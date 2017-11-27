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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Akıllı telefonlar için mikro boyutlarda sıcaklık sensörü geliştirildi

Bugün hava durumu bilgilerini çok detaylı olarak internet üzerinden edinebiliyoruz. Bu bakımdan akıllı telefonlarda bir sensöre ihtiyaç yok. Ne var ki çalışmalar da tamamen durmuş değil.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Özellikle Nokia’nın hakimiyet sürdüğü dönemlerde biraz da mobil internetin henüz gelişmemiş olması nedeniyle cep telefonlarında termometre sensörleri kullanılmaktaydı. Daha çok dayanıklılık odaklı telefonlarda görülen sensörler anlık olarak ortamın sıcaklığını ölçüyordu.

En küçüğü

Akıllı telefonlar ve mobil internetin gelişmesi sonrasında farklı uygulamalardan çok detaylı hava durumu bilgileri alabiliyoruz. Ayrıca aksesuar tarzında da ürünler mevcut. Bu bakımdan entegre bir termometreye ihtiyaç kalmadı diyebiliriz ancak yine de çalışmalar devam ediyor.

Güney Koreli bir firma akıllı telefonlar için dünyanın ilk mikro boyutlarda sıcaklık ölçüm sensörü geliştirdiğini duyurdu. Entegre mikro elektro mekanik sistem yani i-MEMS adında bir teknolojiyi kullanan sensör temas olmadan kullanıcının veya ortamın sıcaklığını sadece 0.5 saniyede ölçebiliyor.

Ayrıca Bkz. "İngiltere’deki acil hizmetler Samsung telefonları kullanacak"

Sensör iç donanıma entegre edilirken ölçüm yapacak bileşeni ise telefonun arka kasasına monte ediliyor. Donanımda oluşan ısı ise termometrenin algılamasını kesinlikle etkilemiyor. Sensörün ilk prototipi bir Nexus telefonu üzerinde denenmiş.

Sıcaklık sensörü ne zaman piyasaya sürülecek bilinmiyor ancak gerçekten bunlara ihtiyaç var mı o da bilinmiyor. Bu bakımdan amiral gemilerinden ziyade alt seviye akıllı telefonlarda bir farklılaşma unsuru olarak yer alabilir. Modül bir aksesuar tarzında USB Tip-C veya microUSB bağlantılarından da harici olarak telefonlara bağlanabilecek. Belki bu konsept biraz daha yaygınlaşma imkânı bulabilir. 

 

https://www.gizmochina.com/2017/11/26/worlds-first-smartphone-based-thermometer-unveiled/ Yorum Yaz
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sdelta 2 yıl en beğenilen
Özellikle benim gibi kampa gidenler için bir ihtiyaç. Dış hava sıcaklığını ve çadır içi hava sıcaklığını sürekli ölçeriz. Apple kullandığımdan lightning ile bağlanılabilen basit bir aparat olur ve keskin, hızlı, iyi sonuç verirse (ve fiyatı uygun olursa) alırım.
Özellikle benim gibi kampa gidenler için bir ihtiyaç. Dış hava sıcaklığını ve çadır içi hava sıcaklığını sürekli ölçeriz. Apple kullandığımdan lightning ile bağ...
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interwap 2 yıl
Temassız kızılötesi sıcaklık sensörü. Yıllardır var.
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fuckulteli 2 yıl
Akıllı telefondan ziyade akıllı bilekliklerde daha kullanışlı olacaktır.
Mi Band 2 kullanıyorum, vücut sıcaklığını da ölçse güzel olabilirdi. (bilekliğin nabız ölçümü yapsada ardarda ölçümlerde tutarlı olamıyor. Yani 3 defa nabız ölçüyorum hangisi gerçek değer belli değil. (Kimi 77, kimi 93, kimi 101 çıkıyor, bunlar peşpeşe ölçümler)
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BekirARSLAN 2 yıl fuckulteli
fuckulteli
Akıllı telefondan ziyade akıllı bilekliklerde daha kullanışlı olacaktır.
Mi Band 2 kullanıyorum, vücut sıcaklığını da ölçse güzel olabilirdi. (bilekliğin nabız ölçümü yapsada ardarda ölçümlerde tutarlı olamıyor. Yani 3 defa nabız ölçüyorum hangisi gerçek değer belli değil. (Kimi 77, kimi 93, kimi 101 çıkıyor, bunlar peşpeşe ölçümler)

Zaten hep aynı ritimde olmaz anlık olarak değişir arka arkaya tansiyon ölç yine farklı gelir önemli olan ortalaması
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Infinitum 2 yıl
Bence çok önemli bir sensör, özellikle kamp, trekking veya bisiklet turu vb. aktiviteler yapanlar için.
Benim aklıma takılan tek şey "cihaz sıcaklığından etkilenir mi?" sorusuydu, onu da halletmişler anladığım kadarıyla. Mesela ne kadar doğru değerler gösterebiliyor denemedim ama Casio barometre, termometre gibi sensörleri saate sığdırabiliyorsa telefonlarda bu iş çok daha kolay.
Üreticiler bu sensörleri azaltarak telefonu daha fazla internete bağımlı hale getiriyorlar. İnternet yoksa telefon iptal oluyor. Umarım bu tür sensörler her segmentte yaygınlaşır.
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sdelta 2 yıl en beğenilen
Özellikle benim gibi kampa gidenler için bir ihtiyaç. Dış hava sıcaklığını ve çadır içi hava sıcaklığını sürekli ölçeriz. Apple kullandığımdan lightning ile bağlanılabilen basit bir aparat olur ve keskin, hızlı, iyi sonuç verirse (ve fiyatı uygun olursa) alırım.
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Virinom 2 yıl
Ciddi söylüyorum yıllardan beri neden böyle bi özellik yok diyordum. Benim gözümde telefonların en büyük eksikliğiydi. İnsan cidden merak ediyor kaç derece acaba burası diye.
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