlarının arkasına takılıyor ve bünyesinde barındırdığı lazer mesafe bulucu (905 nm Class 1 göze zararlı değil), pusula ve GPS sistemiyle kişilere herhangi bir mimari yapının ya da modelin farklı ölçülerini tam olarak verebiliyor. Özel uygulaması sayesinde akıllı cihazların kameralarından yararlanarak arttırılmış gerçeklik sistemiyle kolay seçim imkanı da tanıyan Spike, ölçümlerini 200 yards (182.88 metre) mesafeden yapabiliyor ve bağlantısını Bluetooth üzerinden kuruyor. Genel olarak mesafe ölçüm işlemleri için mühendis, film yapımcısı, mimar ya da iç mimar gibi kişilere her zaman yanlarında taşıyabilecekleri kapsamlı bir çözüm sağlayan ölçüm cihazı, ayı zamanda JPEGs, CSV, Google KMZ (Earth), SHP ve ikeDesktop gibi farklı formatlarda kayıt yapabiliyor.
Değiştirilebilir li-on bataryası ile 2 saat aktif kullanım ömrü sunabilen Spike, microUSB üzerinde şarj edilebiliyor ve 90 x 50 x 20mm boyut yanında ortalama 100 gram ağırlık değerleriyle oldukça taşınabilir bir yapı ortaya koyuyor. Site üzerinde yapılacak 299$ (ABD dışı 20$ kargo) bağış ile 2014 Nisan ayında elde edilebilen Spike, başlatılırken konan 100,00$ hedefin bitimine daha 32 gün kalan 126 bağış ile 35,828$'lık kısmını toplamış durumda. Ürün hakkında hazırlanan ayrıntılı tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Akıllı cep telefonları için geliştirilen dünyanın lazer destekli ilk ölçüm aksesuarı: Spike

http://www.kickstarter.com/projects/131581426/spike-laser-accurate-measurement-and-modelling-on?ref=category Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
SliTheRiNN 5 yıl en beğenilen
Çinlilerin oldukça ilgisini çekebilecek bi ürüne benziyor
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
bu spike lazer metreyi nereden alabiliriz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
lazerli ölcü cıhazı akıllı telefonlara indire biliniyormu bilgilendirirseniz sevinirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
isden 3 yıl
Merhaba, Spike Lazer Ölçüm Cihazı hakkında ayrıntılı bilgiye: www.spike.isden.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
certel44 4 yıl
Bu ürünü nerden nasıl temin edebiliriz acaba bilen arkadaşlar yardımcı olabilirmi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SliTheRiNN 5 yıl en beğenilen
Çinlilerin oldukça ilgisini çekebilecek bi ürüne benziyor
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sinoka 5 yıl
Oyunlar için yaşadığımız yerler ile ilgili haritalar yapılabilir. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cryzboy43 5 yıl
aletın fıyatı cok ıyı ama olcu hasasıyetı konusunda sıkıntıları olabılır..
daha cok taslak calısmlarında kullanılır gıbı ..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "Heberleri ile Neşe Katan" Teknoloji ve Oyun Programı 5 yıl iPhone 5C ön inceleme: "Kullanım, perfomans, kamera ve dahası..." Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim