Aktive edilen Android cihaz sayısı 400 milyona ulaştı





Google, I/O'nun açılış toplantısında Android 4.1 Jelly Bean'i tanıtmadan önce Android cihazlarıyla ilgili bazı detayları paylaştı.

https://developers.google.com/events/io/?utm_source=io-site&utm_medium=emb-io&utm_campaign=io-site

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Geçen sene I/O etkinliğinde 100 milyon Android cihaz aktivasyonu gerçekleştiren Google, bu sene aktifleştirdiği cihaz sayısını 400 milyona çıkardığını belirtti. Ayrıca Google günde 1 milyon cihaz aktivasyonuna ulaştı, bu durumu saniyede 12 yeni cihazın kaydedilmesi anlamına geliyor. Geçen yıl ise günde 400 bin yeni cihazın aktive edildiği duyurulmuştu.Android cihazlara olan talebin sıcaklık haritası üzerinde gösterildiği etkinlikte Avrupa ve Kuzey Amerika yeşil renkte görünürken Doğu Avrupa, Güney Amerika ve Asya’ya gidildikçe renklerin kırmızıya dönmeye başladığı farkediliyor. Bu sıcaklık haritası Android cihaz üreticilerinin hangi bölgelere odaklanmaları gerektiğini gösteriyor.Geçen yıla göre oldukça büyük bir dağılım ve gelişme gösteren Android platformu ilerleyen dönemlerde telefon ve tablet pazarında daha fazla söz sahibi olacak gibi görünüyor.