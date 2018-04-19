Alexa artık oyunlarda da yardımcınız olacak

ESpor oyunlarında sizi geliştirecek bir koça ihtiyacınız varsa dijital asistanlar imdadınıza yetişiyor. Amazon Alexa dijital asistanı yapay zekâ algoritmaları ile kendinizi nasıl geliştireceğini konusunda tavsiyelerde bulunuyor.

eSpor yardımcınız

Henüz beta sürecinde olan yeni özellik Call of Duty: WWII turnuvaları için özel olarak geliştirildi. Yapay zekâ ve makine öğrenme tekniklerini kullanan asistan oynayış hızınız, hareketleriniz, etkileşim mesafeniz, ilişki mesafeniz gibi pek çok önemli verileri toplayarak kişisel tavsiyelerde bulunabiliyor.

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Oyuncu isterse oyunun içerisinde tavsiyeler isteyebiliyor isterse de oyun bitiminde istatistiklerini görebiliyor. Ayrıca diğer oyuncuların başarıları ile karşılaştırma da yapabiliyor. Yine oyunlardan son haberler ve etkinlikler kullanıcılara iletiliyor.

Kişisel bir yardımcı olarak işe başlasa da oyun asistanlığı eğer geliştirilebilirse eSpor alanında Amazon’a iyi bir avantaj sağlayabilir. Amatör olarak bu işi yapanlar sanal bir koça hayır demeyecektir.