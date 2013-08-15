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Akıllı cihazlar ile kontrol edilebilen Sphero isimli akıllı robot modelinin yeni versiyonu duyuruldu

5 yıl
2,2b
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5
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı cihazlar ile kontrol edilebilen Sphero isimli akıllı robot modelinin yeni versiyonu duyuruldu
iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonları ya da tabletler ile kontrol edilebilen ve Orbotix tarafından geliştirilen akıllı robot modeli Sphero'nun 2.0 sürümü duyuruldu.
Tenis topu büyüklüğünde geliştirilen Sphero 2.0, yerine geldiği modele oranla daha hızlı bir motora, daha yumuşak dönüş yapabilme yeteneğine ve çok daha parlak LED aydınlatma sistemine sahip. Su geçirmez yapıda geliştirilen Sphero 2.0, beraberinde gelen farklı rampalar ve geliştirilen 25 farklı uygulama / oyun ile büyük ya da küçük herkes için eğlenceli saatler vaat ediyor ve Bluetooth üzerinden kablosuz olarak kontrol edilebiliyor.
Şimdilik 129.99$ fiyat etiketiyle ön-sipariş yapılarak satın alınabilen Sphero 2.0, 30 Ağustos tarihinde dağıtılmaya başlanıyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://mashable.com/2013/08/14/sphero-2-0/ Yorum Yaz
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alito 5 yıl
Tutar bu ama ucuz Çin malı çakmaları piyasaya daha fazla hakim olacaktır.
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Ciginix 5 yıl
DubSteq
Bunun neresi robot. Motorlu su geçirmez lastik top bu.

Eksileri yemişsin ama haklısın, böyle robot olmaz olsun.
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iboocum 5 yıl
o fiyata bir de kamerası olsaydı keşke
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crazywinner3 5 yıl
Tanıtım videosu mükemmel olmuş ama çok pahalı be
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DubSteq 5 yıl
Bunun neresi robot. Motorlu su geçirmez lastik top bu.
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