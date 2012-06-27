Aktive edilen Android cihaz sayısı 400 milyona ulaştı

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Google, I/O'nun açılış toplantısında Android 4.1 Jelly Bean'i tanıtmadan önce Android cihazlarıyla ilgili bazı detayları paylaştı.
Geçen sene I/O etkinliğinde 100 milyon Android cihaz aktivasyonu gerçekleştiren Google, bu sene aktifleştirdiği cihaz sayısını 400 milyona çıkardığını belirtti. Ayrıca Google günde 1 milyon cihaz aktivasyonuna ulaştı, bu durumu saniyede 12 yeni cihazın kaydedilmesi anlamına geliyor. Geçen yıl ise günde 400 bin yeni cihazın aktive edildiği duyurulmuştu.
Android cihazlara olan talebin sıcaklık haritası üzerinde gösterildiği etkinlikte Avrupa ve Kuzey Amerika yeşil renkte görünürken Doğu Avrupa, Güney Amerika ve Asya’ya gidildikçe renklerin kırmızıya dönmeye başladığı farkediliyor. Bu sıcaklık haritası Android cihaz üreticilerinin hangi bölgelere odaklanmaları gerektiğini gösteriyor.
Geçen yıla göre oldukça büyük bir dağılım ve gelişme gösteren Android platformu ilerleyen dönemlerde telefon ve tablet pazarında daha fazla söz sahibi olacak gibi görünüyor.
https://developers.google.com/events/io/?utm_source=io-site&utm_medium=emb-io&utm_campaign=io-site Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Evet Dalvik Virtual Machine yüzünden android uygulamaları iOS uygulamalarına göre daha düşük bir performans ile çalışmaktadır. Ama çok büyük bir fark değil bu. Aradaki donanım farkı ile bu performans handikap olmaktan çıkmış durumda. Android ekosistemi sadece bir üreticinin elindeki 3 - 5 model ile kısıtlı olmadığı için daha ölçeklenebilir yapıdadır. Yani her keseye göre ve her zevke göre bir ürün muhakkak bulunur. Bu bir avantaj olmakla beraber bir çok cihaz ve model farklılıklarından dolayı yazılım optimizasyonu sınırlıdır. Buda iOS işletim sisteminin daha optimize olması sebebi ile daha az stabilite sorunları yaşaması anlamına geliyor. Bu demek değildirki android telefonların tamamı stabilite sorunu yaşıyor.
Android işletim sisteminin stabilitesini eleştirenler Windows işletim sistemli makineye ayda bir format atmak lazım diyenlerle aynı şekilde eleştiriyorlar. Evet şu anda bu mesajı Windows 7 işletim sistemine sahip 6 ay önce sabit disk güncellemesi yapıldığı için mecburen işletim sistemi yeniden kurduğum yıllardır elektrik kesintileri haricinde pek fazla kapalı kalmamış bilgisayarımdan yazıyorum.
Motorola Atrix telefonum var ve telefonumdaki herhangi bir veriyi başka bir bilgisayara hatta tablete işletim sistemi ve donanımı ne olursa olsun bir tek kablo bağlantısı yapmadan aktarabiliyorum. Nerede olursam olayım telefonum ile internet bağlantısı yaparak bulunduğum yerdeki tüm kablosuz bağlantı kurabilen cihazlara paylaştırabiliyorum. İstediğim resim, müzik yada uygulamayı internet bağlantısı veya bir kablolu bağlantı olmadan hatta herhangi bir cihaza ihtiyaç duymadan başka bir telefona bluetooth ile aktarabiliyorum. İş yerinde masamın üzerinde duran telefonumu alıp kimse izinsiz kurcalayamıyor parmak izim olmadan cihaz açılmıyor. Ortalama 2 günde bir kez şarj ediyorum. Bazen 3. günü buluyor bazen 1 gün ancak yetiyor. Marketteki bir çok ağır diyebileceğimiz oyunu rahat bir şekilde oynayabiliyorum. Örneğin shadowgun, asphalt 6, real racing gibi. Belki NOVA 3 te zorlanabilir denemek lazım. Cihazın ebatları ve sağlamlığı konusunda en ufak bir kuşkum yok. Cihazla birlikte gelen HDMI kablosu ile HDMI girişi olan herhangi bir TV yada başka bir görüntüleme cihazına hiç bir ek aprat gerekmeden çektiğim resimleri yada telefonumdaki müzik ve videoları aktarabiliyorum. Hatta telefona bir kaç modifiye ile HDMI mirror yaparak dev ekranda araba yarışı oynayabiliyorum. Bütün bunları yapmak için cihaza ödediğim ücret 800 TL civarı.
Siz yaklaşık 2000 TL verip iPhone 4s alıyorsunuz ya, Evet birkaç fps daha hızlı oyun oynamak hakkınız tabi.
Bana akıcılıktan kullanım kolaylığından filan bahsedeyim demeyin. Benim istediğim tarzda kullanabileceğim, farklı kullanım kolaylıkları yada özellikleri olan en az 10 farklı launcher'im var. Ben widgetlar ile çoğu şeye hızlı erişirim. Beim cihazım adam gibi multitasking yapar.
Ben Telefonun donanımına para verdim. Yazılımını istediğim gibi değiştirebiliyorum. Benim işletim sistemim açık kaynaklı. Yapabileceklerim hayal gücümle sınırlı, ya senin?