Akıllı telefonlar ile tarama yapmanın en gelişmiş yolu,”Scandock”





Akıllı cep telefonları ile bilgisayardan bağımsız olarak tarama yapabilmek amaçlı tasarlanmış olan Scandock, şuana kadar akıllı cep telefonları için geliştirilmiş en ileri düzey tarayıcılar arasında yerini alıyor.





Nicholas G Warnock tarafından Kickstarter üzerinde başlatılan bir proje olan ScanDock, Apple’ın iPhone 4, 4s, 5, Samsung, S3, Note 2 ya da HTC One X ve benzeri Android telefonlar ile kullanılabilir bir yapıda hazırlanmış ve bilgisayara ihtiyaç duymadan çalışabilen bir tarayıcı. En iyi tarayıcı telefonunuz sloganı ile geliştirilen ScanDock, oldukça şık ve kaliteli bir yapıda hazırlanmış. En iyi tarama performansı için LED aydınlatmalara sahip olan cihaz, taban kısmındaki renk profilleri (Image IQ) ile en iyi renk doğruluğunu oluşturabiliyor.

Apple iOS ve Andorid sürümleri bulunan ScanDock uygulaması sayesinde cihaz, çoklu fotoğrafları tek seferde taranabiliyor ve bunları ayrıştırabiliyor. Daha sonra taranan fotoğraflar istenilen ortamlara aktarılabiliyor ya da kablosuz olarak yazıcı baskısı alınabiliyor. Örnek fotoğraflarda oldukça başarılı sonuçlar elde ettiği görülen ScanDock’un resmi fiyatı açıklanmamış olsa da, Kickstarter üzerinden yapılacak 479$ bağış ile Nisan ayında elde edilebiliyor.





ScanDock, projeye başlanırken konan 100,000$ hedefini 64 bağış ile başarıya ulaştırmış durumda. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış harika tanıtım videosuna aşağıdan ulaşarak, cihazın gerçekte nasıl çalıştığını görebilirsiniz.





http://www.kickstarter.com/projects/1908696970/scandock-the-post-pc-scanner?ref=recently_launched





http://www.kickstarter.com/projects/1908696970/scandock-the-post-pc-scanner?ref=recently_launched