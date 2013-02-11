Akıllı cihazlar için geliştirilmiş en esnek stantlardan biri,"Gekko Stand"





Taşınabilir akıllı cihazlar için Kickstarter üzerinde başlatılmış bir proje olan Gekko Stand, her türlü kullanım alanında sunduğu performans ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Kickstarter üzerinde Dwight Houser tarafından başlatılan bir proje olan Gekko Stand, sunduğu kullanım kolaylığı ile öne çıkıyor. Oldukça esnek ve sağlam bir malzemeden üretilmiş olan ayak, NanoSuction teknolojisi sayesinde istenilen her türlü malzemeye ya da akıllı cihaza yapışabiliyor. Kullanıcıların mıknatıs sistemlerini elektronik cihazlarda kullanmayı fazla tercih etmediklerini belirten Dwight Houser, bu nedenle NanoSuction teknolojisini kullandıkları belirtiyor. Örnek videolarda oldukça sağlam bir yapışma kabiliyetine sahip olan teknoloji, piyasadaki güncel akıllı telefonlar ya da tabletler ile çalışabiliyor.

Kıskaçlı ayak aparatı sayesinde araba kullanımlarına da uygun olan cihaz, kıvrımlı yapısı sayesinde farklı açılarda oldukça kolay bir kullanım sağlıyor. Projeye başlanırken konan 20,000$ hedefin henüz 42 bağış ile 2,200$'lık kısmı toplanmış ve bitime 31 gün kalmış durumda. Proje başarıya ulaşırsa mart ayında piyasaya çıkacak olan ürününün resmi fiyatı belli olmasa da, Kickstarter üzerinde yapılacak 30$'lık bağış ile elde edilebiliyor. Ayrıca proje hakkında hazırlanmış tanıtım videolarına aşağıdan ulşarak ürünün gerçekte nasıl işlediğini görebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/dwighthouser/gekko-stand-universal-and-adjustable-nanosuction-s?ref=recently_launched

http://www.kickstarter.com/projects/dwighthouser/gekko-stand-universal-and-adjustable-nanosuction-s?ref=recently_launched