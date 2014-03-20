Akıllı cihazlara profesyonel mikroskop benzeri büyütme verebilen ilk lens: Micro Phone Lens

Kickstarter üzerinde akıllı cihazlara özel hazırladığı "Micro Phone Lens 15x" isimli lens projesiyle 91,524$ gibi oldukça yüksek bir bağış miktarı toplamayı başaran Thomas Larson, bu noktada durmayarak dünyanın profesyonel mikroskop benzeri büyütme verebilen ilk lens modeliyle yeniden Kickstarter'da destek aramaya başladı.

Daha önceki modelin aksine "Micro Phone Lens 150x" olarak adlandırılan ve 5MP ya da daha yüksek çözünürlüğe sahip akıllı cihazlarla (Tablet, telefon) uyumlu olarak kullanılabilen lens, eski model gibi telefon üzerinde unutacak kadar ufak bir gövde yapısına sahip. Verdiği 150 kat büyütme değeriyle birçok profesyonel mikroskop ile yarışabildiği belirtilen ürün, esnek platin-katalize polimerden yapılmış gövdesi ile çizilmelere karşı dayanıklı optiğiyle de uzun ömürlü bir yapı ortaya koyabiliyor. Lens üzerine konulan mikroskop lamına yapılan hafif bastırma ile netleme yapabilen ve beraberinde gelen harici ışık kaynağıyla güzel sonuçlar verebilen Micro Phone Lens 150x, kameraya yapışabiliyor olmasıyla da kaybolma sorunlarının önüne geçebiliyor.

Kickstarter'da koyulan 50,000$ hedefin, bitimine daha 29 gün kala 35,039$'lık kısmını toplamayı başaran Micro Phone Lens 150x, yapılacak en az 49$ (ABD dışı 10$ kargo) bağış ile 2014 Temmuz ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izletebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/968523355/micro-phone-lens-150x-cell-phone-based-microscope?ref=discovery