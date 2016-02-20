Alcatel, Windows 10 işletim sistemli tablet bilgisayarını duyurdu

MWC 2016 fuarının lansmanlarına çok erken bir zaman diliminde başlayan Alcatel, ilk olarak sahneye Windows 10 işletim sistemli melez tablet bilgisayarını çıkardı. Alcatel PLUS 10 ikisi bir arada modeli, daha çok orta seviyeye yönelik olarak bu konsepti sunmayı tercih etmiş.





10.1 inçlik IPS ekranında 1280x800 piksel çözünürlük sunan tablet modeli, 1.92GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Intel Atom Z8350 işlemcisinden gücünü alıyor. 2GB RAM ve 32GB artırılabilir depolama kapasitesi ile gelen modelde 5830mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor. Görüntü kaydı için arka kısımda 5MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 2MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut.





PLUS 10 tablet modeli, klavyesi ile birlikte ön veya arkaya dönmüş şekilde kullanılabiliyor. Klavye içerisinde 2580mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor ve böylece kullanım sürelerini yüzde 50 civarında artırabiliyor. Firma, toplamda 8 saate kadar kullanım süresi sunabildiğini ifade ediyor.





Kullanım süresi elbette 4G modem ile değişebiliyor zira klavye, dahili bir hotspot modeme sahip. Bu sayede, 4G bağlantısını WiFi üzerinden 15 cihaza kadar dağıtabiliyor. Sürekli kullanımda, batarya tüketimine ciddi manada etkisi olabiliyor. Yine de, sürekli bir internet bağlantısı sağlayabilmesi önemli.





Tablet üzerinde microUSB ve harici ekran bağlantısı bulunurken, klavye üzerinde de tam boy USB 2.0 ve microUSB bağlantısı yer alıyor. Haziran ayında Afrika, Latin Amerika ve Avrupa'da piyasaya sürülecek tablet modeli için henüz bir fiyat aralığı belirlenmemiş.

http://mashable.com/2016/02/20/alcatel-plus-10/#52HIZcZtngq1