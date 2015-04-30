Akıllı telefonlar için gerçek anlamda ilk modüler kılıf: Nexpaq

İnternet devi Google'ın modüler telefonu Project Ara'ya benzeyen ancak mevcut telefonlara uygulanabiliyor olmasıyla ayrılan Kickstarter'ın destek aradığı en yeni projelerden Nexpaq, ilginç bir deneyim vaat ediyor ve hedefine emin adımlarla ilerliyor.

İlk bakışta iOS ile Android telefonlar için hazırlanmış basit bir kılıf gibi görünen Nexpaq, esas farkını üzerinde farklı modüller taşıyabiliyor olmasıyla koyuyor. Bu sayede telefonlara usb bellek, SD kart okuyucu, kısayol tuşları, hoparlör, nem ve sıcaklık ölçer, kuvvetli led flaş ile ekstra batarya gibi yardımcı modüller takılabiliyor ve bütün bu modüller özel uygulama üzerinden ektili bir şekilde çalışma gösteriyor.

Önemli bir özellik olarak hazırlanan modülleri evrensel şekilde hem iOS hem de Android telefonlarda herhangi bir değişiklikliğe ihtiyaç duymadan çalışma gösterebilen Nexpaq, 1000 mAh gücündeki dahili bataryasıyla da bağlı cihazları şarj edebiliyor. Şimdiye kadar 12 modül hazırlayan ve devamı için çalışmalarına devam eden ekip, gerçekten faydalı bir yapı oluşturmuş durumda.

Kickstarter'da konan 50,000$ hedefin 30,000$'lık kısmını toplamayı başaran Nexpaq, dört modül için yapılacak en az 89$ bağış ile 2016 Ocak ayında elde edilebiliyor. Beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle hazırlanan ürünün sunduğu deneyimi aşağıda götebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/nexpaq/nexpaq-the-first-truly-modular-smartphone-case