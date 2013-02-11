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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Akıllı cihazlar için geliştirilmiş en esnek stantlardan biri,"Gekko Stand"

6 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı cihazlar için geliştirilmiş en esnek stantlardan biri,
Taşınabilir akıllı cihazlar için Kickstarter üzerinde başlatılmış bir proje olan Gekko Stand, her türlü kullanım alanında sunduğu performans ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Kickstarter üzerinde Dwight Houser tarafından başlatılan bir proje olan Gekko Stand, sunduğu kullanım kolaylığı ile öne çıkıyor. Oldukça esnek ve sağlam bir malzemeden üretilmiş olan ayak, NanoSuction teknolojisi sayesinde istenilen her türlü malzemeye ya da akıllı cihaza yapışabiliyor. Kullanıcıların mıknatıs sistemlerini elektronik cihazlarda kullanmayı fazla tercih etmediklerini belirten Dwight Houser, bu nedenle NanoSuction teknolojisini kullandıkları belirtiyor. Örnek videolarda oldukça sağlam bir yapışma kabiliyetine sahip olan teknoloji, piyasadaki güncel akıllı telefonlar ya da tabletler ile çalışabiliyor.
Kıskaçlı ayak aparatı sayesinde araba kullanımlarına da uygun olan cihaz, kıvrımlı yapısı sayesinde farklı açılarda oldukça kolay bir kullanım sağlıyor. Projeye başlanırken konan 20,000$ hedefin henüz 42 bağış ile 2,200$'lık kısmı toplanmış ve bitime 31 gün kalmış durumda. Proje başarıya ulaşırsa mart ayında piyasaya çıkacak olan ürününün resmi fiyatı belli olmasa da, Kickstarter üzerinde yapılacak 30$'lık bağış ile elde edilebiliyor. Ayrıca proje hakkında hazırlanmış tanıtım videolarına aşağıdan ulşarak ürünün gerçekte nasıl işlediğini görebilirsiniz.
http://www.kickstarter.com/projects/dwighthouser/gekko-stand-universal-and-adjustable-nanosuction-s?ref=recently_launched 

http://www.kickstarter.com/projects/dwighthouser/gekko-stand-universal-and-adjustable-nanosuction-s?ref=recently_launched Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 6 yıl
yapsınlar bakalım
çinliler her zamana daha ucuzunu yapıyor zaten :D
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arel.gr 6 yıl
fiyatlandırılmış bor yağı hortumu !
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Zordion 6 yıl
Kickstarter da bu aralar revacta.
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HectorBarbossa 6 yıl
Araba da çok işe yarar. :)
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ahmckr 6 yıl
Çıktığı gibi alırım. Hem iphone'u hem ipad'i rahatlikla kullanirim.
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NOSTOY 6 yıl
iyiymiş işe yarar
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rorschach_ 6 yıl
keko stand
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