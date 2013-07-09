Akıllı cep telefonları ve tabletler için oyun kontrol aparatı: Invisible Gamepad

Dokunmatik ekrana sahip akıllı cep telefonları ve tabletler için geliştirilen Invisible Gamepad isimli ürün, kullanıcılara sağladığı geri bildirim sayesinde çok daha etkili bir oyun deneyimi ortaya konmasına yardımcı oluyor.

Kickstarter üzerinde Obinova LLC tarafından başlatılan güncel projelerden Invisible Gamepad, dokunmatik ekrana sahip akıllı cihazların ekranları üzerine (Koruma filmleri şeklinde) takılarak dokunsal geri bildirim sağlıyor ve özellikle aksiyon oyunlarında ciddi fark yaratıyor. Şeffaf yapıda geliştirilen ve 63 farklı buton seçeneğiyle gelen Invisible Gamepad, platfom seçmeden hemen hemen bütünü cihaz ve oyun çeşitleri ile kullanılabiliyor.

Site üzerinde yapılacak 7$ (5$ kargo) bağış ile Ekim ayında elde edilebilen ürün, başlatılırken konan 7,000$ hedefin 507 bağış ile 5,200$'lık kısmını toplamış durumda. Bitimine 46 gün kalan Invisible Gamepad projesi hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/1750839532/invisible-gamepad-precise-and-convenient-mobile-ga?ref=category