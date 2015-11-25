Akıllı özelliklere sahip elektronik dövmeler geliyor

Büyük ya da küçük birçok şirket giyilebilir teknolojik ürünler üzerinde çalışma gösteriyor. Bu ürünler ile insan vücudu hem sağlık hem de aktivite kayıtları açısından sürekli olarak takip edilebilirken, teknoloji dünyası yakın gelecek için çok daha ilginç bir sürece geçiş yapmaya hazırlanıyor: Akıllı özelliklere sahip elektronik dövmeler!

Benzerlerine burada yer verdiğimiz üzere giyilebilir teknolojilerin geleceği dövmelerde görülüyor. Bu alanda çalışma gösteren en son firmalardan Chaotic Moon Studios, "Tech Tats" adını verdiği teknolojisi ile kişilerin yakın gelecekte vücutlarına takacakları ufak bir dövme ile birçok veriyi çok daha konforlu şekilde kayıt altına alabileceğine inanıyor.

Oldukça somut çalışmalar gerçekleştiren stüdyonun Tech Tats ile kaydedebildiği veriler arasında vücut sıcaklığı, kan basıncı ve nabız gibi hayati bilgilerin yer aldığı ve bunların kablosuz olarak akıllı telefonlara gönderilebildiği belirtiliyor. Bunu bünyesinde yer alan oldukça ufak elektronik komponentler, mikrokontrolcü ve LED ışık birimi ile yerine getirebilen elektronik dövme, ara bağlantıları ise "elektro-iletken" boya ile sağlıyor.

Potansiyel kullanım alanları arasında hasta çocukların ebeveynleri tarafından sürekli olarak kontrol edilebilmesi, askerlerin aktif savaş alanında yaşamsal verilerinin takip edebilebilmesi ve Apple Pay ya da Samsung Pay gibi sistemlerin dövme üzerinde kullanılabilir hale getirilmesi yer alan Tech Tats, şimdilik prototipler üzerinde çalışıyor ancak sistemin son kullanıcı ile en kısa zamanda buluşturulması hedefleniyor. Dövmenin aynı zamanda akıllı telefonlar için ışık temelinde bildirim verebileceği de söylenenler arasında yer alıyor.





Tech Tats hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/11/25/temp-tech-tattoos/