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Akıllı telefonlar için gerçek anlamda ilk modüler kılıf: Nexpaq

4 yıl
4,1b
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8
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı telefonlar için gerçek anlamda ilk modüler kılıf: Nexpaq
 
İnternet devi Google'ın modüler telefonu Project Ara'ya benzeyen ancak mevcut telefonlara uygulanabiliyor olmasıyla ayrılan Kickstarter'ın destek aradığı en yeni projelerden Nexpaq, ilginç bir deneyim vaat ediyor ve hedefine emin adımlarla ilerliyor.
İlk bakışta iOS ile Android telefonlar için hazırlanmış basit bir kılıf gibi görünen Nexpaq, esas farkını üzerinde farklı modüller taşıyabiliyor olmasıyla koyuyor. Bu sayede telefonlara usb bellek, SD kart okuyucu, kısayol tuşları, hoparlör, nem ve sıcaklık ölçer, kuvvetli led flaş ile ekstra batarya gibi yardımcı modüller takılabiliyor ve bütün bu modüller özel uygulama üzerinden ektili bir şekilde çalışma gösteriyor.
Önemli bir özellik olarak hazırlanan modülleri evrensel şekilde hem iOS hem de Android telefonlarda herhangi bir değişiklikliğe ihtiyaç duymadan çalışma gösterebilen Nexpaq, 1000 mAh gücündeki dahili bataryasıyla da bağlı cihazları şarj edebiliyor. Şimdiye kadar 12 modül hazırlayan ve devamı için çalışmalarına devam eden ekip, gerçekten faydalı bir yapı oluşturmuş durumda.
Kickstarter'da konan 50,000$ hedefin 30,000$'lık kısmını toplamayı başaran Nexpaq, dört modül için yapılacak en az 89$ bağış ile 2016 Ocak ayında elde edilebiliyor. Beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle hazırlanan ürünün sunduğu deneyimi aşağıda götebilirsiniz.
Akıllı telefonlar için gerçek anlamda ilk modüler kılıf: Nexpaq
 

https://www.kickstarter.com/projects/nexpaq/nexpaq-the-first-truly-modular-smartphone-case Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl en beğenilen
Hoşuma gitti, ama telefonu takoz edecek
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DubSteq 4 yıl
Yanına alıcan birsürü batarya modülünden, azalınca takıcan, bi modül bitince çıkar diğerini tak oh mis.Bence project aradan daha olur bi proje bu(ikisi ayrı kafa biraz ama konsept olarak aynı).
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stalker(1979) 4 yıl
Videoda İphone ve samsung kılıfları arası alışveriş yapıyor adamlar:) İlginç normalde iphone ve samsung'un ortak yoktası yoktur. Kılıf iki markayı birletşirmiş:)
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mementopolis 4 yıl
Adamlar Cözmüs helal :D
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DeepestSea 4 yıl
iPhone 5S için olan kılıf çok hoşuma gitti.Ekstradan led flash ve batarya grubu tak gitsin.Ne telefonun şarjı erken biter ne de foto çekerken flash yetersiz kalır.Müthiş bişi
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fatalrhymex 4 yıl
Mükemmel bir fikir bana kalırsa, harici olarak istediğimiz şekilde isteğimiz telefonla(üreticinin destek verdiği) bu kılıfı kullanmak çok yaratıcı ve yararlı olacaktır. Örneğin çoğu kullanıcı zaten ekstra pil için telefonunun kalınlığını göz ardı edecek düşüncede, bunun yanına flaş hoparlör gibi eklentiler de geleceğinden tam anlamıyla demesekte artık toplama pc gibi telefon toplayabileceğiz
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Mr xXx 4 yıl
Akıllıca bişey mesela bazı telefonların flaşı yetersiz bazıların pili yetersiz ama kullanan kişi telefonunu seviyor ve değişmek istemiyor ise bu modüler kılıf çare
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doctor_bey 4 yıl en beğenilen
Hoşuma gitti, ama telefonu takoz edecek
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acura07 4 yıl
Pek kullanisli birsey givi gelmedi.

Moduler telefon daha mantikli ve daha islevsel.
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