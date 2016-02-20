Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Alcatel, Windows 10 işletim sistemli tablet bilgisayarını duyurdu

Uygun fiyatlı mobil cihazların ilk adreslerinden birisi olan Alcatel, bu tecrübesini Windows 10'a da taşımaya karar vermiş. Alcatel PLUS 10 tablet modeli, orta seviyeyi hareketlendirmek amacında.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,8b
1
4
Windows
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Alcatel, Windows 10 işletim sistemli tablet bilgisayarını duyurdu

MWC 2016 fuarının lansmanlarına çok erken bir zaman diliminde başlayan Alcatel, ilk olarak sahneye Windows 10 işletim sistemli melez tablet bilgisayarını çıkardı. Alcatel PLUS 10 ikisi bir arada modeli, daha çok orta seviyeye yönelik olarak bu konsepti sunmayı tercih etmiş. 

10.1 inçlik IPS ekranında 1280x800 piksel çözünürlük sunan tablet modeli, 1.92GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Intel Atom Z8350 işlemcisinden gücünü alıyor. 2GB RAM ve 32GB artırılabilir depolama kapasitesi ile gelen modelde 5830mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor. Görüntü kaydı için arka kısımda 5MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 2MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. 

PLUS 10 tablet modeli, klavyesi ile birlikte ön veya arkaya dönmüş şekilde kullanılabiliyor. Klavye içerisinde 2580mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor ve böylece kullanım sürelerini yüzde 50 civarında artırabiliyor. Firma, toplamda 8 saate kadar kullanım süresi sunabildiğini ifade ediyor. 

Kullanım süresi elbette 4G modem ile değişebiliyor zira klavye, dahili bir hotspot modeme sahip. Bu sayede, 4G bağlantısını WiFi üzerinden 15 cihaza kadar dağıtabiliyor. Sürekli kullanımda, batarya tüketimine ciddi manada etkisi olabiliyor. Yine de, sürekli bir internet bağlantısı sağlayabilmesi önemli. 

Tablet üzerinde microUSB ve harici ekran bağlantısı bulunurken, klavye üzerinde de tam boy USB 2.0 ve microUSB bağlantısı yer alıyor. Haziran ayında Afrika, Latin Amerika ve Avrupa'da piyasaya sürülecek tablet modeli için henüz bir fiyat aralığı belirlenmemiş. 

http://mashable.com/2016/02/20/alcatel-plus-10/#52HIZcZtngq1 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
alprkrkmz 3 yıl en beğenilen
1280x800. Full HD standart olmali artik 10.1 inc ve ustu ekranlarda. 5inc ekrana bilmem kac K ekran koyup bunlara 720p koyunca olmuyor.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
FearMyLife 3 yıl
ben alcatel firmasını malzeme kalitesi ve fiyat konusunda agrasif olmasını beğeniyorum. Şuan firmanın akıllı saatini kullanıyorum ve gerek arayüz olsun gerek malzeme kalitesi olsun gerçekten fiyatının üstünde. Eğer bu cihazda 1000 tl altında bir fiyat ile gelirse almayı düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FTuberk 3 yıl
Baktılar çindeki ürünler tutuyor herkes yapmaya başladı. Tabi bu imkanı sağlayan intel microsoft ortaklığını unutmamaları gerekiyor. Microsoft un şuan önünde hazine durumunda tablet, 2 si 1 veya uygun fiyatlı notebook piyasası bulunuyor. Bence telefon ortamında başarlı olamayabilir ama tablet için yazılım geliştirse apple a rakip olabilir çünkü orada android batmış durumda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0MG90 3 yıl
58530mAh batarya?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alprkrkmz 3 yıl en beğenilen
1280x800. Full HD standart olmali artik 10.1 inc ve ustu ekranlarda. 5inc ekrana bilmem kac K ekran koyup bunlara 720p koyunca olmuyor.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl HTC Vive fiyatı belli oldu, hayaller yıkıldı 3 yıl ZTE, akıllı projektörünü tam donanımlı bir tablete dönüştürdü 3 yıl LG'den sanal gerçeklik kamerası ve kaskı 3 yıl Samsung Galaxy S7 duyuruldu, işte detaylar 3 yıl Asus TP200SA ikisi bir arada dizüstü incelemesi 3 yıl Windows 10 platformunun ilk Snapdragon 820 yonga setli akıllı telefonu: HP Elite X3 3 yıl Tanıtım videosu ile LG G5'in aksesuar ve özelliklerine yakından bakın 3 yıl Samsung Galaxy S7 serisi bugün tanıtılıyor [Canlı Yayın] 3 yıl MWC öncesi Sony Xperia PP10 görseli sızdırıldı 3 yıl LG G5 tanıtıldı işte özellikler ve cihaz hakkında bilmeniz gereken her şey: 3 yıl Android'in geleneksel uygulama menüsü kalkıyor mu? 3 yıl Yeni ZUK modeli Mart ayında tanıtılacak 3 yıl BlackBerry'nin ikinci Android telefonu Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılabilir 3 yıl HP Elite X3 yeniden kameralar kaşısında 3 yıl Samsung Pay ilk altı ayda 5 Milyon kullanıcıya ulaştı 3 yıl Dopamin salınımını artıracak "mutlu eden" kulaklıklar geliyor 3 yıl iPhone Plus modellerine IP68 takviyesi 3 yıl HTC One M10, siyah renk seçeneği ile görüntülendi 3 yıl Alcatel akıllı telefonları hem iddialı, hem gözlük hediyeli 3 yıl Microsoft Garage ekibinden, Windows'a not alma uygulaması 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Alcatel, Windows 10 işletim sistemli tablet bilgisayarını duyurdu Sonraki Astronot alımlarına rekor başvuru 3 yıl ASUS ROG G20 oyuncu kasası inceleme videosu 3 yıl Yeni Samsung SUHD Kavisli TV ailesi hakkında detaylar 3 yıl Ada Lovelace: Zamanının ötesinde bir deha 3 yıl 10nm Intel işlemciler gelecek yılın ikinci yarısında geliyor 3 yıl İklim değişikliği en çok hangi bölgeleri tehdit ediyor? İşte haritası 3 yıl Asus, bu yıl akıllı telefon satış hedefini düşürdü 3 yıl İşte HP'nin Windows 10 akıllı telefonu 3 yıl HTC A16 sızdırıldı 3 yıl Uzay Turizmi şirketi Virgin Galactic yeni uçağı SpaceShip Two'yu duyurdu 3 yıl LG G5 bu kez tüm ayrıntılarıyla sızdırıldı 3 yıl Xiaomi Mi 5 yeniden kamera karşısında 3 yıl Archos'tan orta seviyede iddialı iki yeni akıllı telefon 3 yıl MEEM ile şarj ederken aynı zamanda mobil cihazınızı yedekleyin 3 yıl Giyilebilir cihazlar için eSIM standardı duyuruldu 3 yıl ARM'dan 5G uyumlu Cortex-R8 gerçek zamanlı işlemci çekirdeği 3 yıl 2si1 "Korkusuz" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Robot astronotlar geliyor 3 yıl Reklam engelleme yazılımlarında operatörler dümene mi geçiyor? 3 yıl Samsung Galaxy S7 lansmanı 360 derece canlı yayınla izlenebilecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim