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Akıllı telefon destekli analiz cihazı SCiO, Kickstarter üzerinde destek aramaya başladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı telefon destekli analiz cihazı SCiO, Kickstarter üzerinde destek aramaya başladı
İlginç projelere destek vermeye devam Kickstarter'ın ev sahipliği yaptığı en son ürünlerden akıllı telefon destekli analiz cihazı SCiO, gıda ürünleri, bitkiler ya da diğer materyallerin içerisinde yer alanları ortaya çıkartabiliyor.
Site üzerinde Consumer Physics tarafından başlatılan SCiO projesi, esas olarak ufak bir spektrometre ya da Türkçe ismiyle tayfölçer. Çevresinde bulunan cisimlerden parlayan kızılötesine yakın ışıkları algılayarak spektroskopik analiz yöntemiyle materyalleri belirleyebilen SCiO, akıllı telefonlar (iOS ve Android) ile Bluetooth 4.0 üzerinden iletişim kuruyor ve örneğin meyvelerin ya da diğer gıda ürünlerinin içerisinde yer alan kalori ile şeker miktarını, bir ilacın taşıdığı kimyasal maddeleri ya da basit bir yaprağın taşıdığı su miktarını kişilere gösterebiliyor. Bu tarz ürünler için özel algoritması ile veritabanı bulunan ve kişilerin kendi yaptıkları taramaları yollamasına da imkan tanıyan SCiO, dış görünüş itibariyle de standart USB belleklere benziyor. Cihaz yapı itibariyle daha önce buradan tanıttığımız TellSpec'e benziyor olsa da, kozmetik, giysi, bitki örtüsü, toprak, mücevher, değerli taşlar, deri, kauçuk, yağlar, plastik ve hatta insan dokusu veya vücut sıvıları dahil olmak üzere geniş algı alanıyla çok daha gelişmiş bir çözüm ortaya koyuyor.
Site üzerinde 200,000$ hedef koyan SCiO, bitimine daha 46 gün kala 181,957$ toplamış durumda. Yapılacak en az 199$ (ABD dışı 15$ kargo) bağış ile 2014 Aralık ayında elde edilebilen ürün hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/903107259/scio-your-sixth-sense-a-pocket-molecular-sensor-fo?ref=discovery Yorum Yaz
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BekirHan 5 yıl en beğenilen
Tüm araştırmacılar yahudi asıllı gibi

(isimlerinden kestirebiliyorsunuz bunu)

Bu ayrı bir konu fakat adamlar çalışıyor. Spektometreyi cep boyutuna indirgemek zor bir iş gerçekten. Ayrıca bu tür bir database' i ne için kullanırlar o ayrı bir soru tabii.
Tüm araştırmacılar yahudi asıllı gibi(isimlerinden kestirebiliyorsunuz bunu)Bu ayrı bir konu fakat adamlar çalışıyor. Spektometreyi cep bo...
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arel.gr 5 yıl
marketteki sozde katkisiz yogurdun son kullaniminin hemen ertesi gun ekşimeden nasil kuflendigine aciklik getirmesi umuduyla.
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cyberfalcon 5 yıl
Kickstarter gibi kuruluşların projelerine bağış yaparsak ürün bize gönderilirken gümrükte sorun çıkar mı?
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Dr. Hannibal Lecter 5 yıl
Kenarda param olsa almak isterdim
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BekirHan 5 yıl en beğenilen
Tüm araştırmacılar yahudi asıllı gibi

(isimlerinden kestirebiliyorsunuz bunu)

Bu ayrı bir konu fakat adamlar çalışıyor. Spektometreyi cep boyutuna indirgemek zor bir iş gerçekten. Ayrıca bu tür bir database' i ne için kullanırlar o ayrı bir soru tabii.
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