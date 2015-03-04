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"Akıllı ip" projesi Kickstarter'da başarıya ulaştı

4 yıl
2,1b
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6
Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
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Artık günümüzde bir çok ürün "akıllanırken" bu durumdan atlama ipleri de nasibini almış gözüküyor. Tangram'ın geliştirdiği yeni akıllı ip üzerindeki LED ışıklar sayesinde ip atladığınızda kaç kez atladığınızı önünüzde gösterebiliyor.

İp atlayışınızı sayan akıllı ip bunu göz hizanızla yazmakla da kalmıyor. Akıllı telefona yüklenen bir uygulama sayesinde telefonunuzla iletişime geçen ip ayrıca uygulama üzerinden fitness etkinliğinizin verilerini izlemenize yardımcı oluyor. İp atlayışının kaç dakika sürdüğü, kaç kalori yaktığı ve kaç kez atlandığı gibi detaylar akıllı telefonunuz vasıtasıyla görüntülenebiliyor.

Kickstarter'da 60 bin dolar toplayarak başarıya ulaşmak için yola çıkan proje belirlenen tarihten 33 gün önce bu rakamı aşarak başarıya ulaştı. Kalan günlerde de Kickstarter üzerinden ön siparişler ile satıl alınabilecek akıllı ip bu platformda 60 dolarlık bir fiyata sahip. Piyasaya çıktığında ise fiyatı 70 dolar olacak.

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doctor_bey 4 yıl
Yansıtma olayı iyiymiş aslında
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Blasterreal 4 yıl
Akıllı ip bahane hatun şahane
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menesozun 4 yıl Blasterreal
Blasterreal

Akıllı ip bahane hatun şahane





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multiTYRT 4 yıl
Akıllı IP diye girdim dedim hacker'lar çoğalacak
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mehmet4428 4 yıl
Bayan dikkatleri üzerinde topluyor :D
Kaç kez ip atladığımızın telefonda görünmesi güzelmiş unutmayız artık fakat fiyat bize göre biraz pahalı.
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