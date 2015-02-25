Akıllı telefon entegrasyonuyla el yazısı notlar hazırlayabilen robot modeli: Bond

Teknolojinin gelişmesiyle insanların uzun seneler harcayıp usta olduğu meslekler de tarihe karışıyor. Bunun en güzel örneklerinden olan akıllı telefon destekli robot modeli Bond, isteğe bağlı olarak hazır istenirse de yollanan örnekler üzerinden kişilerin elinden çıkmışçasına notlar hazırlayabiliyor.

Özel günlerde yollanmak üzere notlar hazırlanması için geliştirilen ve yurt dışında ticari bir girişim olarak hayata geçirilen Bond robot modeli, temel olarak MakerBot'un üç boyutlu yazıcılarından bir tanesini kullanıyor ve değiştirilebilir kafasıyla her türlü kalemi aktif olarak sürece dahil edebiliyor. Özel akıllı telefon uygulaması ya da resmi internet sitesi üzerinden yollanan metinleri seçilen yazı tipine (Şimdilik 5 adet) ya da kişinin yollayacağı kendi el yazısı karakteristiğine (199$ fiyat etiketiyle) göre oluşturarak oldukça şık sonuçlar sağlayan Bond, büyük ustalık gereken bu önemli görevi görüldüğü kadarıyla başarılı bir şekilde yerine getirebiliyor.

2,99$'dan başlayan fiyat etiketleriyle hazırlanan el yazılı not kağıtları, şirket tarafından belirlenen adreselere de kargo yoluyla gönderilebiliyor. Bond'un yapabildiklerini aşağıda görebilirsiniz.

http://www.wired.com/2015/02/meet-bond-robot-creates-handwritten-notes/?mbid=social_twitter