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Akıllı cihazlara profesyonel mikroskop benzeri büyütme verebilen ilk lens: Micro Phone Lens

5 yıl
3b
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10
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı cihazlara profesyonel mikroskop benzeri büyütme verebilen ilk lens: Micro Phone Lens
Akıllı cihazlara profesyonel mikroskop benzeri büyütme verebilen ilk lens: Micro Phone Lens
Kickstarter üzerinde akıllı cihazlara özel hazırladığı "Micro Phone Lens 15x" isimli lens projesiyle 91,524$ gibi oldukça yüksek bir bağış miktarı toplamayı başaran Thomas Larson, bu noktada durmayarak dünyanın profesyonel mikroskop benzeri büyütme verebilen ilk lens modeliyle yeniden Kickstarter'da destek aramaya başladı.
Daha önceki modelin aksine "Micro Phone Lens 150x" olarak adlandırılan ve 5MP ya da daha yüksek çözünürlüğe sahip akıllı cihazlarla (Tablet, telefon) uyumlu olarak kullanılabilen lens, eski model gibi telefon üzerinde unutacak kadar ufak bir gövde yapısına sahip. Verdiği 150 kat büyütme değeriyle birçok profesyonel mikroskop ile yarışabildiği belirtilen ürün, esnek platin-katalize polimerden yapılmış gövdesi ile çizilmelere karşı dayanıklı optiğiyle de uzun ömürlü bir yapı ortaya koyabiliyor. Lens üzerine konulan mikroskop lamına yapılan hafif bastırma ile netleme yapabilen ve beraberinde gelen harici ışık kaynağıyla güzel sonuçlar verebilen Micro Phone Lens 150x, kameraya yapışabiliyor olmasıyla da kaybolma sorunlarının önüne geçebiliyor.
Kickstarter'da koyulan 50,000$ hedefin, bitimine daha 29 gün kala 35,039$'lık kısmını toplamayı başaran  Micro Phone Lens 150x, yapılacak en az 49$ (ABD dışı 10$ kargo) bağış ile 2014 Temmuz ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izletebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/968523355/micro-phone-lens-150x-cell-phone-based-microscope?ref=discovery Yorum Yaz
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crysisis 5 yıl en beğenilen
Mükemmel, telefonlar sadece ram ve işlemci yığını olmasın, farklı alanlarda da işlevsel olsun, bravo.
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Inque 5 yıl
Optik zoom yapan telefonlar da artik üretilmelidir.
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Captain_Ivy 5 yıl
Müzik güzelmiş..

Edit; müziğin ismini buldum

Clair de lune-debussy
The synthonic orchestra & band & choir
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OverClocK1ng 5 yıl
Fiyat öyle abartı ki.
Akıllı telefonların üzerindeki fotoğraf makinalarının (Galaxy S4)
13Mpixel + 2Mpixel olmak üzere 2 tane kamerasının toplam maliyeti
20 Dolar tutarken bunun 50 dolar olması epey abartı bir fiyat...
1 Yanıt Yanıtla
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Metabolism 5 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Fiyat öyle abartı ki.
Akıllı telefonların üzerindeki fotoğraf makinalarının (Galaxy S4)
13Mpixel + 2Mpixel olmak üzere 2 tane kamerasının toplam maliyeti
20 Dolar tutarken bunun 50 dolar olması epey abartı bir fiyat...

Belki daha uygun olabilirdi fakat yinede fotograf makinalarinin degeri mp ile ölçülmez
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DH Misafiri 5 yıl
Sabirsizlikla bekliyorum. Hemen alirim, tam aradigim sey.
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GRİNG0 5 yıl
Tam aradigim turden bir sey olmus. 50 mp fotograf ceken, 4k video kaydeden telefonlarla ugrasacaklarina soyle bir sey yapsalardi daha makbul gecerdi. Telefon sektorunu liderleri(!)
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lordakrep 5 yıl
ilginç ve güzel bir tasarım olmuş
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cinemaker 5 yıl
Nokia 3210 dan nerelere geldi şu telefonlar vay be
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Creation Epic 5 yıl
İlginç bir fikir, normalde bu tür aparatlar çok büyük olur fakat Thomas arkadaşımız gayet küçültmüş ürünü bekleyip görelim bakalım
Yanıtla +2
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crysisis 5 yıl en beğenilen
Mükemmel, telefonlar sadece ram ve işlemci yığını olmasın, farklı alanlarda da işlevsel olsun, bravo.
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