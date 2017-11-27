Akıllı telefonlar için mikro boyutlarda sıcaklık sensörü geliştirildi

Özellikle Nokia’nın hakimiyet sürdüğü dönemlerde biraz da mobil internetin henüz gelişmemiş olması nedeniyle cep telefonlarında termometre sensörleri kullanılmaktaydı. Daha çok dayanıklılık odaklı telefonlarda görülen sensörler anlık olarak ortamın sıcaklığını ölçüyordu.
En küçüğü
Akıllı telefonlar ve mobil internetin gelişmesi sonrasında farklı uygulamalardan çok detaylı hava durumu bilgileri alabiliyoruz. Ayrıca aksesuar tarzında da ürünler mevcut. Bu bakımdan entegre bir termometreye ihtiyaç kalmadı diyebiliriz ancak yine de çalışmalar devam ediyor.
Güney Koreli bir firma akıllı telefonlar için dünyanın ilk mikro boyutlarda sıcaklık ölçüm sensörü geliştirdiğini duyurdu. Entegre mikro elektro mekanik sistem yani i-MEMS adında bir teknolojiyi kullanan sensör temas olmadan kullanıcının veya ortamın sıcaklığını sadece 0.5 saniyede ölçebiliyor.Ayrıca Bkz. "İngiltere’deki acil hizmetler Samsung telefonları kullanacak"
Sensör iç donanıma entegre edilirken ölçüm yapacak bileşeni ise telefonun arka kasasına monte ediliyor. Donanımda oluşan ısı ise termometrenin algılamasını kesinlikle etkilemiyor. Sensörün ilk prototipi bir Nexus telefonu üzerinde denenmiş.
Sıcaklık sensörü ne zaman piyasaya sürülecek bilinmiyor ancak gerçekten bunlara ihtiyaç var mı o da bilinmiyor. Bu bakımdan amiral gemilerinden ziyade alt seviye akıllı telefonlarda bir farklılaşma unsuru olarak yer alabilir. Modül bir aksesuar tarzında USB Tip-C veya microUSB bağlantılarından da harici olarak telefonlara bağlanabilecek. Belki bu konsept biraz daha yaygınlaşma imkânı bulabilir.
https://www.gizmochina.com/2017/11/26/worlds-first-smartphone-based-thermometer-unveiled/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Mi Band 2 kullanıyorum, vücut sıcaklığını da ölçse güzel olabilirdi. (bilekliğin nabız ölçümü yapsada ardarda ölçümlerde tutarlı olamıyor. Yani 3 defa nabız ölçüyorum hangisi gerçek değer belli değil. (Kimi 77, kimi 93, kimi 101 çıkıyor, bunlar peşpeşe ölçümler)
Zaten hep aynı ritimde olmaz anlık olarak değişir arka arkaya tansiyon ölç yine farklı gelir önemli olan ortalaması
Benim aklıma takılan tek şey "cihaz sıcaklığından etkilenir mi?" sorusuydu, onu da halletmişler anladığım kadarıyla. Mesela ne kadar doğru değerler gösterebiliyor denemedim ama Casio barometre, termometre gibi sensörleri saate sığdırabiliyorsa telefonlarda bu iş çok daha kolay.
Üreticiler bu sensörleri azaltarak telefonu daha fazla internete bağımlı hale getiriyorlar. İnternet yoksa telefon iptal oluyor. Umarım bu tür sensörler her segmentte yaygınlaşır.