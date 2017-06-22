Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Alibaba CEO’su uyardı: Teknoloji devrimi 3. Dünya Savaşı’na neden olacak

Alibaba’nın CEO’su Jack Ma CNBC ile yapılan röportajda teknolojiye dair düşüncelerini paylaştı. Ma, teknoloji devriminin yeni bir dünya savaşını başlatacağını düşünüyor.
1 yıl
5,3b
1
39
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Alibaba’nın milyarder CEO’su ve Asya’nın en zengin insanı olan Ma, gelişen teknolojiler ile ilgili düşüncelerini CNBC ile yapılan röportajda dile getirdi. Dünya liderlerinin, otomasyonun ve yapay zekanın hızlı bir şekilde yükselmesinin neden olduğu acıyı önlemek için insanları eğitmekle görevli olduğunu söyleyen Ma, teknoloji devrimin tehditlerine dikkat çekti ve "İlk teknoloji devrimi Birinci Dünya Savaşı'na neden oldu. İkinci teknoloji devrimi İkinci Dünya Savaşı'na neden oldu, bu üçüncü teknoloji devrimi" dedi.

 

Çok fazla seyahat ettiği için yapay zekanın evrimini ve küreselleştiğini yakından takip ettiğini dile getiren Ma, yapay zekanın doğurabileceği tehditleri önlemek için ‘’Gezilerimin çoğunda hükümet ve devlet yetkilileri ile görüşüp onlara hızlı hareket etmelerini söylüyorum.’’ dedi. Yapay zeka henüz insan yaşamını tehdit eden bir unsur değilken devletlerin geç kalmadan bunun üzerine yoğunlaşması gerektiğini düşünen Jack Ma, "Hızlı hareket edemezlerse sorun olur. Benim inancım, çatının hala çalışıyorken onarılması gerektiğidir" dedi.


Gelecekte Daha Az Çalışacağız 

Tabi yapay zekanın doğru kullanılması halinde insanları gelecekte bekleyen olumlu şeyler de var. Jack Ma, yapay zekanın gelişmesiyle birlikte insanların gelecekte daha az çalışacağını ve seyahat etmek için daha fazla vakte sahip olacağını düşünüyor. "Dedem günde 16 saat tarım arazisinde çalıştı ve çok meşgul olduğunu düşündü. Bizler haftada beş gün, sekiz saat çalışıyoruz ve çok meşgul olduğumuzu düşünüyoruz "diyen Ma, gelecek 30 yıl içinde insanların sadece haftada 4 gün ve günde 4 saat çalışacağını söyledi.

Yapay zekanın doğru kullandığında insanlara sunacağı katkıyı reddetmeyen Ma, yapay zekanın ‘’insan gibi’’ düşünülmesi fikrini sevmiyor. Ma, insanların yapamayıp yapay zekanın yapabileceği şeyler için ve yapay zekanın asla insanın yerini alamayacağı alanlar için kesin sınırların çizilmesini istiyor.

''Acılar, Mutluluklardan Fazla Olacak'' 

Nisan ayında Çin Girişimci Kulübü'nün etkinliğinde konuşan Jack Mai o konuşmasında da yapay zekanın tehditlerinden bahsetmiş ve yapay zekanın toplumsal kargaşaya neden olacağını dile getirmişti. Teknolojik gelişmelerin etkilerinden de bahseden Ma, ''Önümüzdeki 30 yıl içinde yaşanacak acılar, mutluluklardan daha fazla olacak.'' Diyerek teknoloji devrimi ile ilgili benzer bir uyarıda bulunmuştu.


http://www.independent.co.uk/news/business/news/jack-ma-alibaba-technology-world-war-iii-innovation-defence-weaponry-warfare-a7802051.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
nehuse 1 yıl en beğenilen
Bu adam boş konuşmuyor.Söylediklerinin olacağına inanıyorum.
1 Yanıt Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Parola_18 1 yıl nehuse
nehuse

Bu adam boş konuşmuyor.Söylediklerinin olacağına inanıyorum.

3 dünya savaşının çıkacagı ve bu savaşta teknolojinin yoğun bir şekilde kullanılacagını öngörmek için alibabanın demesine gerek yok zeka barındıran hercanlı bunu biliyor
nehuseBu adam boş konuşmuyor.Söylediklerinin olacağına inanıyorum.3 dünya savaşının çıkacagı ve bu savaşta teknolojinin...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
HEKTOR-NG 7 ay
insanlık muhtemelen son yüzyılını yaşıyor ve kendi kıyametini hazırlıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
En tehlikelisi dev uydular. Amerika yukarıdan izliyor, birde uydu ile silah mızrak atsa Atom bombası gibi yere düşer herkesi vurur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 1 yıl
ağzından bal damlamış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AlicanNalbat 1 yıl
Gelecek derken bu gelecek Türkiye için en az 150 yıl sonra demek. Malum dünya'dan 150 sene gerideyiz...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HEKTOR-NG 7 ay AlicanNalbat
boş konuşuyorsun boş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 1 yıl
yapay zeka sorunları çözmek için yapıldı !
ama eninde sonunda sorunların %99.99 u insan tarafından ortaya çıktığını anladığında
yapay zeka var oluş amaçına uygun bir şekilde çalışacaktır !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 1 yıl
Skynet şakaları yazan yok mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ObjektifPoint.Net 1 yıl
İnsan kendisini kendi alanında geliştirdiği kadar zeki olan varlıktır.
Bu gün günümüzde gene ki teknolojinin son masamagı olan ışınlanma yok. Neler olabilir düşün bir!
Her iyi olan şeyin fazlası zarar. Teknolojininde!!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Logic_Man 1 yıl
Ne kadarda seviyorlar savaş tellallığını!
Buda yeni trend. Yapay zeka üzerinden prim yapıp haber olma çalışmaları; işimiz çok ciddi bizi ciddiye alın, çok önemli şeyler söylüyoruz bakın.. vs. vs.!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Night_Blade 1 yıl
Editörler umarım bundan sonra da bu tip yazıları yayınlamaya devam ettirirler . Hatta sayısını arttırmaları isabet olur. Başarılı olan insanların düşünceleri her zaman kafa açar.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ObjektifPoint.Net 1 yıl Night_Blade
Night_Blade
Editörler umarım bundan sonra da bu tip yazıları yayınlamaya devam ettirirler . Hatta sayısını arttırmaları isabet olur. Başarılı olan insanların düşünceleri her zaman kafa açar.

+1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-DC8F72E59 1 yıl
Ex Machina filmini hatırlattı yapay zeka insanoğluna fazla geliyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5333 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
alibaba, jack ma ve
6 etiket daha yapay zeka Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Furkan Babur Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Alman polisinden sosyal medya baskını 1 yıl Microsoft'tan donanımcıları sevindirecek Windows 10 güncellemesi 1 yıl AMD Ryzen işlemciler B2 revizyona yükseltiliyor 1 yıl Han Solo filmini Ron Howard tamamlayacak 1 yıl Nükleer füzyona doğru adım adım "Sınırsız enerji artık daha yakın" 1 yıl Küllerinden doğan anakart üreticisi: Biostar 1 yıl Game of Thrones'un kanalından yeni Watchmen dizisi 1 yıl IBM, süperbilgisayarlarını hava durumunu tahmin etmek için kullanacak 1 yıl Airbus’tan saatte 400km hıza ulaşabilen geleceğin helikopteri 1 yıl Skype kesintisini CyberTeam hacker grubu üstlendi 1 yıl Avrupa Uzay Ajansı'ndan 5G atağı "Uzaydan yüksek hızlı internet geliyor" 1 yıl Elektrikli otomobiller çevre dostu değil mi? 1 yıl Nike React: Basketbol ayakkabıları için en iyi yastıklama teknolojisi 1 yıl Surface Pro'da uyku moduna geçiş sorunu başladı 1 yıl Düşük fiyatlı çakma Galaxy S8 geldi: Leagoo KIICAA S8 1 yıl Eski cihazlara Android Market desteği sona eriyor 1 yıl Çift kameralı Samsung telefonları çoğalıyor 1 yıl 2017’de oyun gelirleri %8 artacak: Beklenen gelir 110 milyar dolara dayandı 1 yıl Apple'ın 100 milyon iPhone satma hedefi tedarik krizi yarattı 1 yıl WannaCry saldırısı bitmedi: Honda tesisi üretime ara verdi 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Alibaba CEO’su uyardı: Teknoloji devrimi 3. Dünya Savaşı’na neden olacak Sonraki Yansıdığı alanı dokunmatik hale getiren projeksiyon cihazı Avrupa’da 1 yıl OnePlus 5 benchmark testlerinde hile mi yapıyor? 1 yıl Amazon "satın almadan dene" programını başlatıyor 1 yıl Vega mimarisi Nvidia GP100 GPU'sundan daha iyi 1 yıl Oyuncular için fiyat/performans iddialı yeni klavye ve fareler 1 yıl Game of Thrones'un yeni fragmanı savaşın habercisi 1 yıl Instagram Stories’ın kullanıcı sayısı, Snapchat’ın kullanıcı sayısını geçti 1 yıl LG V30, IFA 2017'de duyurulacak 1 yıl AMD Ryzen için MSI'dan iddialı anakart 1 yıl Reklam düşmanı Firefox Focus'un Android sürümü yayınlandı 1 yıl Samsung Galaxy Note 8 çalışır halde görüntülendi 1 yıl Volvo elektrikli araçlarını Polestar markası altında piyasaya sürecek 1 yıl Hatalı hava yastıkları üreten Takata, iflasın eşiğinde 1 yıl WhatsApp, Google Hangouts, Facebook Messenger ve diğerlerini tek uygulamayla kullanın 1 yıl IKEA, artırılmış gerçeklik için Apple’dan yardım alacak 1 yıl Paypal’dan banka hesabına anında transfer imkanı 1 yıl Tesla süperşarj ağını diğer markalara açabilir 1 yıl Wi-Fi sinyaliyle üç boyutlu haritalama yapıldı 1 yıl Toshiba kararını verdi: Bellek bölümü Japonya-ABD konsorsiyumuna gidecek 1 yıl Uber’in kurucusu Travis Kalanick istifa etti Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim