Akıllı telefonlar için mikro boyutlarda sıcaklık sensörü geliştirildi

Özellikle Nokia’nın hakimiyet sürdüğü dönemlerde biraz da mobil internetin henüz gelişmemiş olması nedeniyle cep telefonlarında termometre sensörleri kullanılmaktaydı. Daha çok dayanıklılık odaklı telefonlarda görülen sensörler anlık olarak ortamın sıcaklığını ölçüyordu.

En küçüğü

Akıllı telefonlar ve mobil internetin gelişmesi sonrasında farklı uygulamalardan çok detaylı hava durumu bilgileri alabiliyoruz. Ayrıca aksesuar tarzında da ürünler mevcut. Bu bakımdan entegre bir termometreye ihtiyaç kalmadı diyebiliriz ancak yine de çalışmalar devam ediyor.

Güney Koreli bir firma akıllı telefonlar için dünyanın ilk mikro boyutlarda sıcaklık ölçüm sensörü geliştirdiğini duyurdu. Entegre mikro elektro mekanik sistem yani i-MEMS adında bir teknolojiyi kullanan sensör temas olmadan kullanıcının veya ortamın sıcaklığını sadece 0.5 saniyede ölçebiliyor.

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Sensör iç donanıma entegre edilirken ölçüm yapacak bileşeni ise telefonun arka kasasına monte ediliyor. Donanımda oluşan ısı ise termometrenin algılamasını kesinlikle etkilemiyor. Sensörün ilk prototipi bir Nexus telefonu üzerinde denenmiş.

Sıcaklık sensörü ne zaman piyasaya sürülecek bilinmiyor ancak gerçekten bunlara ihtiyaç var mı o da bilinmiyor. Bu bakımdan amiral gemilerinden ziyade alt seviye akıllı telefonlarda bir farklılaşma unsuru olarak yer alabilir. Modül bir aksesuar tarzında USB Tip-C veya microUSB bağlantılarından da harici olarak telefonlara bağlanabilecek. Belki bu konsept biraz daha yaygınlaşma imkânı bulabilir.