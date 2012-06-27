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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Aktive edilen Android cihaz sayısı 400 milyona ulaştı

6 yıl
2,4b
1
60
Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Google, I/O'nun açılış toplantısında Android 4.1 Jelly Bean'i tanıtmadan önce Android cihazlarıyla ilgili bazı detayları paylaştı. 

Geçen sene I/O etkinliğinde 100 milyon Android cihaz aktivasyonu gerçekleştiren Google, bu sene aktifleştirdiği cihaz sayısını 400 milyona çıkardığını belirtti. Ayrıca Google günde 1 milyon cihaz aktivasyonuna ulaştı, bu durumu saniyede 12 yeni cihazın kaydedilmesi anlamına geliyor. Geçen yıl ise günde 400 bin yeni cihazın aktive edildiği duyurulmuştu.

Android cihazlara olan talebin sıcaklık haritası üzerinde gösterildiği etkinlikte Avrupa ve Kuzey Amerika yeşil renkte görünürken Doğu Avrupa, Güney Amerika ve Asya’ya gidildikçe renklerin kırmızıya dönmeye başladığı farkediliyor. Bu sıcaklık haritası Android cihaz üreticilerinin hangi bölgelere odaklanmaları gerektiğini gösteriyor.

Geçen yıla göre oldukça büyük bir dağılım ve gelişme gösteren Android platformu ilerleyen dönemlerde telefon ve tablet pazarında daha fazla söz sahibi olacak gibi görünüyor.
https://developers.google.com/events/io/?utm_source=io-site&utm_medium=emb-io&utm_campaign=io-site Yorum Yaz
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idris 6 yıl
Bu iOS - Android tartışmasına asla girmek istemedim ama bir i,ki kelam etmeden duramayacağım.
Evet Dalvik Virtual Machine yüzünden android uygulamaları iOS uygulamalarına göre daha düşük bir performans ile çalışmaktadır. Ama çok büyük bir fark değil bu. Aradaki donanım farkı ile bu performans handikap olmaktan çıkmış durumda. Android ekosistemi sadece bir üreticinin elindeki 3 - 5 model ile kısıtlı olmadığı için daha ölçeklenebilir yapıdadır. Yani her keseye göre ve her zevke göre bir ürün muhakkak bulunur. Bu bir avantaj olmakla beraber bir çok cihaz ve model farklılıklarından dolayı yazılım optimizasyonu sınırlıdır. Buda iOS işletim sisteminin daha optimize olması sebebi ile daha az stabilite sorunları yaşaması anlamına geliyor. Bu demek değildirki android telefonların tamamı stabilite sorunu yaşıyor.
Android işletim sisteminin stabilitesini eleştirenler Windows işletim sistemli makineye ayda bir format atmak lazım diyenlerle aynı şekilde eleştiriyorlar. Evet şu anda bu mesajı Windows 7 işletim sistemine sahip 6 ay önce sabit disk güncellemesi yapıldığı için mecburen işletim sistemi yeniden kurduğum yıllardır elektrik kesintileri haricinde pek fazla kapalı kalmamış bilgisayarımdan yazıyorum.
Motorola Atrix telefonum var ve telefonumdaki herhangi bir veriyi başka bir bilgisayara hatta tablete işletim sistemi ve donanımı ne olursa olsun bir tek kablo bağlantısı yapmadan aktarabiliyorum. Nerede olursam olayım telefonum ile internet bağlantısı yaparak bulunduğum yerdeki tüm kablosuz bağlantı kurabilen cihazlara paylaştırabiliyorum. İstediğim resim, müzik yada uygulamayı internet bağlantısı veya bir kablolu bağlantı olmadan hatta herhangi bir cihaza ihtiyaç duymadan başka bir telefona bluetooth ile aktarabiliyorum. İş yerinde masamın üzerinde duran telefonumu alıp kimse izinsiz kurcalayamıyor parmak izim olmadan cihaz açılmıyor. Ortalama 2 günde bir kez şarj ediyorum. Bazen 3. günü buluyor bazen 1 gün ancak yetiyor. Marketteki bir çok ağır diyebileceğimiz oyunu rahat bir şekilde oynayabiliyorum. Örneğin shadowgun, asphalt 6, real racing gibi. Belki NOVA 3 te zorlanabilir denemek lazım. Cihazın ebatları ve sağlamlığı konusunda en ufak bir kuşkum yok. Cihazla birlikte gelen HDMI kablosu ile HDMI girişi olan herhangi bir TV yada başka bir görüntüleme cihazına hiç bir ek aprat gerekmeden çektiğim resimleri yada telefonumdaki müzik ve videoları aktarabiliyorum. Hatta telefona bir kaç modifiye ile HDMI mirror yaparak dev ekranda araba yarışı oynayabiliyorum. Bütün bunları yapmak için cihaza ödediğim ücret 800 TL civarı.
Siz yaklaşık 2000 TL verip iPhone 4s alıyorsunuz ya, Evet birkaç fps daha hızlı oyun oynamak hakkınız tabi.
Bana akıcılıktan kullanım kolaylığından filan bahsedeyim demeyin. Benim istediğim tarzda kullanabileceğim, farklı kullanım kolaylıkları yada özellikleri olan en az 10 farklı launcher'im var. Ben widgetlar ile çoğu şeye hızlı erişirim. Beim cihazım adam gibi multitasking yapar.
Ben Telefonun donanımına para verdim. Yazılımını istediğim gibi değiştirebiliyorum. Benim işletim sistemim açık kaynaklı. Yapabileceklerim hayal gücümle sınırlı, ya senin?
Bu iOS - Android tartışmasına asla girmek istemedim ama bir i,ki kelam etmeden duramayacağım.Evet Dalvik Virtual Machine yüzünden android uygulamaları iOS u...
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serhdemir 6 yıl
İosa jailbreak yapınca buletoth mu açılıyor,radyomu geliyor,widget mı geliyor,custom rom mu yükleniyor ,cevap hicbiri, buletoth çağdışıymış , forumda 2000 liralık cihazla dosya gönderemeyip rezil olan kişilerin konularını okumadınız sanırım,3.5 inc den fazlası buyuk dediler şimdi 4 " cihaz çıkaracaklar , ios dan androide gecen buyuk bir kitle var,devir android devri ve android daha da gelişiyor
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DH Misafiri 6 yıl
3.5" ekranlı iÇöp'lere talep azalacak ve aynı mac'ler gibi apple fanı takılan ya da teknolojiden anlamayan 3-5 kişinin kullandığı bir sistem haline dönüşecek. Artık piyasayı android yönlendiriyor unutmayın, iphone5'de ekran androide özenilip büyütülürse şaşırmayın. Zamanında android'in esinlendiği ios bile artık androidden alıntı özelliklerle donatılıp yeni diye sunuluyor. Steve gitti, apple bitti bunu bir yere not alın, 1-2 sene sonra göreceksiniz.
2 Yanıt Yanıtla +2
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kadirekinci 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

3.5" ekranlı iÇöp'lere talep azalacak ve aynı mac'ler gibi apple fanı takılan ya da teknolojiden anlamayan 3-5 kişinin kullandığı bir sistem haline dönüşecek. Artık piyasayı android yönlendiriyor unutmayın, iphone5'de ekran androide özenilip büyütülürse şaşırmayın. Zamanında android'in esinlendiği ios bile artık androidden alıntı özelliklerle donatılıp yeni diye sunuluyor. Steve gitti, apple bitti bunu bir yere not alın, 1-2 sene sonra göreceksiniz.

+1
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Fakir Kemancı 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

3.5" ekranlı iÇöp'lere talep azalacak ve aynı mac'ler gibi apple fanı takılan ya da teknolojiden anlamayan 3-5 kişinin kullandığı bir sistem haline dönüşecek. Artık piyasayı android yönlendiriyor unutmayın, iphone5'de ekran androide özenilip büyütülürse şaşırmayın. Zamanında android'in esinlendiği ios bile artık androidden alıntı özelliklerle donatılıp yeni diye sunuluyor. Steve gitti, apple bitti bunu bir yere not alın, 1-2 sene sonra göreceksiniz.

sen kahinmisin gardaş

edit: yok yok kesin liselisin, dünyanın en değerli markasına 2 sene sonra biter demeni bide ilkokullu olman açıklar.
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kıpçak+kk 6 yıl
ykında bende alcak ozman 400000001 olur
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red01 6 yıl
Ios stabil diyenlere lafim var adamin 3-4 tane telefonu stabil hale getirmesi nekadar zor adam her guncellemede zaten 3-4 cihazi guncelliyor
android fani degilim ama androidin en handikapli yani burada binlerce cesit cihaz var adam gidiyor sacma sapan android cihaz aliyor gerekli islemleri yapmiyor bu kasiyor donuyor reset atiyor markalarin telefonlara adam gibi destegi yoksa android ne yapsin tek sorun bu ios 4 cihaza cikiyor zaten gerekli ayarlari stabil calismasi icin yapilmis oluyor apple zaten kurtaranda bu oluyor apple farkli teknik ozelliklerde cihaz uretseydi yok olur giderdi gelipte ios demeyin
Biraz mantikli dusunun 4 adami giysirmekmi daha kolar yoksa binlercesinimi google androidi verirken android cihazin coklugundan haric gerekli teknik destegi vermeyen markalara tepki gosterse suan herkes mutlu olur
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samtual 6 yıl red01
red01
Ios stabil diyenlere lafim var adamin 3-4 tane telefonu stabil hale getirmesi nekadar zor adam her guncellemede zaten 3-4 cihazi guncelliyor
android fani degilim ama androidin en handikapli yani burada binlerce cesit cihaz var adam gidiyor sacma sapan android cihaz aliyor gerekli islemleri yapmiyor bu kasiyor donuyor reset atiyor markalarin telefonlara adam gibi destegi yoksa android ne yapsin tek sorun bu ios 4 cihaza cikiyor zaten gerekli ayarlari stabil calismasi icin yapilmis oluyor apple zaten kurtaranda bu oluyor apple farkli teknik ozelliklerde cihaz uretseydi yok olur giderdi gelipte ios demeyin
Biraz mantikli dusunun 4 adami giysirmekmi daha kolar yoksa binlercesinimi google androidi verirken android cihazin coklugundan haric gerekli teknik destegi vermeyen markalara tepki gosterse suan herkes mutlu olur

Bu iOS un stabil oldugu gercegini degistirir mi ki?
Acıyalım mı yani Android e, bi sürü cihaza yukleniyor diye maruz mu gorelim nedir?
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Jül Sezar 6 yıl red01
red01

Ios stabil diyenlere lafim var adamin 3-4 tane telefonu stabil hale getirmesi nekadar zor adam her guncellemede zaten 3-4 cihazi guncelliyor
android fani degilim ama androidin en handikapli yani burada binlerce cesit cihaz var adam gidiyor sacma sapan android cihaz aliyor gerekli islemleri yapmiyor bu kasiyor donuyor reset atiyor markalarin telefonlara adam gibi destegi yoksa android ne yapsin tek sorun bu ios 4 cihaza cikiyor zaten gerekli ayarlari stabil calismasi icin yapilmis oluyor apple zaten kurtaranda bu oluyor apple farkli teknik ozelliklerde cihaz uretseydi yok olur giderdi gelipte ios demeyin
Biraz mantikli dusunun 4 adami giysirmekmi daha kolar yoksa binlercesinimi google androidi verirken android cihazin coklugundan haric gerekli teknik destegi vermeyen markalara tepki gosterse suan herkes mutlu olur

Tamam da sonuç nedir? iOS stabil, android kasıyor. Olayın çözümü anlattığın gibiyse google'a mail at bundan sonra sadece nexus telefonlara android yüklesin. Android'in çalışma mantığı o, her bütçeye uygun telefon yapalım, içeriği fazla ama verimli olmayan market yapalım, görsel olarak iOS'a benzetelim, madem yazılımımız stabil çalışmıyor kasmalar yaşanıyor bütçeyi uygun tutarak telefonlara hdmi girişi koyalım, işlemcisini çift çekirdek yapalım artık yapıcak birşey yok mantığıdır.
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samtual 6 yıl
Hesap makinalarina bile Android kurup verecekler artik, birakinda olsun 400 milyon.
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okiç 6 yıl
Android ve symbian kullanmak işkencedir.
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Shadow_Shooter 6 yıl
Etkinlik videosunu izleyebilecegimiz bir yer var mi Android ile olan kismi?
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DARTH_BLACK 6 yıl okiç
okiç

Android ve symbian kullanmak işkencedir.

zaten sizin gibi kısıtlı özellikleri kullanmaya zorunlu kılınmış insanlara göre değil android sistemler.Android özgürlükdür...
Birde symbianla aynı kefeye koymuşsunuz ya,teknik bilginize hayran kaldım..

elma yemeye devam edin siz....
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idris 6 yıl
Bu iOS - Android tartışmasına asla girmek istemedim ama bir i,ki kelam etmeden duramayacağım.
Evet Dalvik Virtual Machine yüzünden android uygulamaları iOS uygulamalarına göre daha düşük bir performans ile çalışmaktadır. Ama çok büyük bir fark değil bu. Aradaki donanım farkı ile bu performans handikap olmaktan çıkmış durumda. Android ekosistemi sadece bir üreticinin elindeki 3 - 5 model ile kısıtlı olmadığı için daha ölçeklenebilir yapıdadır. Yani her keseye göre ve her zevke göre bir ürün muhakkak bulunur. Bu bir avantaj olmakla beraber bir çok cihaz ve model farklılıklarından dolayı yazılım optimizasyonu sınırlıdır. Buda iOS işletim sisteminin daha optimize olması sebebi ile daha az stabilite sorunları yaşaması anlamına geliyor. Bu demek değildirki android telefonların tamamı stabilite sorunu yaşıyor.
Android işletim sisteminin stabilitesini eleştirenler Windows işletim sistemli makineye ayda bir format atmak lazım diyenlerle aynı şekilde eleştiriyorlar. Evet şu anda bu mesajı Windows 7 işletim sistemine sahip 6 ay önce sabit disk güncellemesi yapıldığı için mecburen işletim sistemi yeniden kurduğum yıllardır elektrik kesintileri haricinde pek fazla kapalı kalmamış bilgisayarımdan yazıyorum.
Motorola Atrix telefonum var ve telefonumdaki herhangi bir veriyi başka bir bilgisayara hatta tablete işletim sistemi ve donanımı ne olursa olsun bir tek kablo bağlantısı yapmadan aktarabiliyorum. Nerede olursam olayım telefonum ile internet bağlantısı yaparak bulunduğum yerdeki tüm kablosuz bağlantı kurabilen cihazlara paylaştırabiliyorum. İstediğim resim, müzik yada uygulamayı internet bağlantısı veya bir kablolu bağlantı olmadan hatta herhangi bir cihaza ihtiyaç duymadan başka bir telefona bluetooth ile aktarabiliyorum. İş yerinde masamın üzerinde duran telefonumu alıp kimse izinsiz kurcalayamıyor parmak izim olmadan cihaz açılmıyor. Ortalama 2 günde bir kez şarj ediyorum. Bazen 3. günü buluyor bazen 1 gün ancak yetiyor. Marketteki bir çok ağır diyebileceğimiz oyunu rahat bir şekilde oynayabiliyorum. Örneğin shadowgun, asphalt 6, real racing gibi. Belki NOVA 3 te zorlanabilir denemek lazım. Cihazın ebatları ve sağlamlığı konusunda en ufak bir kuşkum yok. Cihazla birlikte gelen HDMI kablosu ile HDMI girişi olan herhangi bir TV yada başka bir görüntüleme cihazına hiç bir ek aprat gerekmeden çektiğim resimleri yada telefonumdaki müzik ve videoları aktarabiliyorum. Hatta telefona bir kaç modifiye ile HDMI mirror yaparak dev ekranda araba yarışı oynayabiliyorum. Bütün bunları yapmak için cihaza ödediğim ücret 800 TL civarı.
Siz yaklaşık 2000 TL verip iPhone 4s alıyorsunuz ya, Evet birkaç fps daha hızlı oyun oynamak hakkınız tabi.
Bana akıcılıktan kullanım kolaylığından filan bahsedeyim demeyin. Benim istediğim tarzda kullanabileceğim, farklı kullanım kolaylıkları yada özellikleri olan en az 10 farklı launcher'im var. Ben widgetlar ile çoğu şeye hızlı erişirim. Beim cihazım adam gibi multitasking yapar.
Ben Telefonun donanımına para verdim. Yazılımını istediğim gibi değiştirebiliyorum. Benim işletim sistemim açık kaynaklı. Yapabileceklerim hayal gücümle sınırlı, ya senin?
2 Yanıt Yanıtla +12
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IgorStravinsky 6 yıl idris
idris

Bu iOS - Android tartışmasına asla girmek istemedim ama bir i,ki kelam etmeden duramayacağım.

Evet Dalvik Virtual Machine yüzünden android uygulamaları iOS uygulamalarına göre daha düşük bir performans ile çalışmaktadır. Ama çok büyük bir fark değil bu. Aradaki donanım farkı ile bu performans handikap olmaktan çıkmış durumda. Android ekosistemi sadece bir üreticinin elindeki 3 - 5 model ile kısıtlı olmadığı için daha ölçeklenebilir yapıdadır. Yani her keseye göre ve her zevke göre bir ürün muhakkak bulunur. Bu bir avantaj olmakla beraber bir çok cihaz ve model farklılıklarından dolayı yazılım optimizasyonu sınırlıdır. Buda iOS işletim sisteminin daha optimize olması sebebi ile daha az stabilite sorunları yaşaması anlamına geliyor. Bu demek değildirki android telefonların tamamı stabilite sorunu yaşıyor.

Android işletim sisteminin stabilitesini eleştirenler Windows işletim sistemli makineye ayda bir format atmak lazım diyenlerle aynı şekilde eleştiriyorlar. Evet şu anda bu mesajı Windows 7 işletim sistemine sahip 6 ay önce sabit disk güncellemesi yapıldığı için mecburen işletim sistemi yeniden kurduğum yıllardır elektrik kesintileri haricinde pek fazla kapalı kalmamış bilgisayarımdan yazıyorum.

Motorola Atrix telefonum var ve telefonumdaki herhangi bir veriyi başka bir bilgisayara hatta tablete işletim sistemi ve donanımı ne olursa olsun bir tek kablo bağlantısı yapmadan aktarabiliyorum. Nerede olursam olayım telefonum ile internet bağlantısı yaparak bulunduğum yerdeki tüm kablosuz bağlantı kurabilen cihazlara paylaştırabiliyorum. İstediğim resim, müzik yada uygulamayı internet bağlantısı veya bir kablolu bağlantı olmadan hatta herhangi bir cihaza ihtiyaç duymadan başka bir telefona bluetooth ile aktarabiliyorum. İş yerinde masamın üzerinde duran telefonumu alıp kimse izinsiz kurcalayamıyor parmak izim olmadan cihaz açılmıyor. Ortalama 2 günde bir kez şarj ediyorum. Bazen 3. günü buluyor bazen 1 gün ancak yetiyor. Marketteki bir çok ağır diyebileceğimiz oyunu rahat bir şekilde oynayabiliyorum. Örneğin shadowgun, asphalt 6, real racing gibi. Belki NOVA 3 te zorlanabilir denemek lazım. Cihazın ebatları ve sağlamlığı konusunda en ufak bir kuşkum yok. Cihazla birlikte gelen HDMI kablosu ile HDMI girişi olan herhangi bir TV yada başka bir görüntüleme cihazına hiç bir ek aprat gerekmeden çektiğim resimleri yada telefonumdaki müzik ve videoları aktarabiliyorum. Hatta telefona bir kaç modifiye ile HDMI mirror yaparak dev ekranda araba yarışı oynayabiliyorum. Bütün bunları yapmak için cihaza ödediğim ücret 800 TL civarı.


Siz yaklaşık 2000 TL verip iPhone 4s alıyorsunuz ya, Evet birkaç fps daha hızlı oyun oynamak hakkınız tabi.

Bana akıcılıktan kullanım kolaylığından filan bahsedeyim demeyin. Benim istediğim tarzda kullanabileceğim, farklı kullanım kolaylıkları yada özellikleri olan en az 10 farklı launcher'im var. Ben widgetlar ile çoğu şeye hızlı erişirim. Beim cihazım adam gibi multitasking yapar.
Ben Telefonun donanımına para verdim. Yazılımını istediğim gibi değiştirebiliyorum. Benim işletim sistemim açık kaynaklı. Yapabileceklerim hayal gücümle sınırlı, ya senin?

Ben de bir iki kelam edeyim o zaman. Sen o telefona ROM atıyosan, iOS'a JB yaparak çoğu widgetı bulabilirsin. Yani seni tutan eden yok programlama dili biliyorsan yaz istediğin widgetları sende.. Yani gerçekten yazını okuduğumda öyle bi yazmışsın ki iPhone sadece uygulama,telefon,mesajdan ibaret.. Objektif olalım ben de farkındayım Apple'ın zorluklarının. Fakat bunlar JB ile aşılabilecek şeyler çoğu. Aç bi bak bakalım Apple bölümünü ne kadar fazla tweak var orada. Yani üşengeçliğin sınırlarını zorluyor millet bu tweakler ile.


Yazılımını kendin değiştiriyorsun madem Apple koskoca iOS'u boşa yazdı o zaman, siz daha güzel yazılım atıyosunuz ya telefonlara.. Senin bahsettiğin oyunlar yani AppStore o oyunlarla sınırlı kalsaydı Apple zaten bugüne gelmezdi bence. Adamlar uygulamadan yardırıp gidiyolar yalansa yalan de. Demek istediğim şu olay 2-3 FPS fazla almak değil, zaten oynadığım oyunlar sistem sınırlarını zorlamaz bile.. Fakat siz AppStore'daki inanılmaz potansiyeli görmüyorsunuz. Yukarıda bir arkadaş demiş Android'de yapsın uygulama diye. Bu kadar büyütemezler çünkü AppStore uygulamaların paralı oluşu sayesinde büyüyor. Rekabet arttıkça yazılım artıyor.
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lord__of_darkness 6 yıl idris
idris
Bu iOS - Android tartışmasına asla girmek istemedim ama bir i,ki kelam etmeden duramayacağım.
Evet Dalvik Virtual Machine yüzünden android uygulamaları iOS uygulamalarına göre daha düşük bir performans ile çalışmaktadır. Ama çok büyük bir fark değil bu. Aradaki donanım farkı ile bu performans handikap olmaktan çıkmış durumda. Android ekosistemi sadece bir üreticinin elindeki 3 - 5 model ile kısıtlı olmadığı için daha ölçeklenebilir yapıdadır. Yani her keseye göre ve her zevke göre bir ürün muhakkak bulunur. Bu bir avantaj olmakla beraber bir çok cihaz ve model farklılıklarından dolayı yazılım optimizasyonu sınırlıdır. Buda iOS işletim sisteminin daha optimize olması sebebi ile daha az stabilite sorunları yaşaması anlamına geliyor. Bu demek değildirki android telefonların tamamı stabilite sorunu yaşıyor.
Android işletim sisteminin stabilitesini eleştirenler Windows işletim sistemli makineye ayda bir format atmak lazım diyenlerle aynı şekilde eleştiriyorlar. Evet şu anda bu mesajı Windows 7 işletim sistemine sahip 6 ay önce sabit disk güncellemesi yapıldığı için mecburen işletim sistemi yeniden kurduğum yıllardır elektrik kesintileri haricinde pek fazla kapalı kalmamış bilgisayarımdan yazıyorum.
Motorola Atrix telefonum var ve telefonumdaki herhangi bir veriyi başka bir bilgisayara hatta tablete işletim sistemi ve donanımı ne olursa olsun bir tek kablo bağlantısı yapmadan aktarabiliyorum. Nerede olursam olayım telefonum ile internet bağlantısı yaparak bulunduğum yerdeki tüm kablosuz bağlantı kurabilen cihazlara paylaştırabiliyorum. İstediğim resim, müzik yada uygulamayı internet bağlantısı veya bir kablolu bağlantı olmadan hatta herhangi bir cihaza ihtiyaç duymadan başka bir telefona bluetooth ile aktarabiliyorum. İş yerinde masamın üzerinde duran telefonumu alıp kimse izinsiz kurcalayamıyor parmak izim olmadan cihaz açılmıyor. Ortalama 2 günde bir kez şarj ediyorum. Bazen 3. günü buluyor bazen 1 gün ancak yetiyor. Marketteki bir çok ağır diyebileceğimiz oyunu rahat bir şekilde oynayabiliyorum. Örneğin shadowgun, asphalt 6, real racing gibi. Belki NOVA 3 te zorlanabilir denemek lazım. Cihazın ebatları ve sağlamlığı konusunda en ufak bir kuşkum yok. Cihazla birlikte gelen HDMI kablosu ile HDMI girişi olan herhangi bir TV yada başka bir görüntüleme cihazına hiç bir ek aprat gerekmeden çektiğim resimleri yada telefonumdaki müzik ve videoları aktarabiliyorum. Hatta telefona bir kaç modifiye ile HDMI mirror yaparak dev ekranda araba yarışı oynayabiliyorum. Bütün bunları yapmak için cihaza ödediğim ücret 800 TL civarı.
Siz yaklaşık 2000 TL verip iPhone 4s alıyorsunuz ya, Evet birkaç fps daha hızlı oyun oynamak hakkınız tabi.
Bana akıcılıktan kullanım kolaylığından filan bahsedeyim demeyin. Benim istediğim tarzda kullanabileceğim, farklı kullanım kolaylıkları yada özellikleri olan en az 10 farklı launcher'im var. Ben widgetlar ile çoğu şeye hızlı erişirim. Beim cihazım adam gibi multitasking yapar.
Ben Telefonun donanımına para verdim. Yazılımını istediğim gibi değiştirebiliyorum. Benim işletim sistemim açık kaynaklı. Yapabileceklerim hayal gücümle sınırlı, ya senin?

Bende android kullaniyorum sürekli şuan galaxy note dan yaziyorum sana;
Bence aşırı android taraftarı olmuşsun sen, jailbreak li bir iphone ile neler yapabileceğini bilmiyorsun veya görmedin? Şahsen iphone ile yapabildiklerimi henüz hiçbir androidde yapamıyorum ama androidden memnunum basit ve sade geliyor bana, iphone ise oldukça karışık ama herşey mükemmel seviyede, iphone da ki temalari ve arayüzü özelleştirebilme olanaklarını henüz bir androidde görmedim biraz miui anımsatıyor olsa da iphone u.He bu arada iphone u kullanmayı bilen biri her cihaza gerek bluetooth ile gerekse wifi ile ifilede yayın yaparak bağlanır kendine has bir kart okuyucu aparat ile flash bellek hafiza karti vs bağlar, en üst düzeyde oyunları( nova3 gibi) 3gs ile bile oynayacak kadar rahat bir sistemdir ve infinity blade gibi mükemmel bir oyun serisi vardır ki androide henüz bu kalitede oyun gelmedi.Stabilitesini anlatmama gerek duymuşsundur zaten, atrix güzel telefon bisey dedigim yok ama atrixe cözünürlük haricinde her türlü kafa tutar 3gs (4 ile 4s i saymıyorum bile rakipsiz telefonlar onlar)
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Pardus Linux 6 yıl
Saniyede 12 cihaz ne demek yahu deli rakam. Hadi yarısı Rom yükleyip yeniden etkinleştirenler olsun yine deli rakam, üreticiler boşuna destek vermiyor Android'e...
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CanAkyüz 6 yıl
Madem 400 Milyon Kişi Android Kullanıyor

Yapsanıza daha fazla uygulama.Bir Apple Olamıyor Magaza Konusunda
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afavar 6 yıl
Hmm bu arada gözüme çarptı ana sayfada hata var galiba. :D
donanimhaber.com/...
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afavar 6 yıl

Cihaıznız jailbreaklimi birde ne kadar boş hafıza durumu var?
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