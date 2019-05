Akıllı cihazlar için yeni bir ekran koruyucusu projesi, "The Holy Grail"

Farklı fikir ve projelere destek aramaya devam eden Kickstarter, gün geçtikçe daha popüler olmaya devam ediyor. Site üzerinde başlatılan son projelerden birisi olan The Holy Grail ekran koruyucusu, aradığı desteği bulmuş durumda.

Kickstarter üzerinde Sir Lancelot's Armor tarafından başlatılmış bir proje olan ve The Holy Grail ismine sahip olan ürün, farklı akıllı cihazlar için geliştirilmiş başarılı bir ekran koruyucusu. Proje açıklamasında piyasada mevcut olan en sağlam malzemenin kullanıldığı belirtilen koruyucu, akıllı cihazlar üzerine gelen her türlü darbeyi absorbe edebiliyor. Akıllı cihazlar üzerine rahatça takılabilen The Holy Grail, arkasında hiç hava ya da baloncuk bırakmıyor.

Kapasitif ekranlar üzerinde tepki kaybı ya da performans kaybı da yaşatmadığı belirtilen The Holy Grail ekran koruyucusu, iPhone 5, iPhone 4, Nexus 4, Galaxy S3 modelleri için 20$, Apple'ın ufak boyutlu tablet bilgisayar modeli olan iPad Mini için ise 30$ bağış ile nisan ayında elde edilebiliyor.

Site üzerinde projeye başlanırken konan 5,000$'lık hedefin bitimine 12 gün kala 457 bağış ile 18,758$'lık kısmını toplayarak başarıya ulaşan The Holy Grail ekran koruyucusu hakkında hazırlanmış tanıtımı videolarını aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/945543747/impact-and-super-scratch-resistant-screen-protecto?ref=category





