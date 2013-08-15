Akıllı cihazlar ile kontrol edilebilen Sphero isimli akıllı robot modelinin yeni versiyonu duyuruldu

iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonları ya da tabletler ile kontrol edilebilen ve Orbotix tarafından geliştirilen akıllı robot modeli Sphero'nun 2.0 sürümü duyuruldu.

Tenis topu büyüklüğünde geliştirilen Sphero 2.0, yerine geldiği modele oranla daha hızlı bir motora, daha yumuşak dönüş yapabilme yeteneğine ve çok daha parlak LED aydınlatma sistemine sahip. Su geçirmez yapıda geliştirilen Sphero 2.0, beraberinde gelen farklı rampalar ve geliştirilen 25 farklı uygulama / oyun ile büyük ya da küçük herkes için eğlenceli saatler vaat ediyor ve Bluetooth üzerinden kablosuz olarak kontrol edilebiliyor.

Şimdilik 129.99$ fiyat etiketiyle ön-sipariş yapılarak satın alınabilen Sphero 2.0, 30 Ağustos tarihinde dağıtılmaya başlanıyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://mashable.com/2013/08/14/sphero-2-0/