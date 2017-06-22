Alibaba CEO’su uyardı: Teknoloji devrimi 3. Dünya Savaşı’na neden olacak

Alibaba’nın milyarder CEO’su ve Asya’nın en zengin insanı olan Ma, gelişen teknolojiler ile ilgili düşüncelerini CNBC ile yapılan röportajda dile getirdi. Dünya liderlerinin, otomasyonun ve yapay zekanın hızlı bir şekilde yükselmesinin neden olduğu acıyı önlemek için insanları eğitmekle görevli olduğunu söyleyen Ma, teknoloji devrimin tehditlerine dikkat çekti ve "İlk teknoloji devrimi Birinci Dünya Savaşı'na neden oldu. İkinci teknoloji devrimi İkinci Dünya Savaşı'na neden oldu, bu üçüncü teknoloji devrimi" dedi.

Çok fazla seyahat ettiği için yapay zekanın evrimini ve küreselleştiğini yakından takip ettiğini dile getiren Ma, yapay zekanın doğurabileceği tehditleri önlemek için ‘’Gezilerimin çoğunda hükümet ve devlet yetkilileri ile görüşüp onlara hızlı hareket etmelerini söylüyorum.’’ dedi. Yapay zeka henüz insan yaşamını tehdit eden bir unsur değilken devletlerin geç kalmadan bunun üzerine yoğunlaşması gerektiğini düşünen Jack Ma, "Hızlı hareket edemezlerse sorun olur. Benim inancım, çatının hala çalışıyorken onarılması gerektiğidir" dedi.





Gelecekte Daha Az Çalışacağız

Tabi yapay zekanın doğru kullanılması halinde insanları gelecekte bekleyen olumlu şeyler de var. Jack Ma, yapay zekanın gelişmesiyle birlikte insanların gelecekte daha az çalışacağını ve seyahat etmek için daha fazla vakte sahip olacağını düşünüyor. "Dedem günde 16 saat tarım arazisinde çalıştı ve çok meşgul olduğunu düşündü. Bizler haftada beş gün, sekiz saat çalışıyoruz ve çok meşgul olduğumuzu düşünüyoruz "diyen Ma, gelecek 30 yıl içinde insanların sadece haftada 4 gün ve günde 4 saat çalışacağını söyledi.

Yapay zekanın doğru kullandığında insanlara sunacağı katkıyı reddetmeyen Ma, yapay zekanın ‘’insan gibi’’ düşünülmesi fikrini sevmiyor. Ma, insanların yapamayıp yapay zekanın yapabileceği şeyler için ve yapay zekanın asla insanın yerini alamayacağı alanlar için kesin sınırların çizilmesini istiyor.

''Acılar, Mutluluklardan Fazla Olacak''

Nisan ayında Çin Girişimci Kulübü'nün etkinliğinde konuşan Jack Mai o konuşmasında da yapay zekanın tehditlerinden bahsetmiş ve yapay zekanın toplumsal kargaşaya neden olacağını dile getirmişti. Teknolojik gelişmelerin etkilerinden de bahseden Ma, ''Önümüzdeki 30 yıl içinde yaşanacak acılar, mutluluklardan daha fazla olacak.'' Diyerek teknoloji devrimi ile ilgili benzer bir uyarıda bulunmuştu.

http://www.independent.co.uk/news/business/news/jack-ma-alibaba-technology-world-war-iii-innovation-defence-weaponry-warfare-a7802051.html