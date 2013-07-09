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Akıllı cep telefonları ve tabletler için oyun kontrol aparatı: Invisible Gamepad

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı cep telefonları ve tabletler için oyun kontrol aparatı: Invisible Gamepad
Dokunmatik ekrana sahip akıllı cep telefonları ve tabletler için geliştirilen Invisible Gamepad isimli ürün, kullanıcılara sağladığı geri bildirim sayesinde çok daha etkili bir oyun deneyimi ortaya konmasına yardımcı oluyor.
Kickstarter üzerinde Obinova LLC tarafından başlatılan güncel projelerden Invisible Gamepad, dokunmatik ekrana sahip akıllı cihazların ekranları üzerine (Koruma filmleri şeklinde) takılarak dokunsal geri bildirim sağlıyor ve özellikle aksiyon oyunlarında ciddi fark yaratıyor. Şeffaf yapıda geliştirilen ve 63 farklı buton seçeneğiyle gelen Invisible Gamepad, platfom seçmeden hemen hemen bütünü cihaz ve oyun çeşitleri ile kullanılabiliyor.
Site üzerinde yapılacak 7$ (5$ kargo) bağış ile Ekim ayında elde edilebilen ürün, başlatılırken konan 7,000$ hedefin 507 bağış ile 5,200$'lık kısmını toplamış durumda. Bitimine 46 gün kalan Invisible Gamepad projesi hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Akıllı cep telefonları ve tabletler için oyun kontrol aparatı: Invisible Gamepad

http://www.kickstarter.com/projects/1750839532/invisible-gamepad-precise-and-convenient-mobile-ga?ref=category Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
-mehmet- 5 yıl
reklam videosunu iyi hazırlamışlar buna rağmen bende gereksiz buldum.
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sertacarslan 5 yıl
Kontrollerin yerini hissetmek hiç yoktan iyidir mutlaka, ama keşke iki katmanlı ve üst katmanı hareketli bir joystick falan da olsaydı pakette.
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kızgınjapon 5 yıl
faydasizfasulye
etkilenmedim

nickinden belli oluyor kardeşim...
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darknesss45 5 yıl
Video cok komik lan
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Stansflower 5 yıl
Bence hiç fena fikir değil. Sonuçta yanında taşıdığın ama sana ağırlık olmayacak bir gamepad. Kickstarter projesi gerçekleşirse ilk alacaklardan biri olabilirim.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
sacma
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HumbiGumbi 5 yıl
yani ?
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DH Misafiri 5 yıl
Gereksiz
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mehmedaltair 5 yıl
daha önce kickstarter'da benzerleri vardı
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metamm 5 yıl
Ne kadar gereksiz bir şey bu Allah size akıl fikir versin :D
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