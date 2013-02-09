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Akıllı telefonlar ile tarama yapmanın en gelişmiş yolu,”Scandock”

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
6,5b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı telefonlar ile tarama yapmanın en gelişmiş yolu,”Scandock”
Akıllı cep telefonları ile bilgisayardan bağımsız olarak tarama yapabilmek amaçlı tasarlanmış olan Scandock, şuana kadar akıllı cep telefonları için geliştirilmiş en ileri düzey tarayıcılar arasında yerini alıyor.

Nicholas G Warnock tarafından Kickstarter üzerinde başlatılan bir proje olan ScanDock, Apple’ın iPhone 4, 4s, 5, Samsung, S3, Note 2 ya da HTC One X ve benzeri Android telefonlar ile kullanılabilir bir yapıda hazırlanmış ve bilgisayara ihtiyaç duymadan çalışabilen bir tarayıcı. En iyi tarayıcı telefonunuz sloganı ile geliştirilen ScanDock, oldukça şık ve kaliteli bir yapıda hazırlanmış. En iyi tarama performansı için LED aydınlatmalara sahip olan cihaz, taban kısmındaki renk profilleri (Image IQ) ile en iyi renk doğruluğunu oluşturabiliyor.
 
Akıllı telefonlar ile tarama yapmanın en gelişmiş yolu,”Scandock”
Akıllı telefonlar ile tarama yapmanın en gelişmiş yolu,”Scandock”
 
Akıllı telefonlar ile tarama yapmanın en gelişmiş yolu,”Scandock”
Apple iOS ve Andorid sürümleri bulunan ScanDock uygulaması sayesinde cihaz, çoklu fotoğrafları tek seferde taranabiliyor ve bunları ayrıştırabiliyor. Daha sonra taranan fotoğraflar istenilen ortamlara aktarılabiliyor ya da kablosuz olarak yazıcı baskısı alınabiliyor. Örnek fotoğraflarda oldukça başarılı sonuçlar elde ettiği görülen ScanDock’un resmi fiyatı açıklanmamış olsa da, Kickstarter üzerinden yapılacak 479$ bağış ile Nisan ayında elde edilebiliyor.

ScanDock, projeye başlanırken konan 100,000$ hedefini 64 bağış ile başarıya ulaştırmış durumda. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış harika tanıtım videosuna aşağıdan ulaşarak, cihazın gerçekte nasıl çalıştığını görebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/1908696970/scandock-the-post-pc-scanner?ref=recently_launched


http://www.kickstarter.com/projects/1908696970/scandock-the-post-pc-scanner?ref=recently_launched Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
fuckulteli 6 yıl
Ultra pahalı bir ürün..
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FrontLiner 6 yıl
Yanıltıcı reklamdan dolayı dava açsan kazanırsın.. Bu ürünün "scan" kelimesi ile uzaktan yakından alakası yok..
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DH Misafiri 6 yıl
Varya bunun aynısı dandik çitalardan yapmıştım kitaplarımı pdf haline getireceğim diye adamlar icadı çıkarmışlar bile...
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Silent Guardian 6 yıl
vyc
osmanefeozkan Eğer fiyatı 30 35$ dan fazla olursa almanın hiçbir mantığı yok
Hocam 30 35 dolara ipade adam gibi kilif alamiyoruz .
cihaz 479 dolar galiba. Yatirim icin parayi toplamislar.

479 dolara çok iyi bir tarayıcı alınır,hemde sonuç bundan çok daha mükemmel olur.Biz bu cihazı cebimizde taşıyamayacağımıza göre almanın mantıklı yeri yok.
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MxFxOx 6 yıl
iyi masa lambası olur aydınlatması güzel :D
herşey diğital iken bunun tam tersini yapan cihaz tercihim olurdu.
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DH Misafiri 6 yıl
Kickstarter'dan kolay yoldan zengin olabilmek adına oluşturulmuş gereksiz bir ürün daha...
Bunu 400'ü geç 100-200$'dan bile satsan kim alır, o paraya gider gerçek bir foto tarayıcı alırsın adam gibi. Cep telefonunun dandik kamerasıyla dökümanların fotoğraflarını çekmek için basit bir tutacak altı üstü. Buna para yatıran olursa enayinin önde gideni olur.
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osmanefeozkan 6 yıl
Eğer fiyatı 30 35$ dan fazla olursa almanın hiçbir mantığı yok
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vyc 6 yıl osmanefeozkan
osmanefeozkan

Eğer fiyatı 30 35$ dan fazla olursa almanın hiçbir mantığı yok

Hocam 30 35 dolara ipade adam gibi kilif alamiyoruz .
cihaz 479 dolar galiba. Yatirim icin parayi toplamislar.
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agaçe 6 yıl
iyi bir cihaza benziyor büyük şirketlerde kullanımı ilerleyen zamanlarda ciddi şekilde artacaktır.
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Mr.Simitçi 6 yıl
Kullanışlı ve Çok Mantıklı Bir Cihaz
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