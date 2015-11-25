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Akıllı özelliklere sahip elektronik dövmeler geliyor

Giyilebilir cihazların geleceği dijital dövmelerde görülüyor. Bu konuda çalışan birçok firmadan Chaotic Moon Studios, Tech Tats isimli teknolojisi ile ilginç vaadler veriyor.
3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı özelliklere sahip elektronik dövmeler geliyor

Büyük ya da küçük birçok şirket giyilebilir teknolojik ürünler üzerinde çalışma gösteriyor. Bu ürünler ile insan vücudu hem sağlık hem de aktivite kayıtları açısından sürekli olarak takip edilebilirken, teknoloji dünyası yakın gelecek için çok daha ilginç bir sürece geçiş yapmaya hazırlanıyor: Akıllı özelliklere sahip elektronik dövmeler!
Benzerlerine burada yer verdiğimiz üzere giyilebilir teknolojilerin geleceği dövmelerde görülüyor. Bu alanda çalışma gösteren en son firmalardan Chaotic Moon Studios, "Tech Tats" adını verdiği teknolojisi ile kişilerin yakın gelecekte vücutlarına takacakları ufak bir dövme ile birçok veriyi çok daha konforlu şekilde kayıt altına alabileceğine inanıyor.
Oldukça somut çalışmalar gerçekleştiren stüdyonun Tech Tats ile kaydedebildiği veriler arasında vücut sıcaklığı, kan basıncı ve nabız gibi hayati bilgilerin yer aldığı ve bunların kablosuz olarak akıllı telefonlara gönderilebildiği belirtiliyor. Bunu bünyesinde yer alan oldukça ufak elektronik komponentler, mikrokontrolcü ve LED ışık birimi ile yerine getirebilen elektronik dövme, ara bağlantıları ise "elektro-iletken" boya ile sağlıyor.
Potansiyel kullanım alanları arasında hasta çocukların ebeveynleri tarafından sürekli olarak kontrol edilebilmesi, askerlerin aktif savaş alanında yaşamsal verilerinin takip edebilebilmesi ve Apple Pay ya da Samsung Pay gibi sistemlerin dövme üzerinde kullanılabilir hale getirilmesi yer alan Tech Tats, şimdilik prototipler üzerinde çalışıyor ancak sistemin son kullanıcı ile en kısa zamanda buluşturulması hedefleniyor. Dövmenin aynı zamanda akıllı telefonlar için ışık temelinde bildirim verebileceği de söylenenler arasında yer alıyor.

Tech Tats hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

Chaotic Moon Studios - Tech Tats from Chaotic Moon Studios on Vimeo.


http://www.engadget.com/2015/11/25/temp-tech-tattoos/ Yorum Yaz
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kaazto28 3 yıl
sabit olursa sıkıntı, abdest alınca bozulur :D
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Gece772 3 yıl en beğenilen
50 tl ye insan hacklenir
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Gece772 3 yıl en beğenilen
50 tl ye insan hacklenir
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cangunner 3 yıl
Titreşim özellikli bir dövme istiyorum :)
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kaazto28 3 yıl
sabit olursa sıkıntı, abdest alınca bozulur :D
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Patren 3 yıl
abd nin hayalindeki cihaz bu yaygınlaşsa abd saydamını herkese takar dinler
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zaomss 3 yıl
İyice robotlaşıyoruz
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Guest-FEC292359 3 yıl
Ahh sabit sandım çıkıyormuş. İki ateşimizi ölçücez tansiyon bakıcaz diye yenisini mi alıp durucaz habire. Yap şunu sabit bizde rahat edelim bunuda ticarileştirdiler daha çıkmadan.
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