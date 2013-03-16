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Akıllı cihazlar için yeni bir ekran koruyucusu projesi, "The Holy Grail"

6 yıl
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36
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı cihazlar için yeni bir ekran koruyucusu projesi,
Farklı fikir ve projelere destek aramaya devam eden Kickstarter, gün geçtikçe daha popüler olmaya devam ediyor. Site üzerinde başlatılan son projelerden birisi olan The Holy Grail ekran koruyucusu, aradığı desteği bulmuş durumda.
Kickstarter üzerinde Sir Lancelot's Armor tarafından başlatılmış bir proje olan ve The Holy Grail ismine sahip olan ürün, farklı akıllı cihazlar için geliştirilmiş başarılı bir ekran koruyucusu. Proje açıklamasında piyasada mevcut olan en sağlam malzemenin kullanıldığı belirtilen koruyucu, akıllı cihazlar üzerine gelen her türlü darbeyi absorbe edebiliyor. Akıllı cihazlar üzerine rahatça takılabilen The Holy Grail, arkasında hiç hava ya da baloncuk bırakmıyor.
 
Akıllı cihazlar için yeni bir ekran koruyucusu projesi,
Kapasitif ekranlar üzerinde tepki kaybı ya da performans kaybı da yaşatmadığı belirtilen The Holy Grail ekran koruyucusu, iPhone 5, iPhone 4, Nexus 4, Galaxy S3 modelleri için 20$, Apple'ın ufak boyutlu tablet bilgisayar modeli olan iPad Mini için ise 30$ bağış ile nisan ayında elde edilebiliyor.
Site üzerinde projeye başlanırken konan 5,000$'lık hedefin bitimine 12 gün kala 457 bağış ile 18,758$'lık kısmını toplayarak başarıya ulaşan The Holy Grail ekran koruyucusu hakkında hazırlanmış tanıtımı videolarını aşağıda bulabilirsiniz.
http://www.kickstarter.com/projects/945543747/impact-and-super-scratch-resistant-screen-protecto?ref=category 


http://www.kickstarter.com/projects/945543747/impact-and-super-scratch-resistant-screen-protecto?ref=category Yorum Yaz
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xense 6 yıl en beğenilen
gereksiz testler yanıltıcı olabilir arkadaşlar. bu uygulamadan sonra düşme testi yapmaları lazımdı. 170cm yuksekten beton zemine düşşe ne olacak onu görmek isterim. zaten iphone ekranına kaç defa cekiç ile vuruyoruz ki??
gereksiz testler yanıltıcı olabilir arkadaşlar. bu uygulamadan sonra düşme testi yapmaları lazımdı. 170cm yuksekten beton zemine düşşe ne olacak onu görmek iste...
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rorschach_ 6 yıl
Kimsede dememiş ki sgp nin böyle bir şeyi var diye.
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dragonmania 6 yıl
Ekran kalitesini dusurmesinde.
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DH Misafiri 6 yıl
Bu ekran koruyucudan istiyorum
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cihangir12 6 yıl
Çekiçi ben çok yumuşak vurdugunu ve bu testin tamamen kandırmaca oldugunu ve bu ürünün asla koruma sağlamayacagını düşünüyorum. o telefon ekran üstüne düşerse emin olun o camı kırılır.
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ycanatilgan 6 yıl
Çok beğendim
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saltooo 6 yıl
İpg gibi puslu gösteriyor mu acaba
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Zogguko 6 yıl
geçen cebit temi ne bunun gibi bir koruyucu tanıtıp satıyorlardı adam gözümüzün önünde tabletin üzerinde bıçakla domates doğruyordu çizilme falan yoktu onların markası neydi nereden bulabilirim
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demo22 6 yıl
yclycl
1.videoda dikkat ederseniz bıçakla kestiği yerde bi delik oluşuyor, FAIL !!!

ne bekliyorsun ? sonuç da o yapılan testlerin yüzde yüzü başına gelmez gelirsede yapacak birşey yok.
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Zenci Forvet 6 yıl
Güzel fikir.
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ObjektifPoint.Net 6 yıl
hangi psikolojisi bozuk telefonuna bu işkenceleri yapacak ki. bunları yapmıyoruz biz kullanıcılar kaza oluyor yalnışlıkla düşüyor felan koşarken gömleğin cebinden telefon yere düşünce ne olacak ya da cebime tam tam koyacakken telefonu elimden kayıp betonu öperse sağlam çıkacak mı ?
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Pulstar 6 yıl ObjektifPoint.Net
hayaldeki_hayat

hangi psikolojisi bozuk telefonuna bu işkenceleri yapacak ki. bunları yapmıyoruz biz kullanıcılar kaza oluyor yalnışlıkla düşüyor felan koşarken gömleğin cebinden telefon yere düşünce ne olacak ya da cebime tam tam koyacakken telefonu elimden kayıp betonu öperse sağlam çıkacak mı ?

Hocam ben anlatılmak isteneni şöyle anladım.

Bu bizim bildiğimiz film ekran koruyuculardan değil.

Daha kalın bir malzeme. Senin bahsettiğin durumlarda ekranın zarar göreceğine bu parça görsün.

Ayrıca film ekran koruyucuların aksine kendini belli etmemesi, hava kabarcığı bırakmaması, portakal veya gökkuşağı deseni vermemesi (tabi vermiyorsa) bile alınması için bir sebep.

20$'a kaliteli ekran koruyucu alıyorsun ya portakal deseni ya da gökkuşağı deseni veriyor. Çoğunluğu ekrana tam oturmadığı için de kalın kenarları kendini hemen belli ediyor.
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cumhurkey 6 yıl
iPhone 5, iPhone 4, Nexus 4, Galaxy S3 modelleri için varmış. bunlar zaten gorilla glass camlı değilmiydi. bu modellerin ekranlarınada çekiç vurup çivi çakmaya çalışmıyorlarmıydı? şimdi bu telefonun kendi camının sağlamlığımı, malzemenin sağlamlığımı?
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Ajzen 6 yıl
Nisan ayı bi gelsin de
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